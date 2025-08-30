مواد كيميائية أبدية بدهون الحيتان في مفاجئة علمية توسع دائرة القلق

في اكتشاف مثير وغير متوقع، وجد فريق بحثي من جامعة ستوكهولم والمتحف السويدي للتاريخ الطبيعي، بالتعاون مع شركاء في غرينلاند وكندا، نوعا جديدا من المواد الكيميائية الصناعية المعروفة باسم "المواد الكيميائية الأبدية" في دهون الحيتان القاتلة (الأوركا).

وهذه المواد تدعى اختصارا "بي إف إيه إس" وهي عائلة ضخمة جدا تضم أكثر من 4700 مركب مختلف من المواد الكيميائية الصناعية التي تحتوي على ذرات فلور مرتبطة بذرات كربون، وهذه الروابط قوية جدا لدرجة أنها تكاد لا تتحلل طبيعيا، لذلك تُعرف باسم "المواد الكيميائية الأبدية".

أضرار بالجملة

وتُستخدم هذه المواد منذ الخمسينيات في مئات المنتجات اليومية، مثل أواني الطهي غير اللاصقة (تيفلون) ومواد مقاومة للماء والزيت على الملابس والأثاث، ورغوات مكافحة الحرائق، وتغليف الأغذية (مثل علب الفشار بالمايكرويف أو صناديق البيتزا).

ولأنها لا تتحلل بسهولة في البيئة، يحدث لها تراكم في الماء والتربة والكائنات الحية، وتتراكم في جسم الإنسان والحيوانات مع مرور الوقت. وقد ارتبطت بأمراض، مثل مشاكل في الكبد والكلى وضعف جهاز المناعة وبعض أنواع السرطان، علاوة على الاضطرابات الهرمونية.

والمعروف عن تلك المواد أنها تتراكم في الأعضاء الغنية بالبروتين مثل الكبد والدم، لكن المواد الجديدة المكتشفة، والتي تم الإعلان عنها في الدراسة الجديدة المنشورة بدورية "إنڤايرونمينتل ساينس آند تكنولوجي لترز" وهي 5 مركبات من فئة "سلفونات الفلورو تيلومير" التي تنتمي إلى "المواد الكيميائية الأبدية" ووجدوا أنها تتراكم في الدهون.

ساكن الدهون

وتوصل الباحثون لهذه النتيجة بعد أن استخدموا تقنيات متقدمة في مطيافية الكتلة لتحليل عينات الأنسجة المأخوذة من الحيتان في غرينلاند والسويد، ووجدوا أن المركبات الجديدة تشكل نحو 75% من المواد الفلورية في الدهون، بينما كانت غير موجودة تقريبا في الكبد.

إعلان

وقالت ميلاني لوريا، الباحثة السابقة بجامعة ستوكهولم والحالية في المعهد السويسري للعلوم المائية والتكنولوجيا -في بيان نشره الموقع الإلكتروني للجامعة- إنها المرة الأولى التي "نثبت فيها أن المواد الكيميائية الأبدية عالية الفلور يمكن أن تتراكم في الدهون، وليس في الكبد أو الدم كما كنا نعتقد".

ومن جانبه أشار البروفيسور جوناثان بنسكين، من قسم علوم البيئة بجامعة ستوكهولم، إلى أن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على أن تقديرات تعرض الحيوانات البحرية لـ "المواد الكيميائية الأبدية" قد تكون أقل بكثير من الواقع، خاصة وأن الدهون تمثل نحو نصف وزن الحيتان.

وأضاف الباحثون أن النتائج تثير تساؤلات جديدة حول التعرض الكيميائي للمفترسات العليا، مع آثار محتملة على البيئة وصحة الإنسان، خصوصا في المناطق القطبية حيث يعتمد السكان التقليديون على لحوم ودهون الحيتان ضمن غذائهم.

ودعا الفريق البحثي إلى توسيع برامج المراقبة لتشمل هذا النوع الجديد من "المواد الكيميائية الأبدية" المحب للدهون، لضمان فهم أفضل للملوثات في النظم البيئية البحرية.