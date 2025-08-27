علوم

"التلسكوب الكبير جدا" يرصد كوكبا وليدا يلتهم مهده الغباري

What appears to be a ripple in space, is today’s Picture of the Week depicting a newborn planet eating its way through its dusty cradle as it orbits its host star. This image, taken with ESO’s Very Large Telescope (VLT) in Chile, is the first clear detection of a baby planet in a disc with multiple rings.  These so-called protoplanetary discs surround young stars and appear as disc-shaped structures of gas and dust, often with rings like the one in this image. They are the birthplace of planets, and the rings are thought to indicate the presence of (hungry) planets in the disc. Initially, little particles in the spinning disc begin to accumulate and grow as gravity takes over, stealing more material from the native disc until they evolve into embryo planets.  The clear detection of the planet WISPIT 2b in this image is an important step forward in our understanding of how planets form. It’s about 5 times the mass of Jupiter, and its host star is a younger version of our Sun. It also reinforces the idea that gaps can be created by newly formed planets — a prediction only made in theory that has now been verified observationally.   While looking for stars hosting young planets, the team of researchers were lucky enough to find a planet so young that is still embedded in its birth disc. This discovery was published in a paper led by Richelle van Capelleveen at the University of Leiden, Netherlands, in collaboration with an international team of astronomers from the University of Galway and the University of Arizona. It was made possible through the precise observations of the planet-hunting SPHERE instrument on the VLT. SPHERE blocks the light of the central star and corrects atmospheric turbulence with adaptive optics, delivering crisp images of the surroundings of the star. The University of Arizona's MagAO-X AO system on the 6.5m Magellan telescope in Chile detected hydrogen gas falling onto the planet, confirming that it is accreting matter from its sur
الصورة الجديدة التي التقطها التلسكوب الكبير جدا (المرصد الأوروبي الجنوبي)
27/8/2025-|آخر تحديث: 09:58 (توقيت مكة)

في صورة مدهشة التقطها التلسكوب الكبير جدا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي، يظهر ما يشبه تموجا في الفضاء، قد تظن أنه ناتج عن انفجار ما، لكنه في الحقيقة مشهد نادر لكوكب وليد يلتهم الغاز والغبار في طريقه داخل قرص غباري يحيط بنجمه المضيف.

التلسكوب الكبير جدا هو أحد أعظم مشاريع الرصد الفلكي الحديثة، يقع على جبل بارانال في صحراء أتاكاما شمال تشيلي، وهي من أنقى بقاع العالم للرصد الفلكي، ويتألف من 4 تلسكوبات رئيسية، قطر كل مرآة منها 8.2 أمتار، إضافة إلى 4 تلسكوبات مساعدة بقطر 1.8 متر.

وبحسب بيان صادر من منصة المرصد الأوروبي الجنوبي، فالصورة الجديدة تعد أول رصد واضح لكوكب وليد داخل قرص نجمي ذي حلقات متعددة.

التلسكوب الكبير جدا (المرصد الأوروبي الجنوبي)

أقراص الكواكب

هذه الأقراص، التي تعرف بالأقراص الكوكبية الأولية، تتكون من الغاز والغبار وتحيط بالنجوم الفتية، وغالبا ما تظهر حلقات يعتقد العلماء أنها علامة على وجود كواكب وليدة تشق فجواتها أثناء نموها.

تنشأ الكواكب في هذه الأقراص الغبارية حول النجوم. في البداية، تبدأ جسيمات دقيقة في القرص الغازي بالغبار بالدوران والتصادم، ثم بفعل الجاذبية، تتجمع هذه الجسيمات تدريجيا لتشكل كتلا أكبر.

هذه الكتل تسحب المزيد من المادة إليها، لتتحول إلى أجنة كوكبية، ومع الوقت يتكون كوكب وليد يواصل "سرقة" مادته من القرص حتى يكتمل نموه، ومن ثم فإنه يبدو كأنه ينظّف مداره على مدى ملايين السنوات.

الكوكب المكتشف، الذي أُطلق عليه اسم "ويسبيت 2 ب"، تبلغ كتلته نحو 5 أضعاف كتلة المشتري (الفريق البحثي)
قدرات دقيقة

الكوكب المكتشف، الذي أُطلق عليه اسم "ويسبيت 2 ب"، تبلغ كتلته نحو 5 أضعاف كتلة المشتري، ويدور حول نجم أصغر عمرا من شمسنا.

الاكتشاف تم بقيادة ريشيل فان كابيلفين من جامعة لايدن الهولندية وبالتعاون مع فريق دولي من جامعة غالواي الأيرلندية وجامعة أريزونا الأميركية.

واستخدم الباحثون أداة "سفير" على التلسكوب الكبير جدا، والتي تعمل على حجب ضوء النجم المركزي وتصحيح تشوهات الغلاف الجوي لتقديم صور فائقة الدقة.

وفي الوقت نفسه، رصد نظام "ماجاو-إكس" على تلسكوب ماجلان في تشيلي انبعاثات من غاز الهيدروجين المتساقط على الكوكب، مما يؤكد أنه ما زال في طور التغذي على مادته المحيطة.

المصدر: مواقع إلكترونية

