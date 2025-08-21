مرصد هابل يلتقط أوضح صورة لمذنب من خارج النظام الشمسي

تمكن مرصد هابل الفضائي من التقاط أوضح صورة لمذنب نادر يحمل اسم "3 آي-أطلس" ليس كغيره من المذنبات المعتادة، فهو زائر عابر قادم من أعماق مجرتنا، مما يجعله نافذة فريدة على عوالم مجهولة بعيدة.

وقد رُصد المذنب لأول مرة في يوليو/تموز الماضي بواسطة نظام الإنذار المبكر من الكويكبات (أطلس) وهو مشروع تابع لجامعة هاواي بتمويل من وكالة ناسا.

وعندما كان على بُعد يقارب 650 مليون كيلومتر من الشمس، لفت الأنظار بسرعة كبيرة وحركة غير مألوفة. وبعد ذلك، وجّه العلماء مرصد هابل نحوه في 21 يوليو/تموز.

وإليك فيديو قصير من المرصد الأوروبي الجنوبي يوضح مسار "3 آي-أطلس" كما رصده العلماء:

ما مكونات "3 آي-أطلس"؟

الصورة كشفت عن هالة غبارية تحيط بالنواة الجليدية للمذنب، على شكل قطرة دمعة، وخلفها يظهر ذيل غباري خافت يمتد في الاتجاه المعاكس للشمس.

وبسبب حركة المذنب السريعة، بدت النجوم في خلفية الصورة كخطوط ممدودة، بينما ظل المذنب نفسه واضحًا بفضل متابعة هابل الدقيقة لمساره.

ولا يستطيع هابل رؤية قلب المذنب الصلب مباشرة. ولكن من خلال تحليل السطوع ومكونات الذيل، قدّر العلماء أن حجم النواة يتراوح بين 320 مترًا فقط -كحد أدنى- وحتى 5.6 كيلومترات كحد أقصى، وهذه الأبعاد تجعله شبيهًا بالمذنبات العادية في مجموعتنا الشمسية، لكنه يبقى فريدًا بفضل أصله الغامض.

وكشفت البيانات كذلك أن واحدة من أبرز خصائص المذنب هي سرعته الخيالية، إذ يتحرك بسرعة تصل إلى 209 آلاف كيلومتر في الساعة، وهي بذلك الأسرع حتى الآن لجرم سماوي يدخل نظامنا الشمسي.

وتشير هذه السرعة إلى أنه قضى مليارات السنين يتجول في الفضاء بين النجوم، متأثرًا بجاذبية أنظمة نجمية مختلفة، حتى قُذف في اتجاهنا.

جرم قديم

ووفقًا لعالم الفلك ماثيو هوبكنز من جامعة أكسفورد، والذي ناقش مؤخرا نتائج دراسة جديدة بالاجتماع الوطني لعلم الفلك التابع للجمعية الفلكية الملكية في مدينة دورهام الإنجليزية، فإن "3 آي-أطلس" سيكون أبرز زائر للأرض حتى الآن، لأنه الأقدم عمرا على الإطلاق.

وهو ثالث زائر معروف لنا من خارج النظام الشمسي، بعد "أومواموا" عام 2017 و"بوريسوف" عام 2019، لكن تبين أن "3 آي-أطلس" قديم جدا، حيث قدر عمره بأكثر من 7 مليارات سنة، أي أقدم بنحو 3 مليارات سنة من عمر نظامنا الشمسي (حوالي 4.5 مليارات سنة).

ويقول هوبكنز ورفاقه في دراستهم إن هناك احتمالا بنسبة حوالي 66% أن هذا المذنب أقدم من نظامنا الشمسي.

يأتي ذلك نتيجة لدراسة دقيقة للمسار الحاد لهذا الجرم في المجرة، والذي يشير إلى أنه جاء من "القرص السميك" لمجرة درب التبانة، وهو منطقة تضم نجومًا قديمة جدا.