"القمر الدموي" في 7 سبتمبر المقبل.. أين يرى الخسوف بالعالم العربي؟

تشهد دول الوطن العربي خسوفا قمريا يبدأ فجر يوم 7 سبتمبر/أيلول المقبل، وفي أثناء الظاهرة سيبدو وجه القمر البدر كأنه يتآكل شيئًا فشيئًا بقدر يسير حتى يصل إلى لحظة يتحول فيها القمر إلى اللون الأحمر الدموي، ثم تنعكس الخطوات الماضية.

ويبدأ الخسوف في تمام الساعة 15:28 بالتوقيت العالمي (توقيت غرينتش)، ويتركز بشكل أساسي على الهند، لكنه رغم ذلك يرى في دول العالم العربي.

كيف يحدث الخسوف؟

تحدث ظاهرة الخسوف عندما يمر القمر في ظل الأرض، ولفهم الفكرة ببساطة ضع مصباحا كبيرا في منتصف حجرتك ثم قف على مسافة متر أو مترين من المصباح ودر حول نفسك وأنت تمد يداك بكرة تنس أرضي، حينما تعطي ظهرك للمصباح ستمر كرة التنس الأرضي في الظل الممتد أمامك بسبب جسمك.

الآن ضع الشمس مكان المصباح، والأرض مكانك، والقمر مكان كرة التنس الأرضي، حينما يمر القمر في ظل الأرض يحدث الخسوف القمري.

وظاهرة الخسوف القمري لا تحدث كل شهر، وذلك لأن القمر لا يدور في المستوى نفسه الذي يجمع الأرض مع الشمس، بل يدور بشكل مائل، فيعلو عنه قليلا أثناء دورانه ثم ينخفض من جديد، ومن ثم يتقاطع القمر مع هذا المستوى الذي يجمع الأرض والشمس مرتين فقط كل شهر.

إذا اتفق هذا التقاطع مع مرور القمر خلف الأرض يحدث الخسوف، لكن الخسوف قد يكون كاملا (حينما يمر كامل جسم القمر في ظل الأرض)، أو جزئيا (حينما يمر جزء من القمر فقط في ظل الأرض). ولفهم الفكرة، فقط تخيل أن كرة التنس الأرضي تمر بالكامل أو جزئيا في ظلك بالمثال السابق.

متى سأراه؟

يبدأ الخسوف في تمام الساعة 15:28 مساء بالتوقيت العالمي (توقيت غرينتش)، وبإضافة فارق الساعات لحساب التوقيت المحلي الخاص بدولتك ستجد أنه كلما اتجهنا غربا في العالم العربي، كان من الصعب رؤية كامل الخسوف بكل مراحله.

مراحل الخسوف تبدأ بخسوف شبه الظل في تمام الساعة 15:28، وهي مرحلة أولية لا يمكن بسهولة رصدها حيث يخفت ضوء القمر قليلا.

يلي ذلك الخسوف الجزئي، وهنا يبدأ القمر في التآكل شيئا فشيئا، وتبدأ هذه المرحلة في تمام الساعة 16:27، ثم يلي ذلك الخسوف الكلي، حيث يتحول لون القمر للأحمر الدموي، وتبدأ في تمام الساعة 17:30 مساء، وكل ما سبق بالتوقيت العالمي، الذي يكافئ توقيت غرينتش.

يصل الخسوف إلى ذروته في تمام الساعة 18:11 مساء وتنتهي مرحلته الكلية في الساعة 18:52، ويعود الخسوف إلى طوره الجزئي مرة أخرى، حتى نصل إلى نهاية تلك المرحلة في تمام الساعة 19:56 بالتوقيت العالمي.

وبالنسبة للدول العربية فإنه كلما اتجهنا شرقا كانت الظاهرة أفضل، ومثلا تتمكن أجزاء من الجزيرة العربية (اليمن والبحرين والكويت والعراق والإمارات والسعودية) والصومال وجيبوتي وجزر القمر من رصد كامل الخسوف بما في ذلك طور شبه الظل.

أما سكان سوريا ومصر وفلسطين والأردن ولبنان والسودان، فيتمكنون فقط من رؤية الخسوف الجزئي والكلي كاملين، ولأن هذين الطورين هما الأهم، فإن ذلك يعد خبرا سعيدا لسكان هذه الدول.

وبتوجهنا ناحية ليبيا ومن ثم بقية الدول العربية غربا (تونس ثم الجزائر ثم المغرب) تبدأ الصعوبة، حيث يرى الخسوف الكلي كاملا في ليبيا لكن الجزئي يرى جزئيا أو لا يرى على الإطلاق، وفي تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا يرى الخسوف الكلي فقط ولكن لجزء قصير منه.

لِمَ يتحول القمر إلى الأحمر الدموي؟

نعرف أن الضوء يتكون من ألوان عدة متداخلة، تميل في جانب منها ناحية الأحمر وفي جانب آخر ناحية الأزرق، هذا ما تعلمناه في المدرسة صغارا.

أثناء الخسوف، تقف الأرض بين الشمس والقمر، فتحجب ضوء الشمس المباشر، لكن بعض ضوء الشمس يمر عبر الغلاف الجوي للأرض وينحني (ينكسر) فيصل إلى القمر.

حينما يمر الغلاف الجوي يرشّح هذا الضوء، ما يدفع الجانب الأزرق من ضوء الشمس إلى التبعثر (مثلما يحدث في زرقة السماء)، بينما الجانب الأحمر من الضوء يمر أكثر.

ونتيجة ذلك أن ما يصل إلى القمر هو ضوء أحمر إلى برتقالي فقط، فيعكسه إلينا، فنراه "قمرًا دمويًّا".

وبسبب هذه الظاهرة، ارتبط الخسوف قديما بالرعب لدى البشر، حيث إن اللون الأحمر ارتبط بالحروب والدماء دائما، ولكننا الآن نعرف أنه ظاهرة طبيعية تتكرر من حين لآخر على الكوكب.

هل أحتاج لأدوات لرصد الخسوف؟

لا تحتاج متابعة هذه الظاهرة المدهشة سوى الخروج لمكان مفتوح وتأمل القمر لا أكثر ومتابعة أطواره بعينين مجردتين، يستمر الخسوف لعدة ساعات ومن ثم يفضل أن تترافق مراقبته ببعض الصحبة الطيبة.

وفي كل الأحوال، يمكن لك أن تبحث عن ناد فلكي قريب، عادة ما تقيم الجهات المهتمة بعلم الفلك رحلات لرصد مثل هذه الظواهر، بالعينين المجردتين والتلسكوبات.

ولو كنت تمتلك تلسكوبا فستكون فرصة ممتعة لتأمل القمر وتصويره، وربما رصد بعض من الملامح القمرية مثل الجبال والبحار القمرية.