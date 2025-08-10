تشاهدها بعينيك.. دليلك لرصد أمطار "شهب البرشاويات" بداية من الليلة

في الليالي الواقعة بين 11 و13 أغسطس/آب كل عام يشهد العالم العربي واحدة من أكثر الظواهر امتاعا، هي زخة شهب البرشاويات، حيث تتساقط الشهب في تلك الليلة بمعدلات قد تصل إلى 120 شهابا في الساعة الواحدة، لكن هناك عائق هذا العام وهو بروز القمر في السماء، ما يعكر صفو الرصد، لكنه لا يمنعك من رؤية الشهب.

لماذا تمطر السماء شهبا؟

تخيّل أنك تقود سيارتك الآن، ثم يحدث أن تدخل في سحابة خفيفة من الدخان سببتها شجرة مشتعلة بجانب الطريق، هذا هو ما يحدث بالضبط في السماء، فبينما تدور الأرض حول الشمس مرة كل 365 يوما، تدخل في بقايا صخرية تركها مذنب أو كويكب أثناء مروره من تلك المنطقة.

وحينما يحدث ذلك تخترق تلك البقايا الصخرية أثناء دخولها للغلاف الجوي للأرض بسرعات كبيرة تصل إلى 75 كيلومتر في الثانية الواحدة، هذه هي الشهب التي نراها في السماء.

تمر الأرض بمجموعة من تلك الصخور الصغيرة مرة كل عدة أسابيع (35 مرة في السنة)، فنرى الشهب في تلك الفترة، وقد تكون أعداد الشهب كبيرة أو صغيرة حسب حجم تلك البقايا الصخرية (سحابة الدخان) التي تمر بها الأرض، فكل واحدة منها هي شهاب منتظر أو ربما عدة شهب.

وهناك درجة عالية من الاختلاف بين أعداد الشهب في زخّات الشهب المختلفة، فقد نرى في ليلة واحدة حتّى 400 شهاب كما سيحدث عادة في حالة البرشاويات (بمكان ناء)، أو قد نرى 10 شهب فقط.

هل نراها كل عام في نفس الموعد؟

لذلك فإنه على الرغم من كثرة زخّات الشهب سنويا، والتي تتكرر في نفس الموعد، إلا أن هناك مرتين فقط يمكن أن نرى خلالها -هنا في الوطن العربي- عددا كبير جدا من الشهب في ليلة واحدة وبشكل واضح.

الأشهر والأهم هي ما نسميه بـ"زخّة البرشاويات"، شهب الصيف، تلك التي سنراها بأعيننا هذه الأيام، حينما تمر الأرض في بقايا مذنب "سويفت تتل"، ثم تأتي "التوأميات" في ديسمبر/كانون الأول، إذ يمكن أن نرى ليلة 13 ديسمبر/كانون الأول ما قد يصل إلى 100 شهاب في الساعة، إنها شهب الشتاء والطقس البارد

البرشاويات تبدأ من 17 يوليو/تموز حتى 24 أغسطس/آب، خلال كل تلك الفترة يمكن أن نرى عدد من الشهب في السماء، وهو يزداد تدريجيا كلما اقتربت الأرض من مركز انطلاق الشهب، لكن فقط في أوج الزخة، حينما تمر الأرض بالكم الرئيسي من تلك الصخور، ويكون عادة حول 11 و12 أغسطس/آب.

متى وأين أخرج كي أرى الشهب؟

الآن ربما يتبادر إلى ذهنك سؤال آخر مهم، فأنت لا تود أن تجلس لتنتظر الشهب طوال الليل، لذلك دعنا نوضح أن أفضل موعد لرصد الشهب سيكون بعد انتصاف الليل، إذ تنشط الشهب كلما اقتربنا من الصباح.

تقول القاعدة، ببساطة، أنه كلما ابتعدت عن ضوء المدينة كان أفضل، إذا كنت في الصحراء مثلا فيمكن أن ترى عدد كبير جدا قد يصل إلى 500 شهاب، إذا لم يكن هناك قمر، ولكن مع وجود القمر ينخفض ذلك العدد بشكل جذري، لكنك على الأقل سترى الشهب اللامعة بوضوح تام.

أمّا إن كنت تعيش في مدينة ضخمة فربما فسترى شهب أقل، وذلك لأن التلوث الضوئي يقلل من قدراتك على رؤية الشهب بشكل درامي.

لذلك يسافر البعض ضمن فاعليات فلكية لرصد الشهب في مناطق نائية، لكن في كل الأحوال، وكما يقول هواة الفلك، فإن سطح منزلك هو أفضل مرصد ممكن.

ما الأدوات المطلوبة لأرى الشهب؟

زخّات، أو أمطار، الشهب هي ظاهرة فلكية ماتعة لا تتطلّب أية أدوات، فقط تتطلب عينيك المجردتين، اصعد إلى سطح المنزل وجهز مكانا للاستلقاء على الأرض بشكل مريح، سوف يكون من الماتع كذلك أن تجهز بعض الشاي والعصائر.

ويمكن أيضا أن تدعو الأحبة، الأصدقاء، وأطفالك، أو العائلة كلها، لقضاء تلك الليلة فوق سطح المنزل وانتظار الشهب، حيث تحلو الظواهر الفلكية دائما، وتكون أمتع ما يكون، بالرفقة. إنها حفلة سماوية مجانية لن تكلفك شيئا.

في تلك النقطة ربما سوف تتسائل عن موضع خروج الشهب من سماء الليل، في الشمال أم الجنوب؟ بالأعلى أم على الجانب؟ هنا يمكن أن نتّبع قاعدة مختصرة تقول "انظر فوقك تماما وسوف ترى الكثير من الشهب". لكن لو كانت لديك معرفة بالكوكبات السماوية، فانظر ناحية كوكبة "برشاوس" أو "حامل رأس الغول".