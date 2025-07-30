علوم

مرصد هابل يلتقط صورة لانفجار نجمي على مسافة 1300 كوينتليون كيلومتر

Artist’s impression of dust formation around a supernova explosion (المرصد الأوروبي الجنوبي)
انفجار نجم واحد يمكن أن يلمع في سماء المجرة كلها (المرصد الأوروبي الجنوبي)
30/7/2025-|آخر تحديث: 20:54 (توقيت مكة)

أعلن مرصد هابل الفضائي عن صورة جديدة لمجرة تقع على بُعد 137 مليون سنة ضوئية في كوكبة الشجاع. ويساوي ذلك مسافة تقدر بحوالي 1300 كوينتليون كيلومتر، والكوينتليون هو عدد يساوي مليون تريليون.

وتُعد الشجاع أكبر كوكبة من بين 88 كوكبة تغطي السماء بأكملها، كما أنها أطول كوكبة، إذ تمتد بزاوية 100 درجة عبر السماء ليلا، بل يتطلب الأمر ما يقرب من 200 قمر مكتمل، موضوعة جنبا إلى جنب، للوصول من أحد جانبي الكوكبة إلى الجانب الآخر.

وقد عرفت العرب قديما هذه المنطقة من السماء، وأطلقت على ألمع نجومها اسم "الفرد"، ولا يزال يحتفظ بالاسم نفسه إلى الآن (Alphard)، فهو تسمية عربية لذلك النجم الذي تفرّد في لمعانه بتلك المنطقة التي تخلو من النجوم اللامعة.

The swirling spiral galaxy in this NASA/ESA Hubble Space Telescope image is NGC 3285B, which resides 137 million light-years away in the constellation Hydra (the Water Snake). Hydra has the largest area of the 88 constellations that cover the entire sky in a celestial patchwork. It’s also the longest constellation, stretching 100 degrees across the sky. It would take nearly 200 full Moons, placed side by side, to reach from one side of the constellation to the other.NGC 3285B is a member of the Hydra I cluster, one of the largest galaxy clusters in the nearby universe. Galaxy clusters are collections of hundreds to thousands of galaxies bound to one another by gravity. The Hydra I cluster is anchored by two giant elliptical galaxies at its center. Each of these galaxies is about 150,000 light-years across, making them about 50% larger than our home galaxy, the Milky Way. NGC 3285B sits on the outskirts of its home cluster, far from the massive galaxies at the center. This galaxy drew Hubble’s attention because it hosted a Type Ia supernova in 2023. Type Ia supernovae happen when a type of condensed stellar core called a white dwarf detonates, igniting a sudden burst of nuclear fusion that briefly shines about 5 billion times brighter than the Sun. The supernova, named SN 2023xqm, is visible here as a blueish dot on the left edge of the galaxy’s disk. Hubble observed NGC 3285B as part of an observing program that targeted 100 Type Ia supernovae. By viewing each of these supernovae in ultraviolet, optical, and near-infrared light, researchers aim to disentangle the effects of distance and dust, both of which can make a supernova appear redder than it actually is. This program will help refine cosmic distance measurements that rely on observations of Type Ia supernovae.
في الصورة التي أعلن عنها مرصد هابل، يظهر المستعر الأعظم كنقطة زرقاء لامعة واضحة على الحافة اليسرى من قرص المجرة (ناسا)

عناقيد المجرات

وتُعد المجرة التي التقط مرصد هابل صورة لها، وسميت "إن جي سي 3285 بي" عضوا في عنقود "الشجاع 1″، أحد أكبر عناقيد المجرات في الكون القريب من التجمع الذي تسكن فيه مجرتنا (التجمع المحلي).

وتتكون عناقيد المجرات من مئات إلى آلاف المجرات المرتبطة ببعضها البعض بفعل الجاذبية، وتنتشر في الكون على مساحات شاسعة تقدر بمئات الملايين من السنوات الضوئية.

ويرتكز عنقود الشجاع 1 على مجرتين إهليلجيتين عملاقتين في مركزه، ويبلغ عرض كل من هذه المجرات حوالي 150 ألف سنة ضوئية، مما يجعلها أكبر بحوالي 50% من مجرتنا الأم، درب التبانة.

وبحسب بيان رسمي من موقع ناسا، تقع مجرة "إن جي سي 3285 بي" على أطراف هذا العنقود، بعيدا عن المجرات الضخمة في المركز.

مستعر من نوع خاص

وفي عام 2023، استضافت هذه المجرة مستعرا أعظم من النوع "آي إيه"، وهو نوع من الانفجارات النجمية القاسية جدا، والذي يتوهج للفترة وجيزة بسطوع أكثر من الشمس بحوالي 5 مليارات مرة.

إعلان

وتحدث المستعرات العظمى من هذا النوع عندما يصل نجم (غالبا نجم قزم أبيض) إلى حد كتلة معينة تتراكم على سطحه، مما يؤدي إلى انفجاره بشكل عنيف.

ويحدث ذلك عندما يتراكم الغاز من نجم مرافق له حتى تصل كتلته إلى حد غير مستقر، مما يؤدي إلى انفجار مدمر، وتستخدم المستعرات العظمى من هذا النوع كمؤشرات لقياس المسافات في الفضاء، بسبب سطوعها المنتظم.

وفي الصورة التي أعلن عنها مرصد هابل، يظهر المستعر الأعظم، المسمى "إس إن 2023 إكس كيو إم"، كنقطة زرقاء لامعة واضحة على الحافة اليسرى من قرص المجرة.

تحتوي هذه المجرة على مئات المليارات من النجوم، وربما تتخطى تريليون نجم، ولكن انفجار نجم واحد منها يظهر لامعا كما تلاحظ في الصورة بشكل واضح، بل يمكن أن تراه كافة جوانب المجرة، مما يعطينا لمحة عن عظمة وقوة هذا الحدث الكوني المهيب.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان