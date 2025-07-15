علوم

شاهد.. "جيمس ويب" يعلن صورة مدهشة لـ"مخلب القط"

To celebrate the NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope’s third year of highly productive science, astronomers used the telescope to scratch beyond the surface of the Cat’s Paw Nebula (NGC 6334), a massive, local star-forming region. This area is of great interest to scientists, having been subject to previous study by NASA’s Hubble and retired Spitzer space telescopes, as they seek to understand the multiple steps required for a turbulent molecular cloud to transition to stars. With its near-infrared capabilities and sharp resolution, the telescope “clawed” back a portion of a singular “toe bean,” revealing a subset of mini toe bean-reminiscent structures composed of gas, dust, and young stars. Webb’s view reveals a chaotic scene still in development: Massive young stars are carving away at nearby gas and dust, while their bright starlight is producing a bright nebulous glow represented in blue. This is only a chapter in the region’s larger story. The disruptive young stars, with their relatively short lifespans and luminosity, will eventually quench the local star formation process. The Cat’s Paw Nebula is located approximately 4,000 light-years away in the constellation Scorpius. [Image description: A section of the Cat’s Paw, a local star-forming region composed of gas, dust, and young stars. Four roughly circular areas are toward the centre of the frame: a small oval toward the top left, a large circle in the top centre, and two ovals at bottom left and right. Each circular area has a luminous blue glow, with the top centre and bottom left areas the brightest. Brown-orange filaments of dust, which vary in density, surround these four bluish patches and stretch toward the frame’s edges. Small zones, such as to the left and right of the blue circular area at top centre, appear darker and seemingly vacant of stars. Toward the centre are small, fiery red clumps scattered amongst the brown dust. Many small, yellow-white stars are spread acro
جانب من الصورة الجديدة التي التقطها "جيمس ويب" لسديم مخلب القط (ناسا)
15/7/2025-|آخر تحديث: 12:05 (توقيت مكة)

في العاشر من يوليو/تموز 2025، احتفلت وكالة الفضاء الأوروبية -بالشراكة مع وكالة ناسا ووكالة الفضاء الكندية- بالذكرى الثالثة لإطلاق تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، وذلك بنشر صورة مدهشة للسديم المعروف باسم "مخلب القط"، الواقع على بعد نحو 4 آلاف سنة ضوئية في كوكبة العقرب.

يحمل السديم هذا الاسم بسبب شكله المنحني الذي يشبه مخلب القط، ويعد من أكبر مناطق تكون النجوم في مجرتنا درب التبانة، ويعرف بنشاطه المذهل في إنتاج النجوم، مما يجعله مختبرا فريدًا لدراسة عملية تشكل النجوم الكبيرة.

وإليك مقطع فيديو قصيرا يوضح موقع هذا السديم في سماء الليل، أصدرته منصة جيمس ويب في الآونة الأخيرة.

قدرات جيمس ويب

وفي أثناء التقاطهم الصورة، اعتمد العلماء على كاميرا أشعة تحت الحمراء القريبة في جيمس ويب، هذه التقنية تتيح رؤية العناقيد النجمية العميقة خلف سحب الغبار، والتي تخفيها التلسكوبات البصرية.

ولفهم الفكرة، دعنا نقارن بين صورتين للشخص نفسه، الأولى بالكاميرا العادية والثانية بجهاز أشعة سينية في أحد المستشفيات، ستظهر الصورة الأولى جسدا من الخارج، أما الأشعة السينية فستخترق الجسد لتظهر العظام.

في جيمس ويب يحدث شيء شبيه، حيث تتمكن الأشعة تحت الحمراء من اختراق السحب المسكونة بالغاز والغبار وإظهار التفاصيل الداخلية لسديم "مخلب القط".

وإليك مقطع فيديو قصيرا أصدرته منصة "جيمس ويب" يبين تفاصيل سديم "مخلب القط" بدقة غير مسبوقة.

تفاصيل غير مسبوقة

مع رصد "مخلب القط" بالأشعة تحت الحمراء، لاحظ العلماء تفاصيل دقيقة، حيث رصدوا منطقة بارزة تشبه القبة متعددة الطبقات، ينبعث منها توهج أزرق ناتج عن نجوم شابة ضخمة تحرق محيطها، حسب بيان صحفي رسمي من منصة المرصد.

كما ظهرت النجوم الصفراء بظلال بنية، لتظهر كيف تصطدم النجوم الضخمة بالغبار، وفي أثناء ذلك تفتح تجاويف تشكّل ما يشبه "قذائف" صغيرة.

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كما لاحظ الباحثون وجود خيوط كثيفة من الغبار في المقدمة، التي تعد موطنا لنجوم لا تزال في طور التكوين، وتحجب ضوء النجوم في الخلفية.

وباتجاه مركز الصورة، رصد الباحثون وجود تكتلات صغيرة حمراء متناثرة بين الغبا، تشير إلى مناطق يجري فيها تكوين النجوم الضخمة، لكن آلية حدوث ذلك غير مفهومة بعد.

تكشف هذه الصور كيف تبدو النجوم الضخمة عند نشوئها، وكيف تقوم بإزالة الغبار المحيط بها. هذه التفاصيل تساعد العلماء على فهم شروط ولادة النجوم الكبيرة، وآلية تحكم إشعاع النجوم الفتية في محيطها، وتوقيت توقف تكوّن النجوم عند استنزاف الغاز والغبار.

وبعد مرور 3 أعوام على إطلاقه، أضاف "جيمس ويب" سلسلة جديدة من الاكتشافات، منها رصد بصمة جذور الهيدروجين في مجرة "جي زد-زد13-1" التي نشأت قبل نحو 330 مليون سنة من الانفجار العظيم، تمكين التصوير المباشر لكواكب خارجية في نظام "إتش آر 8799″، اكتشاف كوكب محتمل ضمن قرص الحطام حول النجم "توا 7″، ومراقبة الشفق القطبي المتغير على كوكب المشتري، والتقاط صور مذهلة لحلقة أينشتاين، وغيرها.

وفي أثناء ذلك، شكل تلسكوب "جيمس ويب" ثورة في فهمنا للكون، تاركًا بصمة قوية وملهمة في دراسة أصل النجوم وتطوّر المجرات.

المصدر: ناسا

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