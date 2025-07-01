تراها بعينيك.. إليك 6 أحداث فلكية مدهشة في يوليو 2025

مع دخولنا إلى يوليو/تموز، فإن سماء الليل تكون صيفية تماما، مع مجموعة من ألمع وأهم النجوم والكواكب، والتي يمكن أن نستخدم حركة القمر للتعرف عليها بسهولة، وبدون خبرة فلكية سابقة مع السماء ليلا.

السماك الأعزل

ولنبدأ من مساء الثالث من يوليو/تموز، حيث يمكنك أن ترى القمر واقفا إلى جوار نجم أبيض لامع مائل للأزرق، وهو السماك الأعزل، وهو في الواقع نجمان قريبان جدا من بعضهما لدرجة أنهما يبدوان كنجم واحد، يدور النجمان حول بعضهما البعض بشكل وثيق؛ مرة كل 4 أيام.

ويلمع السماك الأعزل بوضوح، رغم أنه يبتعد عن الأرض مسافة 250 مليون سنة ضوئية، إلا أنه يشرق بقدر 12 ألف شمس.

كوكب عطارد

وبداية من الرابع من يوليو/تموز، يمكنك بعد غروب الشمس مباشرة أن تلاحظ بعينيك كوكب عطارد، الذي يلمع بلون مائل للأصفر أعلى الأفق الغربي، حيث يكون في أقصى استطالة، ويعني ذلك أن الكوكب يكون في أعلى ارتفاع ممكن، ومن ثم يسهل رصده.

وتلمع الكواكب مثل النجوم في سماء اليل، لأنها تعكس ضوء الشمس، مثلما يحدث مع القمر، إلا أن الكواكب أبعد بكثير من القمر، فتظهر كنجوم لامعة.

قلب العقرب

وفي السابع من يوليو/تموز، يقف القمر إلى جوار نجم أحمر لامع واضح، وهو نجم "قلب العقرب"، والذي يعد ألمع نجوم كوكبة العقرب، أحد أهم الكوكبات في سماء الصيف كلها.

قلب العقرب هو نجم أحمر عملاق فائق في نهاية حياته، والواقع أنه يبلغ قدرا كبيرا من الضخامة، فلو كانت الشمس بحجم حبة عدس مثلا، لكان قلب العقرب بحجم كرة بلاستيكية كبيرة قطرها يقترب من متر كامل.

الزهرة ورفاقه

وبداية من الثامن من يوليو/تموز، يمكنك فجرا وقبل شروق الشمس أن تلاحظ أن كوكب عطارد، الذي يلمع بلون أبيض واضح أعلى الأفق الشرقي، يمر بين الثريا والدبران، ويقف إلى جوار الدبران في 13 يوليو/تموز في مشهد آسر.

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والثريا هي عنقود من مئات النجوم، لكننا لا نتمكن إلا رؤية حوالي 7 منها، تمثل معا شكل خطاف صغير في السماء، أما الدبران فهو نجم أحمر عملاق، وهو ألمع نجوم كوكبة الثور.

مع زحل

قبل انتصاف ليل 16 يوليو/تموز، يمكن لك أن تلاحظ شروق القمر وإلى جواره جرم أبيض لامع مائل للأصفر، هذا هو كوكب زحل، والذي يستمر إلى جوار القمر طوال ما تبقى من الليل.

أما لو قررت استخدام تلسكوب صغير، فيمكن لك أن تلاحظ شكل الكوكب بوضوح، وحوله تظهر حلقاته الجميلة، وهي في الواقع أقراص ضخمة ورفيعة تدور حول الكوكب، وتتكوّن من قطع جليد وصخور وغبار، بعضها بحجم حبيبات الرمل، وبعضها بحجم الجبال الصغيرة.

كوكب المشتري

أما قبل شروق شمس 23 يوليو/تموز، فيمكن لك أن تلاحظ بعينيك وجود القمر إلى جوار كوكب المشتري، والذي يلمع بلون أبيض واضح.

ومع تلسكوب صغير، يمكن أن ترى المشتري بوضوح، تلمع إلى جواره عدة نقاط تمثل أقماره، وإذا تأملت الكوكب بتأن فربما تلاحظ البقعة الحمراء العظيمة، وهي إعصار عملاق مستمر منذ أكثر من 300 سنة، مساحته أكبر من الأرض نفسها، ولونه أحمر مائل إلى البرتقالي، ويتغيّر حجمه وشكله مع الزمن.