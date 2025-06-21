"النسّاج ذو الأرجل الريشية".. عنكبوت برتبة مهندس وقاتل بارع!

العناكب عادة تقتل فرائسها عن طريق عضّها وحقن السم في جسدها بواسطة أنياب مجوّفة، لكن فريقا بحثيا دوليا وجد أن عنكبوتا معروفا يقتل فريسته بالسم، من غير أن يحقنها به، بل يغطيها بشبكة من الحرير ثم يغطي الحرير بالسموم التي يتقيؤها، ويترك الفريسة لتموت ببطء.

وفي دراستهم المنشورة في مجلة "بي إم سي بيولوجي"، جمع الفريق عينات من عنكبوت النسّاج ذي الأرجل الريشية لدراستها تحت المجهر في مختبرهم وراقبوا العناكب وهي تقتل الفريسة.

صغير جدا وعجيب جدا

وفحص الباحثون ورقة علمية قديمة من عام 1930 تحتوي على رسم يوحي بأن العنكبوت ربما "يتقيأ السم" ويغمس به خيوطه لقتل الفريسة.

هذه الفكرة ظلت غامضة طوال عقود، حتى قرر الفريق البحثي الحالي التحقق منها باستخدام وسائل حديثة، فجمع عددًا من العناكب من هذا النوع، ووضعوها في المختبر لمشاهدتها تحت المجهر ولتحليل أجزائها الداخلية.

وعنكبوت النساج ذو الأرجل الريشية صغير جدا، عادة ما يكون طوله أقل من 5 مليمترات، مع جسم نحيف وأرجل طويلة، وتوجد شعيرات على رجليه الخلفيتين تشبه الريش، أما لونه فيميل إلى الرمادي أو البني الفاتح، ليساعده في التمويه على النباتات.

ويفضل هذا العنكبوت أن يعيش في الأماكن الدافئة والرطبة، مثل المشاتل والصوبات الزراعية، ولا يصنع شبكته في الأماكن المفتوحة، بل في الزوايا أو بين الأغصان، وهو غير سام للبشر، ولكنه كذلك بالنسبة للحشرات الصغيرة التي يتغذى عليها، مثل الذباب الصغير والبعوض.

أنياب العناكب

وعند فحص رؤوس العناكب، لم يجد العلماء غدد السم المعروفة التي توجد عادة في رأس العنكبوت، كما أن الأنياب نفسها لا تحتوي على قنوات يمكن أن تنقل السم، بل فقط حفر صغيرة غريبة الشكل. هذا أثبت أن العنكبوت لا يستخدم طريقة "العض والحقن" مثل بقية العناكب.

إعلان

وبحسب الدراسة، فإن التحليل الجيني وجد أن الجينات المسؤولة عن إنتاج السموم نشطة بشدة في أمعاء العنكبوت (الأمعاء الوسطى)، وهذا يعني أن السم يُصنع في الجهاز الهضمي، وليس في غدد السم التقليدية.

وقام الفريق بأخذ كميات صغيرة من هذا السائل السام من الجهاز الهضمي للعنكبوت، ثم حقنوا هذا السم في ذباب الفاكهة، فكانت النتيجة أن الذباب مات بسرعة، تمامًا كما يحدث عند تعرّضه لسم العناكب الأخرى، ومن ثم فإن السم فعّال جدا، رغم أنه يُنتج بطريقة مختلفة.

وعلى الرغم من عدم وجود غدد السم، وجد الباحثون عضلات غريبة الشكل في الرأس، ويعتقدون أن هذه العضلات تساعد العنكبوت على دفع السم من أمعائه إلى خارج فمه.

مهندس بارع

لكن السم هو جزء واحد فقط من تلك المناورة القاتلة التي يجريها عنكبوت النسّاج من هذا النوع، أما الجزء الآخر فيتعلق بلفّ الفريسة أولا بخيوط حرير كثيفة ومتينة، ثم بعد ذلك يتقيأ السائل السام على الفريسة، مما يؤدي إلى شلّها وقتلها ببطء.

في هذا السياق، فإن الحرير المشبع بالسم يعمل مثل "ضمادة سامة" تلتف حول الفريسة وتُفككها تدريجيا.

وجد الباحثون أن الهيكل الذي يبنيه هذا العنكبوت يتميز بخاصية نادرة، فهو مرن، ولا يتمزق بسهولة إذا اصطدم بشيء.

ووجدت الدراسة أن العنكبوت يستخدم خيوطًا حريرية، يلفها بنمط لولبي دقيق جدا، مع ترتيب هندسي يجعل الشبكة قوية لكنها مرنة في الوقت ذاته، مثل زنبرك يخفف الصدمة بدلًا من التمزق المباشر، بحيث لا يكون هناك أي مجال للمصادفة.