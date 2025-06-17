علوم

مبارزة كونية شرسة.. مجرة تطعن أخرى بشعاع وتعطل ولادة النجوم

This artist's impression shows a ‘cosmic joust’ –– a galactic merger in which the galaxy on the right hosts a quasar at its core. This quasar is powered by a supermassive black hole swallowing up material around it and emitting a powerful cone of radiation, piercing the other galaxy like a lance. As this radiation interacts with the galaxy on the left, it disrupts the clouds of gas and dust within, leaving behind only the smallest and densest regions. These regions are likely rendered incapable of star formation after the process.
رصد العلماء المجرتين فيما تخترق إحداهما الأخرى بشعاع كثيف (المرصد الأوروبي الجنوبي)
حازم بدر
17/6/2025

هل شاهدت من قبل مشهدا دراميا لمبارزة بين فارسين من العصور الوسطى، حيث يهجم كل منهما على الآخر ثم يرتدان ليهاجما من جديد.

مع الفارق، فإن هذا ما حدث لكن على نطاق كوني، حيث رصد فريق دولي من علماء الفلك في دراسة نشرتها دورية نيتشر مجرتين تتقاربان بسرعات خيالية تبلغ 500 كيلومتر في الثانية، وفي أثناء ذلك تضرب إحداهما الأخرى بشعاع كثيف، وهو ما دفع العلماء إلى تسمية هذا المشهد بـ"المبارزة الكونية".

وإذا كانت قواعد المبارزة تقتضي دوما أن يتعادل الطرفان في الأسلحة المستخدمة فإن ما يميز هذه المبارزة الكونية أن أحد الفرسان يستخدم "سلاحا غير عادل" وهو "الكوازار".

This image, taken with the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), shows the molecular gas content of two galaxies involved in a cosmic collision. The one on the right hosts a quasar –– a supermassive black hole that is accreting material from its surroundings and releasing intense radiation directly into the other galaxy.  Astronomers used the X-shooter instrument at ESO’s Very Large Telescope (VLT) to detect the quasar’s light as it passes through an invisible halo of gas surrounding the galaxy on the left. In doing so, they could observe the damage that this radiation causes to the victim, disrupting its clouds of gas and hampering its ability to form new stars.
صورة تظهر هيكل المجرتين (المرصد الأوروبي الجنوبي)

الكوازارات تتدخل

الكوازار هو قلب مجرة نشط للغاية، ينبعث منه إشعاع هائل بسبب وجود ثقب أسود فائق الضخامة في مركزه يبتلع المادة من حوله، وهذه العملية تطلق طاقة مذهلة تجعل الكوازار يسطع أكثر من مئات المجرات مجتمعة.

ويمنح سلاح "الكوازار" المجرة التي تمتلكه القدرة على تحويل الأخرى إلى مجرة "شبه عاقر"، إذ تصبح غير قادرة على ولادة نجوم جديدة بسبب ضربات الإشعاع المتتالية.

ويشرح الباحثون في بيان نشره المرصد الأوروبي الجنوبي تأثير هذا السلاح قائلين إنه "أثناء المبارزة الكونية عندما يخترق إشعاع الكوازار المجرة الأخرى يقوم بتفكيك سحب الغاز والغبار الموجودة فيها، وهي المواد الخام التي تولد منها النجوم عادة، وبعد الهجوم لا تتبقَ إلا أجزاء صغيرة جدا وكثيفة من تلك السحب، وهذه الأجزاء غالبا غير كافية لتكوين نجوم جديدة، وهذا تحول دراماتيكي في حياة المجرة الكونية".

في المقابل، فإن الكوازار يستفيد من الاصطدام بجلب كميات ضخمة من الغاز إلى الثقب الأسود في مركزه، مما يزيد طاقته التدميرية.

ووقعت هذه المبارزة الكونية منذ أكثر من 11 مليار سنة، لأن الضوء استغرق كل هذه المدة ليصل إلينا، وهذا يعني أننا نشاهد لقطة من "فيلم قديم" عمره 11 مليار سنة، أي عندما كان عمر الكون نحو 18% فقط من عمره الحالي.

This wide-field view shows the region of the sky around a pair of interacting galaxies, nicknamed the 'cosmic joust', in which one of them is piercing the other with intense radiation. The galaxies appear as a tiny white dot at the centre of this image. The Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) resolved them in great detail, and ESO’s Very Large Telescope (VLT) studied the damage that one galaxy is inflicting on the other.
صورة أوسع تظهر المجرتين المتفاعلتين (المرصد الأوروبي الجنوبي)

كيف تم رصد هذه الدراما الكونية؟

هذه الدراما الكونية ساعدت في رصدها مصفوفة أتاكاما الكبيرة المليمترية/ دون المليمترية (ألما)، وأداة "إكس شوتر" بالتلسكوب العملاق جدا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في صحراء أتاكاما بتشيلي.

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ويقول باسكييه نوترديمي الباحث المشارك في الدراسة والباحث بمعهد الفيزياء الفلكية في باريس بفرنسا والمختبر الفرنسي التشيلي لعلم الفلك في تشيلي إن "الأداة الأولى قدّمت صورة عالية الدقة أظهرت أن ما كان يعتقد أنه مجرة واحدة هو في الواقع مجرتان تتصادمان، وحللت الأداة الثانية الضوء القادم من الكوازار أثناء مروره بالمجرة الأخرى وكشفت كيف تضررت هذه المجرة بسبب الإشعاع".

ويأمل العلماء في استخدام تلسكوبات أكبر مثل التلسكوب الأوروبي العملاق لفهم هذه الظواهر بشكل أعمق، خاصة تأثير الكوازارات على المجرات التي تستضيفها أو تصطدم بها.

المصدر: مواقع إلكترونية

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