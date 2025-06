ضرب نطنز.. هل بدأ الإشعاع بالتسرب من المنشآت النووية الإيرانية؟

خلال الضربة الإسرائيلية الحالية على إيران، والتي بدأت فجر الجمعة 13 يونيو/حزيران، كان الموقع النووي الرئيسي الذي تعرض للقصف هو منشأة نطنز الإيرانية التي تُعدّ حجر الزاوية في برنامج التخصيب النووي.

تبعد منشأة نطنز النووية نحو 250 كيلومترًا جنوب العاصمة طهران، وتقع ضمن منطقة جبلية تمنحها حماية طبيعية نسبية، كما أنه موقع مُحصّن إذ إن أجزاء كبيرة منه تحت الأرض.

تضم المنشأة قاعات لأجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم، من خلال ضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم فيها، ومن ثم تدور بسرعات عالية لفصل النظائر وإنتاج أنقى صور اليورانيوم.

بعد الهجوم بوقت قصير، بثّ التلفزيون الرسمي الإيراني لقطاتٍ لعمود من الدخان الأسود يتصاعد فوق هذه المنشأة، على الرغم من عدم تقديم تقييم مفصلٍ للأضرار، لكن ذلك يؤكد وقوع بعض الأضرار المادية على الأقل في الموقع.

وبالإضافة إلى نطنز، تُشير التقارير إلى استهداف منشآت نووية أخرى، فقد أفادت مصادر إسرائيلية وإعلامية بشن غارات على مركز أبحاث نووية قرب تبريز شمال غربي إيران، ويُعتقد أن موقع تبريز الإيراني مفاعل أبحاث، كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن السلطات الإيرانية أبلغتها أن مفاعل بوشهر النووي لم يُستهدف.

كما ترددت شائعات غير مؤكدة حول منشأة فوردو للتخصيب قرب مدينة قم، ولكن حتى الآن لم يُؤكد صراحة استهداف فوردو، وهي واحدة من محطتين رئيسيتين للتخصيب، وكلاهما محصن بشدة، وقد ركزت التصريحات الرسمية على نطنز، مما يوحي بأنها تحملت العبء الأكبر من الهجوم.

“The IAEA is closely monitoring the deeply concerning situation in Iran. Agency can confirm Natanz site among targets. The Agency is in contact with Iranian authorities regarding radiation levels. We are also in contact with our inspectors in the country.” – DG @rafaelmgrossi

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 13, 2025