تراها بعينيك.. إليك 6 أحداث فلكية ممتعة في شهر يونيو 2025

شيئا فشيئا نتحرك نحو الصيف، الذي يبدأ فلكيا في شهر يونيو/حزيران من كل عام، وفي تلك الأثناء تتغير مواقع النجوم والكواكب في سماء الليل، ومن ثم فإن هواة الفلك على موعد مع شاشة عرض سماوية تتغير كل شهر، وخلال يونيو/حزيران 2025 هناك مجموعة من الأحداث الفلكية الرائعة التي يمكن أن تراها بعينيك بسهولة.

القمر بين المريخ وقلب الأسد

ولنبدأ من مساء أول أيام شهر يونيو/حزيران إذ يمكن لك مساء أن ترى القمر واقفا إلى جوار جرم أحمر لامع بوضوح، هذا الجرم هو كوكب المريخ.

يتميز كوكب المريخ بلونه الأحمر الذي طالما نُسب إلى وجود معدن الهيماتيت، وهو أكسيد حديد يتشكل في ظروف جافة، إلا أن دراسة حديثة نُشرت في فبراير 2025 اقترحت أن المعدن المسؤول عن هذا اللون قد يكون الفيريهيدريت، وهو أكسيد حديد يحتوي على الماء ويتشكل في بيئات باردة ورطبة.​

يشير هذا الاكتشاف إلى أن المريخ قد شهد في الماضي بيئة باردة ورطبة، مما يعزز الفرضية بأن الكوكب كان يحتوي على مياه سائلة، وهي عنصر أساسي للحياة.

في مساء اليوم التالي مباشرا (2 يونيو/حزيران) يقف القمر إلى جوار ألمع نجوم كوكبة الأسد ويسمى "قلب الأسد"، يحتل هذا النجم المرتبة 21 من حيث اللمعان بقدر ظاهري يبلغ 1.35، ويبتعد عن الأرض نحو 79 سنة ضوئية، ويُعتبر من النجوم البارزة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

نجوم لامعة

أما في مساء يوم 6 يونيو/حزيران، فإن القمر يقف إلى جوار نجم السماك الأعزل، وهو ألمع نجوم كوكبة العذراء، هذا النجم يبتعد عن الأرض مسافة نحو 250 ألف سنة ضوئية.

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وعلى الرغم من كل تلك المسافة الهائلة، فإن هذا النجم لامع في سماء الأرض بوضوح، والسبب في ذلك يتعلق بضخامته (بقطر أكبر من 7 أضعاف الشمس) ومن ثم ضيائيته، حيث يمكن له –لو وضع مكان الشمس- أن يشرق بأكثر من 20 ألف ضعف.

أما في مساء 11 يونيو/حزيران، فإن القمر يقف إلى جوار نجم لامع آخر مثير للانتباه وهو قلب العقرب، ألمع نجوم كوكبة العقرب والتي تمثل بالنسبة لهواة الفلك علامة أساسية من علامات فصل الصيف الفلكية.

قلب العقرب هو عملاق فائق في نهاية عمره، وهو من الضخامة بحيث إن كان بحجم كرة قدم لكانت الشمس ربما بحجم حبة أرز، يعتقد أن هذا النجم قد ينفجر في أية لحظة بين الآن وعدة ملايين من السنوات.

عودة للكواكب

أما في فجر يوم 19 يونيو/حزيران فإن القمر يقف إلى جوار كوكب زحل، الذي يبدو في السماء بلون أبيض مائل للأصفر، وفي تلسكوب صغير يمكن لك بوضوح أن تميز حلقاته الرائعة.

وبوصولنا إلى فجر يوم 22 يونيو/حزيران، يمكن لك بوضوح أن ترى القمر واقفا إلى جوار كوكب الزهرة، والذي يلمع في السماء مثل مصباح منير، والواقع أنه كوكب الزهرة من أول أيام الشهر يكون في أفضل وضع لرصده، حيث يصل إلى أقصى استطالة في اليوم الأول من الشهر.

أما في يوم 29 يونيو/حزيران، فإن القمر يعود إلى سابق موضعه في أول الشهر، حيث يقف إلى جوار كوكب المريخ الأحمر اللامع مساء.