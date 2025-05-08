"ريزيلينس" مهمة يابانية خاصة تستعد للهبوط على القمر

أعلنت شركة "آي سبيس" اليابانية -صباح أمس الأربعاء- أن مركبة الهبوط "ريزيلينس" الخاصة بها دخلت مدار القمر، وتستعد خلال شهر من الآن للهبوط على سطحه.

وكانت "ريزيلينس" قد انطلقت إلى الفضاء مع مركبة الهبوط القمرية التابعة لشركة "فايرفلاي إيروسبيس" الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس".

ووصلت "فايرفلاي" إلى القمر أولاً في مارس/آذار لتصبح أول شركة خاصة تُهبط بمركبة فضائية بنجاح على سطح القمر. وبعد بضعة أيام، هبطت مركبة فضائية تابعة لشركة أميركية أخرى -وهي "إنتويتيف ماشينز"- على سطح القمر، لكنها انحرفت جانبًا في فوهة بركان.

وبحسب بيان رسمي، يستعد متخصصو عمليات المهمة الآن للمناورات المدارية النهائية بعد إعادة تأكيد قدرة "آي سبيس" على إيصال المركبات الفضائية والحمولات إلى مدار القمر، ومن المقرر أن يتم الهبوط على القمر في موعد لا يتجاوز 5 يونيو/حزيران.

أدوات علمية

تحمل "ريزيلينس" 5 أدوات علمية على متنها تخص عملاء مختلفين، منها معدات التحليل الكهربائي للماء، من شركة تاكاساغو للهندسة الحرارية، وتجربة إنتاج الغذاء، وهي وحدة مستقلة من شركة يوجلينا، وكلتاهما يابانيتان.

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كما تحمل المهمة على متنها مسبار إشعاع الفضاء العميق، من تطوير قسم علوم وهندسة الفضاء، في الجامعة الوطنية المركزية بتايوان، مع لوحة سبيكة تذكارية من تطوير معهد بانداي نامكو للأبحاث اليابانية، وهي مصممة على غرار "ميثاق القرن العالمي" من فيلم الرسوم المتحركة "موبايل سوت جاندام يو سي".

وإلى جانب ذلك، تحمل "ريزيلينس" مركبة "تيناسيوس" الجوالة الصغيرة، من تطوير شركة "آي سبيس-أوروبا" والتي ستستكشف موقع الهبوط وتجمع تربة القمر، وتنقل البيانات إلى المركبة، وستكون مزودة بمجرفة، وكاميرا عالية الدقة مثبتة في الأمام.

وتحمل المركبة كذلك منزلا مجسما من تصميم الفنان السويدي ميكائيل غينبرغ، سيتم تركيبه على المركبة الجوالة.

وإلى جانب ذلك، ستكون مركبة الهبوط "ريزيلينس" أيقونة ثقافية، إذ تحمل قرص ذاكرة تابعًا لليونسكو يحفظ التنوع اللغوي والثقافي العالمي.