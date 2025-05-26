شاهد.. مرصد هابل يلتقط صورة نادرة لـ"حلقة أينشتاين"

خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو/أيار 2025، تمكن مرصد هابل الفضائي من التقاط صور واضحة لظاهرة كونية نادرة تُعرف باسم "حلقة أينشتاين".

وفي الصورة الجديدة تظهر مجرتان، الأولى هي مجرة إهليلجية قريبة منا نسبيًا، تسمى "إس دي إس إس جي 020941.27+001558.4″، والثانية مجرة بعيدة جدًا تقع خلف المجرة الأولى، وتسمى "هرقل إس 020941.1+001557"

المجرة البعيدة تظهر على شكل قوس أحمر شبه دائري حول المجرة القريبة، وهذا القوس الأحمر هو ما يُسمى حلقة أينشتاين، وسميت كذلك لأنها من تنبؤات نظرية النسبية العامة لأينشتاين عام 1915.

عدسة الجاذبية

هذه الحلقة تتشكل نتيجة ظاهرة فيزيائية تُسمى عدسة الجاذبية، وتفسيرها أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة إلا إذا مرّ بجوار جسم ضخم جدًا، مثل إحدى المجرات أو النجوم البعيدة.

وفي هذه الحالة تنحني أشعة الضوء بفعل الجاذبية القوية لتلك المجرة أو ذلك النجم، ونتيجة لذلك، نرى ما يقع خلفهما في مكان غير صحيح أو يكون جسما ممتدا ومشوَّها، وأحيانًا، إذا كانت الظروف مثالية، نراها كحلقة مضيئة حول المجرة الأقرب.

ولفهم الفكرة تخيل أنك تقف في الشارع، وترى ضوء سيارة من بعيد، لكن بينك وبينها توجد كرة زجاجية ضخمة شفافة.

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هذه الكرة تُشوه الضوء القادم من المصابيح وتجعلها تظهر بشكل غريب أو في أكثر من موقع، تلعب الكرة هنا دور "عدسة الجاذبية"، لكن في الفضاء فإن المؤثر يكون الجاذبية وليس زجاجًا.

ظاهرة مهمة

والواقع أن هذه الظاهرة مهمة بالنسبة لعلماء الفلك، فالمجرات البعيدة يصعب رؤيتها لأن ضوءها ضعيف جدًا، لكن ظاهرة عدسة الجاذبية تُكبر هذا الضوء وتجعل المجرة البعيدة أكثر وضوحًا، كما لو كانت عدسة مكبرة كونية.

أضف لذلك أنه من خلال تحليل كيفية انحناء الضوء، يستطيع العلماء حساب كتلة المجرة، لأنه كلما ازدادت كتلة المجرة، ازدادت جاذبيتها، وبالتبعية قدرتها على حني الشعاع الضوئي.

ويجري ذلك على الكتلة التي لا يمكن رؤيتها، مثل المادة المظلمة، وهي كيان لا يعرف العلماء عنه أي شيء بعد، ولكنهم يلاحظون تأثيره الجاذبيّ على محيطه، ويمثل ما يفترض أنه 27% من تركيب الكون، مقابل 5% فقط للمادة التي نعرفها، المتمثلة في المجرات وما تحتويه.

كما تتيح حلقات أينشتاين للعلماء اختبار تنبؤات أينشتاين على مقاييس كونية ضخمة، وكلما حصلوا على صور أدق لهذه الحلقات، استطاعوا التأكد من دقة فهمهم للجاذبية.