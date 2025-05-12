علوم

العلماء يشككون في أصول "وهج الانفجار العظيم"

This new Picture of the Month from the NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope features an astounding number of galaxies. The objects in this frame span an incredible range of distances, from stars within our own Milky Way, marked by diffraction spikes, to galaxies billions of light-years away.  The star of this image is a group of galaxies, the largest concentration of which can be found just below the centre of this image. These galaxies glow with white-gold light. We see this galaxy group as it appeared when the Universe was 6.5 billion years old, a little less than half the Universe’s current age. More than half of the galaxies in our Universe belong to galaxy groups like the one pictured here. Studying galaxy groups is critical for understanding how individual galaxies link up to form galaxy clusters, the largest gravitationally bound structures in the Universe. Belonging to a galaxy group can also alter the course of a galaxy’s evolution through mergers and gravitational interactions. The galaxy group pictured here is the most massive group in what’s called the COSMOS-Web field. COSMOS stands for Cosmic Evolution Survey. This survey has enlisted several telescopes, including Webb, the NASA/ESA Hubble Space Telescope, and ESA’s XMM-Newton space observatory to gaze deeply at a single patch of sky.  COSMOS-Web aims to understand how massive structures like galaxy clusters came to be. Webb’s infrared capabilities and sensitive instruments have pushed the search for galaxy groups farther back into cosmic history, revealing galaxy groups as far back as when the Universe was only 1.9 billion years old — just 14% of its current age. This image combines infrared data from Webb’s Near-InfraRed Camera (NIRCam) instrument with further infrared observations from the Hubble Space Telescope. The X-ray data, shown in purple, highlights the presence of hot gas concentrated within the X-ray galaxy group. These X-ray data come from ESA’s XMM-Newton space observ
المجرات المبكرة، وخاصةً الإهليلجية منها، ربما ساهمت بشكل كبير في هذا الإشعاع (ناسا)
12/5/2025

يشكك فريق دولي مشترك بقيادة باحثون من جامعة بون الألمانية في فهم العلماء لإشعاع الخلفية الكونية الميكروي، الذي ينظر إليه تقليديا على أنه أول إشعاع ضوئي انطلق في الكون بعد الانفجار العظيم.

وبحسب الدراسة، التي نشرت في دورية "نوكلير فيزيكس بي"، يقترح الباحثون أن المجرات المبكرة، وخاصة الإهليلجية منها، ربما ساهمت بشكل كبير في هذا الإشعاع.

The expansion of the universe from the Big Bang to the present. Digital illustration. shutterstock_353117663
بعد الانفجار العظيم، تمدد الكون متوسعا بسرعة هائلة لجزء من الثانية (شترستوك)

وهج الانفجار العظيم

بعد الانفجار العظيم، تمدد الكون متوسعا بسرعة هائلة لجزء من الثانية، وكان يتألف من حساء بدائي شديد الحرارة (10 مليار درجة مئوية) من فوتونات الضوء والجسيمات الأولية دون الذرية الأخرى، كالبروتونات والنيوترونات والإلكترونات.

وفي الدقائق التالية، اصطدمت البروتونات والنيوترونات الأولى وأنتجت أنوية الذرات الأولى، ولكن في هذه المرحلة، كان الكون لا يزال ساخناً للغاية بحيث لم تتمكن النوى الذرية لهذه العناصر من التقاط الإلكترونات في مداراتها، وتكوين ذرات كاملة.

لذلك، ففي هذه المرحلة من تاريخه، كان الكون معتمًا لا يمرر أي ضوء، بسبب الكثافة الشديدة للإلكترونات السابحة التي لم ترتبط بعد بالأنوية لتكوين الذرات الأولى، مما منع الضوء من المرور.

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تخيل مثلا مصباح يشع بالضوء الشديد، لكنه محاط من كل الجوانب بآلاف من قطع الزجاج والمعدن الصغيرة، من الخارج سترى هذا التركيب معتما، رغم أن هناك ضوءا في داخله.

وبعد مرور حوالي 380 ألف سنة من تاريخ الكون، ومع توسعه، بات باردا كفاية ليسمح لتلك الأنوية أن تمسك بتلك الإلكترونات، فتكونت أولى ذرات الهيدروجين والهيليوم الكاملة، هنا انطلقت فوتونات الضوء في سفر طويل لتملأ الكون كله.

ويتمكن العلماء الآن من رصد أثر هذه الفوتونات الضوئية في كل مكان، ويسمى اصطلاحا "إشعاع الخلفية الكونية الميكروي"، أو "وهج الانفجار العظيم"، وكان اكتشافه السبب في حصول عالمي الفلك أرنو بنزياس وروبرت ويلسون على جائزة نوبل للفيزياء عام 1978.

Planck’s view of the cosmic microwave background وكالة الفضاء الأوروبية
إشعاع الخلفية الكونية الميكروي (وكالة الفضاء الأوروبية)

الجيل الأول من النجوم

غير أن الدراسة الجديدة تشير إلى أن الضوء الشديد المنبعث من الجيل الأول من النجوم التي نشأت في تلك الفترة داخل المجرات الإهليلجية ربما يكون قد أضيف إلى إشعاع الخلفية الكونية الميكروي.

وللتوصل إلى تلك النتائج، استخدم الباحثون محاكاة حاسوبية لتكوين المجرات الأولى، أدمجت فيها ملاحظات من تلسكوبات مختلفة حول العالم، وقامت بحساب كيفية انبعاث الضوء من النجوم بمرور الوقت.

وتبين للعلماء أن هذه المجرات تشكلت بسرعة وعنف، في غضون بضع مئات الملايين من السنين بعد الانفجار العظيم.

وخلال تلك الفترة، أطلقت النجوم العملاقة في تلك المجرات طاقة هائلة، ولاحظ الباحثون أن الطاقة الكلية لهذا الضوء ربما كانت قوية بما يكفي لتُضاف إلى إشعاع الخلفية الكونية.

وعلى مدى مليارات السنين، انزاح هذا الضوء (انزياحه نحو الأحمر) وامتزاج بالخلفية، ليبدو شبيهًا جدًا بإشعاع الخلفية الكونية الميكروي الذي نراه اليوم، ونعزوه فقط إلى آثار الانفجار العظيم.

قد يدفع هذا المنظور إلى مراجعة النموذج الكوني القياسي (رويترز)

تبعات كبيرة

لا تُنكر هذه الفكرة الجديدة أن إشعاع الخلفية الكونية الميكروي حقيقي أو أنه نشأ من الانفجار العظيم، لكنها تُشير إلى أنه قد يحتوي أيضا على "مزيج" من الضوء من مصادر أخرى، وخاصة المجرات الضخمة المبكرة التي كانت شديدة السطوع.

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وإذا صح هذا التصور، فإن ذلك يعني إعادة تقييم أصول إشعاع الخلفية الكونية الميكروي، وبالتبعية تحتاج قياساتنا لظروف الكون المبكرة إلى تعديل.

قد يدفع هذا المنظور إلى مراجعة النموذج الكوني القياسي، الذي يعتمد بشكل كبير على إشعاع الخلفية الكونية الميكروي كدليل على الانفجار العظيم.

كما أن إدراك دور المجرات المبكرة في تشكيل الخلفية الإشعاعية للكون يُمكن أن يُعمّق فهمنا لتكوّن المجرات وتطورها.

حاليا، ينوي العلماء فحص هذه الفرضية عبر استخدام بيانات من مرصد جيمس ويب الفضائي لهذه المجرات المبكرة من كثب، ومن ثم التحقق مما إذا كان إشعاع الخلفية الكونية الميكروي يحتوي على "بصمات" للمجرات، مثل أنماط أو تقلبات محددة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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