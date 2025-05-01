تراها بعينيك.. إليك 8 أحداث فلكية آسرة في مايو 2025

يقترب الصيف يوما بعد يوم، ويتغير شكل سماء الليل فتظهر نجوم جديدة وتختفي أخرى كانت رفيقة لهواة الفلك طوال الشتاء والربيع، وخلال مايو/أيار هناك العديد الأحداث الفلكية التي يمكن أن تراها بعينيك كل ليلة تقريبا، اخترنا منها 7 هي الأكثر لفتا للانتباه.

لقاء الكواكب والنجوم

في مساء يوم الثالث من مايو/أيّار يمكن أن ترى القمر إلى جانب جرم أحمر اللون، هذا هو كوكب المريخ الذي يلمع في سمائنا حاليا، تراه أعلى القمر بوضوح، ويمكن لك كذلك أن تلاحظ نجمين متجاورين أسفل القمر، وهما نجما كوكبة التوأم ويسميان رأس التوأم المؤخر (الأقرب للقمر) ورأس التوأم المقدم (الأبعد منه).

يبدو رأس التوأم المقدم يبدو كنقطة ضوء واحدة، إلا أنه في الواقع نظام معقد من 6 نجوم، تدور حول بعضها بعضا في رقصة كونية بديعة، يحدث ذلك لأن تلك النجوم نشأت معا غالبا، وكانت على مسافات قريبة من بعضها البعض، ومن ثم أثرت في بعضها البعض عن طريق الجاذبية.

"رأس التوأم المقدم أ" و"رأس التوأم المقدم ب" هما نجمان ساطعان يدوران حول بعضهما كل 470 عاما، أما "رأس التوأم المقدم ج"، فيدور حول الزوج الرئيسي على مسافة أكبر بكثير.

الآن لدينا 3 نجوم، لكن لو قررنا تكبير الصورة بشكل أكبر لبدت الحقيقة أوضح، حيث إن كل نجم من هذه النجوم الثلاثة هو في الواقع نجمان يدوران حول بعضهما البعض، ومن ثم يصبح المجموع 6 نجوم.

شهب إيتا الدلويات

أما في فجر يوم الخامس من مايو/أيار، فيمكنك مشاهدة بعض من زخات شهب إيتا الدلويات، وهي زخات شهب سنوية تحدث كل أواخر أبريل/نيسان وأوائل مايو/أيار.

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تشتهر هذه الزخات بسرعة شهبها وارتباطها بمذنب هالي الشهير، حيث إنها تمثل بقايا هذا المذنب التي تحترق في سماء الأرض، إلا أنها لا تظهر بأعداد كثيفة في سماء العالم العربي، حيث يمكنك مع اقتراب الفجر أن ترى بين 10 و30 شهابا لامعا في السماء، في المناطق النائية.

ومن المثير للاهتمام أن مذنب هالي يُنتج أيضًا زخة شهب أخرى هي زخات الجباريات في أكتوبر/تشرين الأول.

قلب الأسد

وفي الليلة نفسها كذلك يقف القمر إلى جوار ألمع نجوم كوكبة الأسد، ويسمى قلب الأسد، وهو نجم ضخم يبعد عنا نحو 77 سنة ضوئية، وهو نجم يافع، إذ يبلغ عمره بضع مئات الملايين من السنين فقط.

النجم يقع بالضبط على دائرة البروج مما يجعله رفيقا شهيرا للقمر، وقد يحتجب خلفه أو خلف أحد الكواكب.

يوجد لنجم قلب الأسد رفيق له قدر ظاهري 7.7، ويبلغ سطوع هذا الرفيق نصف سطوع الشمس تقريبا، وهو جرم تلسكوبي سهل.

تبلغ المسافة الحقيقية لقلب الأسد ورفيقه حوالي 20 مليار كيلومتر، وهذا رقم صغير في الحقيقة، نعم يظل بعيدا عن رفيقه بمعاييرنا البشرية، بشكل يساوي تقريبا المسافة بين الشمس و"فارفاراوت" وهو جرم صخري بعرض 400 كيلومتر يعد واحدا من أبعد الأجرام التي رصدها البشر، إلا أن تلك المسافة بالمعايير النجمية تعد قريبة جدا.

السماك الأعزل

وفي مساء يومي التاسع والعاشر من مايو/ أيار، يمكنك أن تلاحظ القمر إلى جوار نجم لامع آخر هو السماك الأعزل.

السماك الأعزل هو واحد من ألمع 20 نجمًا مرئيًا لنا، وهو في الواقع زوج من النجوم لكن لا يمكنك رؤية النجم الثاني، حتى باستخدام تلسكوب كبير، فهذا النظام هو مثال على الثنائي الطيفي، وهي ثنائيات قريبة تكتشف بناءً على ملاحظات في أطياف نجومها.

قلب العقرب

وقبل انتصاف ليل يوم 13 مايو/أيار، يمكنك أن تلاحظ القمر إلى جوار نجم واضح أحمر اللون، وهو مشهد يستمر حتى الصباح تقريبا، هذا النجم هو قلب العقرب.

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قلب العقرب هو عملاق أحمر فائق في نهاية حياته، وهو من الضخامة بحيث يمكن أن نضع داخله مئات الملايين من الشموس، إلا أنه نجم صغير السن نسبيًا، فقد بلغ للتو 11 مليون سنة، لكنه لن يعيش طويلا، حيث يحتمل أن ينفجر في أية لحظة، لينهي حياة قصيرة متوهجة.

الزهرة وزحل و3 مشاهد

وبداية من فجر يوم 22 مايو/أيار، يمكنك أن تتتبع حركة القمر بين كوكبي الفجر اللامعين: زحل والزهرة.

في فجر 22 مايو/أيار، يكون القمر أعلى هذا الثنائي اللامع في الأفق الشرقي، ثم في يوم 23 مايو/أيار يكون القمر بينهما، حيث زحل بالأعلى والزهرة بالأسفل، وفي فجر 24 مايو/أيار يكون القمر أسفل هذا الثنائي، ويفضل أن تتابع المشهد قبيل شروق الشمس.

سيكون هذا التتابع المدهش لتموضع القمر في السماء بين الكواكب فرصة لتأمل حركة القمر ليلة بعد ليلة، وفهم طبيعتها.

الزهرة هو ألمع أجرام السماء ليلا بعد القمر، وسبب لمعانه الشديد هو أن الكوكب قريب من الأرض، كما أنه يمتلك غلافا جويا كثيفا جدا يجعله أشبه بمرآة تعكس ضوء الشمس إلى الفضاء، فيصل إلينا على الأرض كثيفا.