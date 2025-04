من القطب إلى القطب.. أول رحلة فضائية مأهولة تعبر الأرض عموديا

في خطوة فريدة في مجال استكشاف الفضاء، أطلقت شركة "سبيس إكس" في أواخر شهر مارس/آذار الماضي أول مهمة فضائية مأهولة من نوعها تدور في مدار قطبي يمتد بين قطبي الأرض.

ويقود الرحلة رجل الأعمال المالطي تشون وانغ، مؤسس شركة متخصصة في تعدين العملات الرقمية، في حين حملت المهمة اسم "فرام 2″، في إشارة إلى سفينة الاستكشاف القطبي النرويجية الشهيرة. ومن المقرر أن تستغرق الرحلة من 3 إلى 5 أيام قبل أن تعود إلى الأرض.

ويضم طاقم الرحلة 4 أفراد من خلفيات مهنية متنوعة، من بينهم المخرجة السينمائية النرويجية يانيك ميكيلسن، والعالمة الألمانية المتخصصة في الروبوتات والبحث القطبي رابية روجّه وهي أول امرأة ألمانية تصعد إلى الفضاء، والمغامر الأسترالي إريك فيليبس المعروف برحلاته الاستكشافية في المناطق المتجمدة، إلى جانب قائد المهمة تشون وانغ المنحدر من أصول صينية.

وسيشارك أفراد الطاقم في تنفيذ 22 تجربة علمية تتركز بشكل رئيس على دراسة تأثير بيئة الفضاء والجاذبية المصغّرة على جسم الإنسان، في إطار جهود متواصلة لفهم التحديات التي تواجه الرحلات الفضائية المأهولة الطويلة الأمد.

وعلى الرغم من أن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك لم يكن ضمن المشاركين المباشرين في هذه المهمة، فإن اسمه برز بقوة خلال الحدث، مدفوعا بالدعاية المصاحبة للرحلة والتي ظهرت على الشاشات وأمام عدسات الكاميرات. فقد توجه الطاقم إلى منصة الإطلاق في موكب من سيارات "تسلا" الكهربائية، وهي من إنتاج شركة ماسك، في مشهد يعكس التكامل التسويقي بين شركاته المختلفة.

في الأثناء، وقفت صواريخ "فالكون 9" شامخة على منصة الإطلاق، وهي الصواريخ المعروفة بكفاءتها العالية وموثوقيتها، في حين كانت مركبة الفضاء "كرو دراغون" تنتظر في أعلاها لتستضيف الطاقم طوال مدة الرحلة. وتُعد "كرو دراغون" ثمرة شراكة بين "سبيس إكس" ووكالة الفضاء الأميركية ناسا، إذ صُممت لتكون منصة متنقلة للتجارب العلمية، إضافة إلى نقل رواد الفضاء والحمولات إلى المدار.

وتُعد هذه المهمة الخاصة السادسة من نوعها التي تنفذها "سبيس إكس" ضمن برنامج الرحلات الفضائية التجارية، وذلك ما يعكس تزايد نفوذ الشركة في سوق الفضاء العالمي، ويفتح أمامها أبوابا جديدة لمزيد من الإيرادات والفرص الاستثمارية.

I promised Svalbard I would wave to everyone there when I flew over them! Hi Svalbard 👋 and particular thank you to our auroral scientists and photographers #SolarMaxMission for participating in #Fram2 pic.twitter.com/12KqrnCsGM

ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من الرحلات الخاصة لا يزال مقتصرا على فئة محدودة من الأثرياء، إذ يبلغ سعر المقعد الواحد نحو 55 مليون دولار أميركي. وتسعى "سبيس إكس" إلى جعل هذه الرحلات أكثر موثوقية وأسهل منالا لمن يطمحون إلى خوض تجربة فريدة ورؤية كوكب الأرض من منظور لا يتاح إلا للأقمار الصناعية والتلسكوبات الفضائية.

في اليوم الثالث من الرحلة الفضائية، حرص وانغ على مشاركة تجربته الفريدة مع متابعيه على منصة "إكس"، مؤكدا أنه لا ينتمي إلى فئة رواد الفضاء المحترفين، بل يخوض هذه التجربة بصفته مستثمرا شغوفا.

وكتب في رسالته "كانت الرحلة إلى المدار أكثر سلاسة مما توقعت، باستثناء الدقيقة الأخيرة قبل توقف المحركات؛ بالكاد شعرت بأي اختلال في قوى جاذبية. في الحقيقة، بدا الأمر كأنه مجرد رحلة طيران عادية".

I woke up early and watched the launch of Starlink Group 11-13 on YouTube. Shortly after, SpaceX contacted us and informed us that we would be flying over Mongolia during the second stage deorbit burn. We opened the cupola and tried to observe the event, but had no… pic.twitter.com/OyOlShGYLP

وأضاف "كنت أتصور أن الإقلاع سيشبه ذلك الإحساس المفاجئ بالسقوط في مصعد، لكن هذا الشعور لم يحدث أبدا. أعتقد أن كوننا مربوطين بإحكام في مقاعدنا جعل الانتقال إلى حالة انعدام الوزن أقل وضوحا".

وفي ما يتعلق بالساعات الأولى داخل بيئة الجاذبية الصغرى، أوضح وانغ أنها لم تكن مريحة على الإطلاق، قائلا "أُصبنا جميعا بدوار الفضاء، وشعرنا بالغثيان، وتقيأنا أكثر من مرة. كان الإحساس مختلفا عن دوار البحر أو السيارة، إذ كنا قادرين على استخدام أجهزة الآيباد دون تفاقم الأعراض. لكن حتى رشفة صغيرة من الماء كانت كفيلة بإزعاج المعدة والتسبب بالتقيؤ".

وأشار إلى أنه لم يفتح أي أحد من الطاقم القبة الزجاجية في اليوم الأول، إذ كانوا جميعا منشغلين بالتأقلم مع أعراض دوار الفضاء. وأضاف "نظمنا ليلة سينمائية شاهدنا خلالها تسجيل إطلاقنا، ثم خلدنا إلى النوم مبكرا عن الجدول المحدد. لقد كانت ليلة نوم مريحة للجميع".

وبحلول صباح اليوم الثاني، قال وانغ إنه شعر بتحسن كبير، وأضاف "اختفى أثر دوار الفضاء تماما. تناولنا وجبة الإفطار، وأجرينا بعض الفحوص بالأشعة السينية، ثم فتحنا القبة الزجاجية بعد منتصف الليل بثلاث دقائق بتوقيت غرينتش، بينما كنا نحلق فوق القطب الجنوبي".

NEW: Humans are orbiting over the North and South poles for the first time in history after being launched into space by SpaceX.

So cool.

The 'Fram2' mission lifted off from Florida on Monday & is funded by cryptocurrency investor and entrepreneur Chun Wang.

There are a total… pic.twitter.com/px4kibRfE1

