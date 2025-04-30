علوم

مرصد جيمس ويب ينشر صورا لآلاف المجرات في لقطة واحدة

This new Picture of the Month from the NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope features an astounding number of galaxies. The objects in this frame span an incredible range of distances, from stars within our own Milky Way, marked by diffraction spikes, to galaxies billions of light-years away.  The star of this image is a group of galaxies, the largest concentration of which can be found just below the centre of this image. These galaxies glow with white-gold light. We see this galaxy group as it appeared when the Universe was 6.5 billion years old, a little less than half the Universe’s current age. More than half of the galaxies in our Universe belong to galaxy groups like the one pictured here. Studying galaxy groups is critical for understanding how individual galaxies link up to form galaxy clusters, the largest gravitationally bound structures in the Universe. Belonging to a galaxy group can also alter the course of a galaxy’s evolution through mergers and gravitational interactions. The galaxy group pictured here is the most massive group in what’s called the COSMOS-Web field. COSMOS stands for Cosmic Evolution Survey. This survey has enlisted several telescopes, including Webb, the NASA/ESA Hubble Space Telescope, and ESA’s XMM-Newton space observatory to gaze deeply at a single patch of sky. The COSMOS-Web galaxy group team, led by Dr. Gozaliasl, has presented largest sample of galaxy groups detected by Webb thus far using the Amico algorithm. COSMOS-Web aims to understand how massive structures like galaxy clusters came to be. Webb’s infrared capabilities and sensitive instruments have pushed the search for galaxy groups farther back into cosmic history, revealing galaxy groups as far back as when the Universe was only 1.9 billion years old — just 14% of its current age. This image combines data from Webb’s Near-InfraRed Camera (NIRCam) with observations from the Hubble Space Telescope to present a visual feast of galaxies. Take a moment to
الصورة التي أصدرتها منصة جيمس ويب لآلاف المجرات (ناسا)
30/4/2025

في أحدث صورة أصدرها الفلكيون من منصة مرصد جيمس ويب تحت عنوان "صورة الشهر"، يقدم المرصد الفضائي مشهدا خلابا لآلاف المجرات المنتشرة، تشغل من السماء مساحة ما يغطيه طرف إصبع أو إصبعين إذا مددتهما للسماء ليلا أو أكبر قليلا.

تظهر الصورة نجوما قريبة في مجرتنا درب التبانة، تُميّز من خلال ضوئها الساطع وطفرات الحيود الحادة التي تُسببها مرآة ويب، فتظهر في صورة تلألؤ واضح.

أما بقية الأجرام في الصورة، التي تتناثر في كل مكان بها وتتنوع في الحجم بين الكبيرة والصغيرة، فإنها مجرات تبعد مليارات السنين الضوئية، بعضها بعيد لدرجة أن ضوءها استغرق معظم عمر الكون ليصل إلينا.

وإليك فيديو قصير أصدرته المنصة، يمر بشكل مقرب عبر تلك المجرات:

عناقيد المجرات

وفي قلب الصورة، أسفل المركز قليلا، يكمن الثقل الرئيسي، حيث تظهر مجموعة مجرات ذهبية اللون، نرى هذه المجموعة كما بدت قبل 6.5 مليارات سنة، عندما كان عمر الكون حوالي نصف عمره الحالي تقريبا.

يعد هذا العنقود المجري واحدا من أضخم الهياكل في منطقة تُسمى مجال "كوزموس ويب"، ويمثل هذا المشروع أكبر مسح أجراه تلسكوب جيمس ويب خلال عامه الأول من التشغيل، ويهدف إلى رسم خريطة للكون المبكر بتفاصيل غير مسبوقة، مما يوفر رؤى ثاقبة حول تكوين المجرات وتطورها، وبشكل خاص المجرات الضخمة التي عاشت في وقت مبكر من نشأة الكون.

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ونادرًا ما توجد المجرات منفردة في الكون، حيث تنتشر غالبية المجرات في مجموعات مجرية أو "عناقيد"، ترتبط مع بعضها البعض عبر الجاذبية.

This new Picture of the Month from the NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope features an astounding number of galaxies. The objects in this frame span an incredible range of distances, from stars within our own Milky Way, marked by diffraction spikes, to galaxies billions of light-years away.  The star of this image is a group of galaxies, the largest concentration of which can be found just below the centre of this image. These galaxies glow with white-gold light. We see this galaxy group as it appeared when the Universe was 6.5 billion years old, a little less than half the Universe’s current age. More than half of the galaxies in our Universe belong to galaxy groups like the one pictured here. Studying galaxy groups is critical for understanding how individual galaxies link up to form galaxy clusters, the largest gravitationally bound structures in the Universe. Belonging to a galaxy group can also alter the course of a galaxy’s evolution through mergers and gravitational interactions. The galaxy group pictured here is the most massive group in what’s called the COSMOS-Web field. COSMOS stands for Cosmic Evolution Survey. This survey has enlisted several telescopes, including Webb, the NASA/ESA Hubble Space Telescope, and ESA’s XMM-Newton space observatory to gaze deeply at a single patch of sky.  COSMOS-Web aims to understand how massive structures like galaxy clusters came to be. Webb’s infrared capabilities and sensitive instruments have pushed the search for galaxy groups farther back into cosmic history, revealing galaxy groups as far back as when the Universe was only 1.9 billion years old — just 14% of its current age. This image combines infrared data from Webb’s Near-InfraRed Camera (NIRCam) instrument with further infrared observations from the Hubble Space Telescope. The X-ray data, shown in purple, highlights the presence of hot gas concentrated within the X-ray galaxy group. These X-ray data come from ESA’s XMM-Newton space observ
صورة أخرى أصدرتها المنصة لهذه المجرات في نطاق الأشعة السينية (ناسا)

مستقبل الكون

وتُعد مجموعات المجرات هذه مهمةً للعلماء، فهي تمثل مرحلة من تطور المجرات وقد تتحول مستقبلا إلى عناقيد مجرية أكبر، التي تعد أكبر الهياكل الكونية التي تربطها الجاذبية.

وتتفاعل المجرات داخل المجموعات بأن تندمج أو تتصادم أو يشوه بعضها بعضا، ويؤثر هذا على كيفية نمو المجرات وتكوين النجوم أو حتى انقراضها.

وبالتالي، تساعد دراستها علماء الفلك على فهم نمو الكون مع الزمن، ويساعد ذلك على إجابة أسئلة مثل: كيف تتكتل المادة وتنمو من مجرات صغيرة إلى عناقيد مجرية عملاقة على مدى مليارات السنين؟

جدير بالذكر أن هذه الصورة مركبة، ساهم فيها بشكل رئيسي مرصد جيمس ويب الفضائي الذي  يستخدم الأشعة تحت الحمراء، التي تُمكّنه من الرؤية في أعماق الكون أكثر من التلسكوبات البصرية، مع مرصد هابل الفضائي الذي يوفر بيانات في نطاق الضوء المرئي، ومرصد "إكس إم إم نيوتن" وهو مرصد أشعة سينية تابع لوكالة الفضاء الأوروبية، ويُساعد في رصد الغاز الساخن في عناقيد المجرات.

المصدر : مواقع إلكترونية

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