إليك 5 مساقات تقدم الفيزياء من الصفر للمبتدئين

لطالما مارست الفيزياء سحرها الخفي على الطلاب، تومض أخبارها على شاشات الهاتف فنشعر بأننا نلامس حدود المجهول، غير أن هذا الانبهار غالبًا ما يتبدد حين نحاول الانتقال من الإعجاب السطحي إلى درب التعلم الحقيقي؛ إذ نصطدم بجدار من التعقيد يجعل الفيزياء تبدو وكأنها أكثر المعارف استعصاءً على الفهم.

لكن، هل الفيزياء صعبة حقًا؟ الإجابة ببساطة: ليست بالصعوبة التي توحي بها هيبتها. كأي علم جاد، تتطلب الفيزياء وقتًا وصبرًا، لكن كثيرين يقعون في خطأ البداية من القمم الصعبة، فيختنقون قبل أن يتذوقوا لذة الفهم.

لذلك، جمعنا في هذا التقرير 5 مساقات مبسطة، تناسب الطلاب المبتدئين من الصفر، وتمهّد لهم طريق الفيزياء بهدوء.

الفيزياء للمرحلة الثانوية

وفي هذا السياق، فمن الأفضل أن نبدأ بمساق بسيط ومناسب لطلاب المرحلة الثانوية، يقدم شرحًا مبسطًا لمنهج فيزياء التعيين المتقدم، وهو برنامج تعليمي أميركي وكندي يقدم مناهج جامعية لطلاب المدارس الثانوية، مما يجعله نقطة انتقالية مثالية لمن لم يدرس الفيزياء بشكل أكاديمي عميق.

المساق المقترح يأتي ضمن سلسلة "كراش كورس" الشهيرة، ويبدأ بمقدمات رياضية سهلة، ثم ينتقل إلى مواضيع أساسية مثل الحركة، وقوانين نيوتن، والقوة، والعزم، والطاقة، والموجات، والحرارة، والفيزياء الكهرومغناطيسية، والضوء، ثم يقدم لمحات عن النسبية والكوانتم.

الحلقات في هذا المساق قصيرة (نحو 10 دقائق)، ويمكن إنهاؤه بالكامل خلال أقل من شهر، خاصة مع أسلوب التقديم السلس. تجد المساق هنا وهو مجاني تماما ومترجم للغة العربية.

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الفيزياء لرؤساء المستقبل

في عام 2006، ألقى الفيزيائي ريتشارد مولر مجموعة من المحاضرات في جامعة كاليفورنيا بيركلي بعنوان "الفيزياء لرؤساء المستقبل"، حيث تناول فكرة بسيطة وعملية: إذا أصبحت يومًا ما رئيسًا أو توليت منصبًا قياديًا، فما هي الموضوعات الفيزيائية الأساسية التي ينبغي أن تكون على دراية بها لتتمكن من اتخاذ قرارات صحيحة؟

من بين هذه الموضوعات: الطاقة النووية وأسلحتها، الإشعاع، الطاقة والقدرة الكهربائية، والأقمار الصناعية.

غير أن الهدف الأوسع من المساق كان تبسيط الفيزياء وتقديمها بطريقة ميسرة للطلاب غير المتخصصين وللجمهور العام، مستخدمًا فكرة "الرؤساء" لجذب اهتمام المتابعين.

ولذلك يتناول المساق موضوعات متنوعة تشمل الذرات والحرارة، الكهرباء والمغناطيسية، الموجات والضوء المرئي وغير المرئي، ثم يخصص نحو 9 محاضرات لشرح أساسيات ميكانيكا الكم والنظرية النسبية وعلم الكونيات.

يقدم الكورس هذه القضايا العلمية الكبرى بلغة سهلة ومباشرة، مما يجعله بوابة مثالية لدخول عالم الفيزياء لغير المتخصصين. تجد المساق هنا.

فيزياء الكليات

أما الأستاذ سبان، وهو أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب شرق أوكلاهوما، فيقدم عبر قناته على يوتيوب مادة الفيزياء بمستوى "الفيزياء للكليات" (College Physics) فما طبيعة هذا النوع من الفيزياء؟

إنه مستوى أولي مبسط، موجّه أساسًا إلى الطلاب غير المتخصصين في الفيزياء أو الهندسة، كطلاب تخصصات الطب والبيولوجيا والعلوم الإنسانية، ويعتمد على الجبر وحساب المثلثات دون الحاجة إلى حساب التفاضل والتكامل، الذي يُستخدم عادة في مساقات الفيزياء للجامعات (University Physics).

لذلك، يتطلب هذا المساق إلمامًا بمستوى متوسط من الرياضيات، ويركز على تقديم فهم واضح للظواهر الفيزيائية دون الغوص في معادلات رياضية معقدة.

ويتميز المساق بالبساطة، ويحتوي على مقدمة في حلقتين تشرح المهارات الرياضية المطلوبة، كما أنه طويل ومفصل، مما يجعله مقدمة ممتازة في موضوعات الميكانيكا الكلاسيكية والكهرباء والمغناطيسية. تجد الجزء الأول من المساق هنا، والجزء الثاني هنا.

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الفيزياء ما قبل الجامعة

أما منصة "إيدكس" الشهيرة فتقدم مساق فيزياء يهدف إلى سد الفجوة بين الاستعداد الدراسي للمرحلة الثانوية والجامعة، وقد طُوّر خصيصًا للطلاب الذين أتموا المرحلة الثانوية ويريدون الخوض في عالم الفيزياء، أحد أهم أهداف المساق هو تعريف الطلاب بطبيعة الموضوعات الجامعية.

المساق يغطي مواضيع الفيزياء التي تُعد شرطًا أساسيًا للعديد من برامج الفيزياء الهندسة، وبشكل خاص يركز على تحقيق فهم أساسي لموضوعات الميكانيكا الكلاسيكية، والكهربة والمغناطيسية، والموجات، وتطبيق هذه المعرفة في سياقات فيزيائية وهندسية متنوعة، تجد المساق هنا.

ويتطلب هذا المساق مقدمة في حساب التفاضل والتكامل، لمستوى الثانوية العامة، ويمكن لك بسهولة إيجاد مثل هذه المناهج مقدمة باللغة العربية عبر يوتيوب، يشرحها آلاف المدرسين لطلابهم.

فتى الفيزياء المشاكس

رحلتنا مع الفيزياء توشك على نهايتها، لكن لا تكتمل دون التوقف عند مساقات ليونارد ساسكيند، أستاذ الفيزياء بجامعة ستانفورد، الذي أطلق مشروعًا فريدًا لتعليم عشاق الفيزياء بطريقة مختلفة.

ساسكيند لاحظ أن هناك فجوة بين الكتب الجامعية المعقدة والعلم الشعبي السطحي، فصمم سلسلة دورات تستهدف من لديهم خلفية بسيطة في الجبر وحساب التفاضل، ويبحثون عن فهم أعمق.

هذه المساقات لا تقدم الفيزياء الأساسية، بل تتوسع عن ذلك. تُعرف هذه السلسلة باسم "الحد النظري الأدنى"، وهي تضم 15 مساقًا تغطي أساسيات الميكانيكا الكلاسيكية، والنسبيتين، وميكانيكا الكم، وعلم الكونيات، والميكانيكا الإحصائية، مع مساقات مكملة حول الثقوب السوداء، وفيزياء الجسيمات، ونظرية الأوتار.

تقدم المساقات بأسلوب متسلسل مترابط، وكل مساق يتضمن نحو 10 محاضرات طويلة ومفصلة، مما يجعلها مدخلا متينًا لفهم الفيزياء الحديثة بعمق نظري ورياضي.

المساقات ليست للمبتدئين من الصفر، لكنها كذلك ليست للمحترفين، فهي تقدم ضمن برنامج التعليم المستمر في جامعة ستانفورد، والذي يجتذب بالأساس طلاب المدارس وغير المتخصصين في الفيزياء وهواة الفيزياء من الجمهور العام.

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وبالتالي، يمكن أن تجعلها جزءا من خطتك المستقبلية، بعد إتمام المساقات السابقة والتعرف على بعض أسس الفيزياء والرياضيات الهامة. تجد سلسلة المساقات هنا.