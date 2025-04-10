زائر الصباح.. مذنب جديد يمر بالأرض فكيف نراه؟

هذه الأيام، يتألق مذنب جديد في سماء الأرض، مقدما لعلماء الفلك والهواة مشهدا آسرا، خاصة وأنه يمكن رصده قبيل شروق الشمس بالنظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة في أماكن متفرقة من العالم، من ضمنها الدول العربية.

المذنب هو جسم جليدي صغير يدور في النظام الشمسي، يتكون بالأساس من الجليد والغبار والجسيمات الصخرية الصغيرة، يتراوح قطره عادة بين بضع مئات من الأمتار إلى عشرات الكيلومترات.

وكلما اقترب المذنب من الشمس تسخن مادته المتجمدة فتتحرر الغازات، مما يتسبب في ظهور ذنب المذنب الذي يندفع دائما في الاتجاه المضاد للشمس، بتأثير الرياح الشمسية.

"سوان" يتألق

اكتشف هذا المذنب هاو الفلك الأسترالي مايكل ماتيازو في أواخر مارس/آذار 2025، بينما كان يدرس صور صادرة من جهاز قياس تباين الرياح الشمسية (سوان) الموجودة على متن المرصد الشمسي "سوهو"، ومن ثم أطلق على المذنب الجديد اسم "سي/2025 إف2 (سوان)" في الثامن من أبريل/نيسان الجاري، أو باختصار "سوان 25 إف".

قبل وصوله إلى نقطة الحضيض (أقرب نقطة له من الشمس)، رُصد المذنب وهو يتحرك عبر كوكبتي "الفرس الأعظم" و"المرأة المسلسلة"، مما جعله متاحا للراصدين في نصف الكرة الشمالي خلال ساعات الصباح الباكر، حيث تظهر تلك الكوكبات أعلى الأفق الشرقي.

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ويمكن لك، عبر أي تطبيق أو برنامج فلكي محدّث مجاني (مثل ستلاريوم Stellarium)، أن تحدد موضع المذنب في تلك الكوكبتين بسهولة.

ويعتقد أن "سوان 25 إف" يتخذ مسارا شبه مكافئ، حيث سيصل إلى نقطة الحضيض في الأول من مايو/أيار 2025. عند هذه النقطة، سيكون المذنب على بُعد حوالي 0.333 وحدة فلكية من الشمس، أي ما يساوي حوالي 50 مليون كيلومتر، مما يضعه ضمن مدار قريب من عطارد.

لمعان متفاوت

في البداية، رُصد المذنب بقدر ظاهري يقارب 10.6 في الثالث من أبريل/نيسان 2025، والقدر الظاهري هو مقياس لمعان الجرم السماوي، وكلما انخفض كان ألمع، وتتفاوت حدود العينين البشريتين بين قدر ظاهري 4 و6 مثلا.

بعد ذلك، ارتفع سطوعه إلى حوالي 8.4 بحلول السادس من أبريل/نيسان، وقد أتاح هذا الازدياد في السطوع رؤيته لمن يستخدمون المناظير أو التلسكوبات الصغيرة.

وأفاد الراصدون بوجود ذؤابة خضراء زاهية -سحابة من الغاز والغبار تحيط بالنواة- وذيل رقيق. ومع اقتراب المذنب من الحضيض، أشارت التوقعات إلى أنه قد يصل إلى قدر ظاهري 5.0، مما يجعله مرئيا للعين المجردة في ظلام دامس مثالي.​

يعني اللون الأخضر أن الغلاف الجوي للمذنب يحتوي على جزيئات تفاعلية تُسمى الكربون ثنائي الذرة، حيث تظهر هذه الجزيئات باللون الأخضر عندما يتعرض لضوء الشمس.

تقدم المذنبات مثل "سوان 25 إف" معلومات قيّمة للباحثين عن النظام الشمسي المبكر، لأنها تحتوي على مادة محفوظة جيدا منذ نشأة النظام الشمسي، ولذا يهتم العلماء بدراستها.