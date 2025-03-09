علوم|بيئي

تطوير صنف جديد من الأرز يساهم بمكافحة تغير المناخ

To go with Hong Kong-China-food-farming-organic,FOCUS by Justine GerardyThis photo taken on August 6, 2014 shows workers in a rice field at a farm in the New Territories in Hong Kong. Rice farms all but disappeared from the fast expanding city in the 1970s after years of turn-back from rural traditions. But a new wave of farmers have started growing the Asian staple again -- this time with a focus on organic methods as part of a push for naturally grown food. AFP PHOTO / ALEX OGLE
زراعة الأرز مسؤولة عن 12% من إطلاق غاز الميثان من الأنشطة البشرية (غيتي)
9/3/2025

تمكن العلماء من تطوير نوع جديد من الأرز يقلل انبعاثات غاز الميثان بنسبة تصل إلى 70%، والذي يعد أحد أبرز الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وذلك في إطار الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

ويعتبر الأرز أحد المحاصيل الرئيسية المسؤولة عن انبعاثات الميثان بسبب ظروف الزراعة اللاهوائية في حقول الأرز المغمورة بالماء.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وتعد زراعة الأرز مسؤولة عن حوالي 12% من إطلاق غاز الميثان من الأنشطة البشرية، وهو غاز له تأثير احترار أقوى 25 مرة من ثاني أكسيد الكربون.

وتأتي انبعاثات الميثان من ميكروبات التربة في حقول الأرز المغمورة بالمياه حيث يُزرع الأرز، وتعمل هذه الكائنات الحية على تفكيك المواد الكيميائية المعروفة باسم إفرازات الجذور التي تطلقها النباتات، مما ينتج عنه مواد مغذية يمكن للنباتات استخدامها، ولكنها تنتج أيضا غاز الميثان في هذه العملية.

وقام الباحثون في الجامعة السويدية للعلوم الزراعية بتطوير نوع جديد من الأرز من خلال تعديل جيني وتحسين طرق الزراعة، ينتج كميات أقل من الميثان، مما يساهم بخفض بصمته الكربونية، دون التأثير على إنتاجية المحصول أو جودته.

TALESH, IRAN - MAY 17: Labourers sow rice in a paddy field on May 17, 2007 near Talesh, Northern-Western Iran. Rice in its various forms is the most consumed cereal, totalling a massive one-fifth of all calories consumed by the human race and is a staple in many parts of Asia. The biggest producers of rice, mainly grown in paddy fields are China, India and Indonesia. (Photo by Majid/Getty Images)
زراعة الأرز التقليدية تسبب انبعاثات كبيرة من غاز الميثان (غيتي)

خلال عامين من التجارب الميدانية في الصين، أظهرت السلالة الجديدة من الأرز إنتاجية بلغت أكثر من 8 أطنان لكل هكتار، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يزيد قليلا عن 4 أطنان لكل هكتار.

إعلان

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت انبعاثات الميثان الناتجة عن هذه السلالة بنسبة 70% مقارنة بالصنف الذي طُوّرت منه.

ولم يلجأ الباحثون إلى الهندسة الجينية الصارمة أو التعديل الوراثي للوصول إلى صنف الأرز المطوّر، بل استخدموا التهجين التقليدي، وفق الباحثين.

وأكد الباحثون المشاركون بتطوير صنف الأرز الجديد أن النوع الجديد يمثل خطوة مهمة نحو زراعة أكثر استدامة من خلال تقليل انبعاثات الميثان، بما يمكنه المساهمة في مكافحة تغير المناخ مع الحفاظ على الأمن الغذائي.

المصدر : مواقع إلكترونية

إعلان