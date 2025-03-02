تراها بعينيك.. إليك 7 أحداث فلكية ممتعة في رمضان 1446

تتناثر الكواكب والنجوم المنيرة في سماء الليل خلال الربع الأول من عام 2025، وليس هناك ما هو أفضل من القمر كدليل لتتبعها، ذلك لأنه يتنقل في السماء يوما بعد يوم، وخلال كل شهر هجري.

وبداية من الثاني من رمضان 1446 هجرية يمكنك أن ترى هلال الشهر الكريم، وقد وقف أعلى جرمين لامعين في الأفق الغربي، الأول هو كوكب الزهرة الذي يلمع بلون أبيض واضح، وبالأسفل منه كوكب عطارد الذي يلمع بلون أبيض مائل للأصفر.

لا يرى كوكب عطارد كثيرا في سماء الليل، ولكنه حاليا يظهر أعلى الأفق لكونه في أقصى استطالة، ويعني ذلك أنها أفضل فرصة لرصده هذه الأيام.

أما بالنسبة لكوكب الزهرة، فإنها المرة الأخيرة التي نراه مساء هذا الشهر، حيث ينخفض ارتفاعه في السماء يوما بعد يوم، حتى لا يرى تماما بحلول نهاية شهر رمضان، ولا نراه بعد ذلك إلا الفجر، يزين الأفق الشرقي.

بين الكواكب والنجوم

وتلمع الكواكب في المساء مثل النجوم، لأنها تعكس ضوء الشمس مثلما يفعل القمر، لكن لأنها بعيدة جدا عن الأرض، فإنها تظهر في السماء كنجوم، وقد ميزها القدماء لأنها تتحرك ما بين النجوم شهرا بعد شهر، لكنهم لم يتمكنوا من التعرف على طبيعتها.

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وبوصولنا إلى السادس والسابع من رمضان، نلاحظ مرور القمر إلى جوار جرمين لامعين، وهما كوكب المشتري، الذي يلمع بلون أبيض واضح، ولكنه أقل لمعانا من الزهرة، والثاني هو نجم الدبران، وهو نجم عملاق أحمر.

ويبلغ الدبران من الضخامة بحيث لو كان بحجم كرة القدم لكانت الشمس بحجم حبة بازلاء، لكن -صدق أو لا تصدق- لقد كان الدبران يومًا ما بحجم الشمس تقريبًا، إلا أنه تضخم مع نهاية عمره حتى وصل لهذا الحجم.

بجوار الدبران، وعلى مسافة قصيرة منه، سوف تجد الثريا، وهي عنقود نجمي مفتوح، إنها تلك المجموعة الصغيرة من النجوم الخافتة التي تشبه "الكنكة" الخاصة بالقهوة أو خطّاف الصنارة الصغير، سمته العرب قديما بالـ"ثريا" إذ تصوروا أنها فتاة جميلة تود الزواج من شخص غني، لكن الدبران الفقير لم يكن معه شيء ليعطيها إياه سوى بضع شِياهٍ مع حيواناته الأخرى، فرفضت عرضه.

من السماك للدبران

وبحلول الثامن من رمضان، يقف القمر إلى جوار جرم أحمر لامع، لكنه هذه المرة ليس نجما بل كوكب المريخ، الذي يلمع بلون أحمر واضح.

المريخ هو الكوكب الوحيد المسكون بالروبوتات. رآه الناس قديمًا يلمع باللون الأحمر فسمي باسم "إله الحرب والدماء" في الأساطير الرومانية القديمة، لكننا نعرف الآن أن هذا اللون الأحمر للمريخ ما هو إلا صدأ، فالحديد على سطح الكوكب قد تأكسد مع الزمن وأصبح مائلًا للون الأحمر.

وبوصولنا إلى يوم 12 رمضان يقف القمر إلى جوار نجم قلب الأسد، ألمع نجوم كوكبة الأسد، ويبعد عنا نحو 77 سنة ضوئية، وهو نجم يافع، إذ يبلغ عمره بضع مئات الملايين من السنين فقط، النجم يقع بالضبط على دائرة البروج مما يجعله رفيقًا شهيرًا للقمر، وقد يحتجب خلفه أو خلف أحد الكواكب.

أما مساء 16 رمضان، فيخرج القمر من الأفق الشرقي قبل انتصاف الليل إلى جوار السماك الأعزل، وهو نجم يبتعد عنا 272 سنة ضوئية تقريبًا، لكنه رغم ذلك يقتنص ترتيبًا متقدمًا في قائمة ألمع نجوم السماء، والسبب هو أن ضيائيّة النجم تفوق الشمس بألفي مرة، فهو عملاق أزرق، وبالتالي فهو يحرق هيدروجينه بسرعة شديدة، لذلك فهو قصير العمر.

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وبحلول فجر يوم 21 رمضان، يقف القمر إلى جوار جرم أحمر آخر، إلا أنه هذه المرة نجم قلب العقرب، وهو عملاق أحمر فائق يعيش آخر أيامه وقد ينفجر قريبًا.

ويختفي القمر تماما من السماء بوصولنا إلى يوم 29 رمضان، حيث يشرق إلى جوار الشمس تقريبا، ويقف إلى جوارها تماما في تمام الساعة 10:58 صباحا بالتوقيت العالمي.