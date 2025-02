إيلون ماسك يطلب إنهاء عمل المحطة الفضائية الدولية

قال رئيس شركة سبيس إكس والمستشار المقرب للرئيس الأميركي دونالد ترامب إيلون ماسك عبر منصة إكس، إن الوقت قد حان لبدء الاستعدادات لإخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها، حيث إنها قد خدمت غرضها بما يكفي، وهناك فائدة تدريجية ضئيلة للغاية للمحطة الفضائية الدولية، موجها الدعوة إلى التركيز على الذهاب إلى المريخ.

وفي منشور آخر على المنصة نفسها قال ماسك، إن القرار متروكٌ للرئيس الأميركي، لكنه أوصى به في أقرب وقت ممكن، أي نحو سنتين من الآن على الأقل.

It is time to begin preparations for deorbiting the @Space_Station.

It has served its purpose. There is very little incremental utility.

Let’s go to Mars.

— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025