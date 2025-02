دماغ الإنسان ​​يحتوي على ما يعادل ملعقة من البلاستيك

ارتفعت مستويات البلاستيك الدقيق الموجودة في البيئة في العقود القليلة الماضية، حيث تجاوز الإنتاج الحالي للبلاستيك 300 مليون طن سنويًا، ويقدر أن 2.5 مليون طن تطفو في محيطات العالم اعتبارًا من عام 2023، أي أكثر من 10 أضعاف مستويات عام 2005.

ووفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة "نيتشر ميديسن"، فإن هذا الارتفاع الهائل في التلوث بالبلاستيك الدقيق على مدى السنوات الخمسين الماضية ينعكس على زيادة التلوث في أدمغة البشر بمستويات صادمة مقارنة بأعضاء الجسم الأخرى.

بحثت الدراسة في عينات من أنسجة الدماغ التي تم جمعها من 47 جثة في عامي 2016 و2024، وكلها مأخوذة من القشرة الأمامية، وهي جزء الدماغ المسؤول عن التفكير والتخطيط واتخاذ القرار وحركة العضلات وأداء الأعمال والحركات الإرادية والكلام والتحكم العاطفي.

كما نظر الباحثون من مركز علوم الصحة بجامعة نيو مكسيكو وجامعة ولاية أوكلاهوما وجامعة ديوك وجامعة ديل فالي إن كالي في كولومبيا، في عينات الكبد والكلى من الأجسام نفسها، وحللوا جميع الأنسجة باستخدام التصوير المجهري والتحليل الجزيئي لتحديد التركيب الكيميائي.

ووجدت النتائج أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، وهي جزيئات بلاستيكية يقل حجمها عن 5 مليمترات، تتراكم في الدماغ البشري بمستويات أعلى بحوالي 10 مرات مقارنة بالكبد والكلى.

ووجدت الدراسة أيضًا أن مستويات البلاستيك الدقيق في عينات الدماغ التي تم جمعها في عام 2024 زادت بنسبة 50% مقارنة بعينات عام 2016، مما قد تشير إلى ارتفاع التعرض البيئي للبلاستيك الدقيق.

