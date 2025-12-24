رياح شمسية سريعة تضرب الأرض قبيل نهاية الشهر

تشهد الشمس منذ مدة حالة من الهدوء النسبي، غير أن المؤشرات العلمية تُنذر بتغيرات محتملة في الأيام المقبلة. فقد سجّلت المراصد الفلكية، كمرصد ديناميكا الشمس التابع لناسا، ومرصد الشمس والغلاف الشمسي، في الساعات الـ24 الماضية نموا تدريجيا في عدد من المناطق الشمسية النشطة على سطح الشمس، بعد رصد توهجات ضعيفة من الفئة المتوسطة "سي"، التي قد تؤدي أحيانا إلى اضطرابات طفيفة جدا في الاتصالات اللاسلكية عالية التردد.

ورغم عدم تسجيل أي انفجارات شمسية حديثة موجهة مباشرة نحو الأرض في الفترة السابقة، فإن عودة مناطق شمسية قديمة (بقع شمسية من الشهر الماضي) -عُرفت بنشاطها القوي- سترفع من احتمالات حدوث انفجارات ذات قوة فوق المتوسطة من الفئة "إم" ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة 26 ديسمبر/كانون الأول.

وفي الوقت ذاته ستتأثر الأرض برياح شمسية سريعة تصل سرعتها إلى نحو 700 كيلومتر في الثانية، ناتجة عن ثقب إكليلي، وهو منطقة داكنة نسبيا في الغلاف الجوي الخارجي للشمس (أو الإكليل الشمسي)، ستؤدي إلى اضطرابات ملحوظة في المجال المغناطيسي للأرض.

كما سيرفع ذلك من فرص ظهور الشفق القطبي في المناطق الشمالية التي يزيد خط عرضها على 45 درجة شمالا وجنوبا، وهي فرصة لسكان الولايات العليا من أميركا وكندا ومعظم الدول الأوروبية والدول الإسكندنافية ودول شمال آسيا الوسطى وروسيا وشمال الصين أن يشهدوا عروضا للشفق القطبي هذه الليلة والليالي القليلة المقبلة.

يحذّر العلماء من أن هذه الظروف قد تؤثر على الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية وأنظمة الملاحة، قبل أن تعود الأوضاع تدريجيا إلى الاستقرار مع نهاية الأسبوع الجاري.