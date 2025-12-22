مرصد جيمس ويب ينشر صورة "زينة كونية" في نهاية العام

لو كان للكون مزاج احتفالي في نهاية العام، فهذه الصورة هي بطاقته، حسبما أوضحه بيان نشر على منصة مرصد جيمس ويب، الذي نشر حديثا آخر "صورة للشهر" في عام 2025.

في الصورة، نرى مشهدا مزدحما بآلاف النجوم المتلألئة، محاطة بسحب متوهجة من الغاز والغبار تبدو كأنها ألسنة لهب حمراء وبرتقالية تتعرج وتلتف حول نفسها.

هذا هو العنقود النجمي "وسترلوند 2″، الواقع داخل منطقة تعد من أنشط "مصانع النجوم" في مجرتنا والمسماة "غام 29″، على بعد يقارب 20 ألف سنة ضوئية في كوكبة القاعدة.

قصة للكون

لكن جمال الصورة ليس مجرد عرضٍ بصري. فخلف هذا البريق قصة عن كيف تُصنع النجوم والكواكب وسط بيئات قاسية.

رغم أن "وسترلوند 2" يبدو في الصورة كمدينة مزدحمة بالنجوم، فإن عرضه، حسب تقديرات الرصد، يتراوح تقريبا بين 6 و13 سنة ضوئية.

ومع ذلك، فهو يحتضن بعض أكثر نجوم درب التبانة سخونة وسطوعا وكتلة، وهي نجوم فتية تولد غالبا وهي تغمر محيطها بالإشعاع، وبشكل خاص تطلق ضوءا فوق بنفسجي قويا ورياحا نجمية تَجرف ما حولها.

هذا الإشعاع لا يضيء المشهد فحسب، بل ينحت البيئة، حيث يدفع الغاز بعيدا، ويُعريه، ويشعل أطرافه، فيحول السحب إلى جدران منحوتة وكتل متشابكة، أي إلى مسرحٍ حي لعملية "التغذية الراجعة" في تكون النجوم، حيث تؤثر هذه النجوم الوليدة في المادة التي ولدت منها، فتُسرع نشأة النجوم في أماكن وتُبطئها في أخرى.

كيف تنشأ النجوم؟

تنشأ النجوم في السدم، وهذه السدم عبارة عن سحب من الغاز والغبار المنتشر في الفضاء، والمتكونة من عناصر عدة، أشهرها وأكثرها الهيدروجين.

يحدث لسبب ما أن تضطر تلك السحب للتراكم على بعضها بعضا، ربما بسبب الموجات الضاغطة القادمة من انفجار نجم قريب أو إشعاعه الشديد بعد ميلاده، وهو ما يحدث في حالة نجوم "وسترلوند 2" اليافعة.

على مدى ملايين من السنوات، تستمر تلك السحب في التراكم على بعضها بعضا في صورة كرة هائلة، بشكل يشبه أن تجمع العصا البلاستيكية الصغيرة كتلا متراكمة من غزل البنات عليها بينما تدور، لكن بشكل أضخم بتريليونات الأضعاف بالطبع.

يولد ذلك التراكم ضغطا وحرارة في المركز، وهما العاملان اللذان يساعدان التفاعلات النووية الاندماجية على أن تبدأ في مركز ذلك التكتل، حيث تتحد ذرات الهيدروجين مع بعضها بعضا لتتحول إلى هيليوم، وينشأ عن هذا التفاعل قدر الطاقة، مما يجعل النجم كيانا مشعا بالطاقة والحرارة.

الآن أصبح لدينا نجم طفل، وما أن يبدأ في استهلاك وقوده من الهيدروجين في النواة حتى يسمى "نجم تسلسل رئيسي".