مرصد جيمس ويب يكشف عن ثقب أسود يتحدى نظريات العلماء

This image shows a portion of the galaxy cluster MACS J1149.5+2223, as seen by Webb’s Near-Infrared Camera (NIRCam). With Webb’s excellent sensitivity to infrared light and the hours of exposure time combined in this image, distant galaxies (red colours) are brought out of the darkness. Other galaxies glow strongly from the abundance of light they radiate. These observations come from the CANUCS survey (#1208, PI: C. J. Willott). The survey employed Webb’s advanced instruments, including NIRCam, NIRISS and NIRSpec, to capture detailed images and spectra of massive galaxy clusters in infrared light. Astronomers could then study low-mass galaxies in these early clusters at early stages of evolution. Because of how Webb’s instruments work, for each cluster the survey targeted both the cluster’s centre, where the brightest and largest galaxies are gathered, and a “parallel field” of a neighbouring area within the cluster. This image features one of these parallel fields. Researchers studying the data from the CANUCS survey uncovered a distant galaxy, named CANUCS-LRD-z8.6, in this parallel field. The galaxy is extremely distant (seen only 570 million years after the Big Bang) and the team’s research revealed that it hosts a supermassive black hole that is unusually large for such an early stage in the Universe. This result challenges existing theories about the formation of galaxies and black holes in the early Universe. [Image description: An image of many glowing galaxies in deep space, in various shapes and colours, on a black background. There are some large, blue spiral galaxies, some large and pale white elliptical galaxies, and many orange and red, medium-sized galaxies. Even smaller galaxies, down to tiny faint spots, appear in all these colours.]
عنقود المجرات الذي وجدت به الكرة الحمراء الصغيرة محل الدراسة (ناسا)
Published On 14/12/2025
|
آخر تحديث: 22:08 (توقيت مكة)

حفظ

في صورة جديدة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، عبر عنقود مجري يُرى في اتجاه مجموعة من النجوم تسمى "كوكبة الأسد"، تبدو مجرة صغيرة كنقطة حمراء باهتة وسط زحام المجرات.

لكنْ خلف هذا الخفوت تختبئ قصة نمو مبكّر جدا لثقب أسود فائق الكتلة، يلتهم المادة المحيطة به بنشاط، عندما كان عمر الكون نحو 570 مليون سنة فقط، حسبما أشار العلماء في بيان صحفي رسمي صادر من منصة المرصد.

كيف يرصد العلماء جرما عاش قبل مليارات السنوات؟ الإجابة تتعلق بالضوء، كلما كان الجرم أبعد خرج الضوء منه ومضى لمسافة أطول، ومن ثم زمن أطول، فإذا انطلق الضوء من مجرة بعيدة جدا جدا نشأت بعد الانفجار العظيم بـ570 مليون سنة، فذلك يعني أن ضوءها سيأخذ نحو 13.3 مليار سنة ليصل إلينا، وحينما يصل إلينا نرى المجرة في حالتها القديمة.

This image shows the location of galaxy CANUCS-LRD-z8.6 in galaxy cluster MACS J1149.5+2223, as seen by Webb’s Near-Infrared Camera (NIRCam). CANUCS-LRD-z8.6 is part of a class of small, very distant and strikingly red galaxies called Little Red Dots (LRDs), which have been spotted in increasing numbers by Webb’s surveys of the early Universe. It is located in the constellation Leo (the Lion), and is seen by Webb just 570 million years after the Big Bang. With the help of Webb’s Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec), researchers have confirmed an actively growing supermassive black hole in CANUCS-LRD-z8.6. Analysing the galaxy’s spectrum yielded an estimate of the black hole’s mass, revealing it to be unusually large for such an early stage in the Universe, and showed that CANUCS-LRD-z8.6 is compact and has not yet produced many heavy elements (a galaxy at an early stage of its evolution). This combination challenges existing theories about the formation of galaxies and black holes in the early Universe. [Image Description: The left side of this visual shows an image of many glowing galaxies in various shapes and colours, including spiral and elliptical galaxies, on a black background. A small box near the top of this image highlights a small collection of galaxies. This box is pulled out to the right side, showing the same area zoomed in to reveal its details up close. This region shows a small circular red galaxy in the centre, which is labelled “CANUCS-LRD-z8.6”.]
الكرة الحمراء الصغيرة المسماة "سي إيه إن يو سي إس-إل آر دي-زد8.6" (ناسا)

النقاط الحمراء الصغيرة

هذه المجرة تحمل اسما يبدو كرمز في دفتر ملاحظات فلكي "سي إيه إن يو سي إس-إل آر دي-زد8.6″، وهي واحدة من فئة أجرام حيّرت الفلكيين منذ أن بدأ ويب يفتح نافذة الأشعة تحت الحمراء على الكون الأول، سميت "النقاط الحمراء الصغيرة".

هذه الأجرام كثيرة على نحو غير متوقع، ومنشرة في الكون المبكر، وصغيرة ومضغوطة، وتظهر بلون أحمر قوي لأنها بعيدة جدا ولأن ضوءها تمدّد مع تمدد الكون.

الصورة وحدها لا تكفي لتحديد ما إذا كانت تلك النقطة الحمراء مجرة عادية أو شيئًا أكثر غرابة. هنا يأتي دور بصمة الضوء، حيث يحتوي الضوء الصادر من كل جرم في الكون على بيانات عن هذا الجرم.

استخدم الباحثون أداة "نير سبيك" على مرصد ويب لتحليل الضوء القادم من المجرة إلى ألوانه وأطواله الموجية، مثلما نفكك ضوء المصباح عبر منشور زجاجي.

تلسكوب جيمس ويب الفضائي قيد الإنشاء. المصدر: ناسا / ديزيريه ستوفر
تلسكوب جيمس ويب الفضائي أثناء الإنشاء (ناسا)

ثقب أسود عملاق

وبحسب الدراسة، التي نشرها الباحثون في "نيتشر كوميونيكيشنز"، فالنتيجة كانت حاسمة، حيث يشير الطيف إلى غاز شديد التأين وإشارات تُفهم عادة على أنها بيئة عنيفة حول نواة مجرية نشطة، أي منطقة يغذي فيها الغاز ثقبًا أسود في المركز.

المفاجأة الأكبر بالنسبة للفريق البحثي ليست مجرد العثور على ثقب أسود فائق الكتلة في الكون المبكر، بل حجمه مقارنة بمجرته، فتقدير كتلة الثقب الأسود يصل إلى قرابة حوالي 100 مليون مرة كتلة الشمس، وهو رقم ضخم جدا بالنسبة لزمن بعيد كهذا.

وتشير الدراسة إلى أن هذا الثقب الأسود يبدو "مفرط الكتلة" مقارنة بكتلة نجوم مجرته، أي أنه أكبر مما توحي به العلاقات المعتادة التي نراها في الكون بين كتلة الثقب الأسود وكتلة المجرة.

هذا يعني، بصورة مبسطة، أن الثقب الأسود قد يكون سبق مجرته في "سباق النمو"، أي نما بسرعة بينما كانت المجرة لا تزال في بداياتها.

ظاهرة محيرة

النقاط الحمراء الصغيرة محيرة، لأنها تبدو ظاهريا كمجرات صغيرة، لكن سطوعها وخصائصها قد يوحيان بأن جزءا معتبرا من ضوئها لا يأتي من النجوم وحدها، بل من محرك أشد كفاءة في إنتاج الضوء، وهو مادة نشطة حول ثقب أسود.

ولهذا تُعامل أجرام مثل "سي إيه إن يو سي إس-إل آر دي-زد8.6" كقطعة مهمة من أحجية أكبر يحاول العلماء من خلالها الإجابة عن عدة أسئلة: ما طبيعة هذه الأجسام؟ وهل كانت تمثل مرحلة شائعة في بدايات المجرات؟ وكيف نمت الثقوب السوداء إلى هذه الكتلة في زمن قصير نسبيا؟

جيمس ويب، خلال سنواته الأولى، بدأ يعثر على هذه الفئة بأعداد متزايدة، مما يجعل احتمال كونها استثناءات نادرة أقل إقناعا. وإذا كانت شائعة فعلا، فهذا يعني أن العلماء ربما كانوا يقللون من سرعة تشكّل الثقوب السوداء ونموها في فجر الكون، وهذا أمر يحتاج إلى فيزياء جديدة لدراسته.

