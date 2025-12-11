علوم

أيام الرحمة تقترب.. متى يبدأ شهر رجب 1447؟

في الشريعة الإسلامية، فإن تحديد مطالع الشهور الهجرية يعتمد على مبدأ "الرؤية" (الأوروبية)
مع قدوم شهر رجب، تبدأ الأيام العطرة بالنسبة للمسلمين في كل بقاع الأرض، حيث يقترب شهر رمضان الكريم شيئا فشيئا ويبدأ الناس في التجهز لاستقباله، لذلك فإنه على الرغم من أن رؤية الهلال هي ممارسة شهرية بالنسبة للهيئات المتخصصة، فإنها -بداية من رجب- تلقى اهتماما واسعا.

وفي الشريعة الإسلامية، فإن تحديد مطالع الشهور الهجرية يعتمد على مبدأ "الرؤية"، أي أن يُرصد الهلال الجديد مباشرة بعد غروب شمس يوم الرؤية، والذي يوافق في هذه الحالة 29 جمادى الآخرة 1447.

Convert the phases of the moon from full moon to crescent
تتغير أطوار القمر يوما بعد يوم (شترستوك)

دورة القمر

ولفهم كيف يحدث الأمر يجب أن نبدأ بفهم دورة القمر. بالنسبة لنا على الأرض، تبدأ أطوار القمر بالهلال، يمكن أن تخرج في أي من الشهور القادمة لتلاحظه، لكن لو قررت خلال الأيام التالية لهذا اليوم أن تحسب الفترة التي يقضيها القمر في السماء بعد غروب الشمس، فستلاحظ أنها تزيد يوما بعد يوم بمقدار نحو 50 دقيقة.

يحدث ذلك بسبب أن القمر يدور حول الأرض، فيبدو لنا وكأنه يتحرك في السماء مبتعدا عن الشمس يوما بعد يوم. لكن ماذا لو قررنا، نظريا لغرض الفهم، أن نعيد الزمن للوراء يوما بعد يوم؟ هنا سيقترب القمر من الشمس حتى يقف إلى جوارها في السماء.

تسمى تلك بلحظة الاقتران، وتكون هي أول الشهر القمري، لا يمكن لنا أن نرى القمر خلالها بالطبع، لكن الفقهاء والفلكيين يستخدمونها للتنبؤ ببداية الشهر الهجري.

فإذا كانت لحظة الاقتران قد حدثت بوقت كاف قبل خروج المختصين من الهيئات الشرعية لرصد الهلال ليلة الرؤية، فإن ذلك يرجح بشكل شبه مؤكد أن يتمكنوا من رصد الهلال ويعلن اليوم التالي أول أيام الشهر الهجري.

Ahead of Eid al-Fitr in Iraq- - SULAYMANIYAH, IRAQ- JUNE 03 : A group of Iraqi observer using binoculars and telescope gather for observing the new crescent moon which marks the end of the Muslim fasting month of Ramadan and heralds the coming of Eid al-Fitr holiday, in Sulaymaniyah, Iraq on June 03, 2019.
سيخرج المتخصصون من الهيئات الشرعية لرصد الهلال ليلة 29 جمادى الآخرة (وكالة الأناضول)

غرة رجب

بالنسبة للوضع الحالي، فإن لحظة اقتران القمر مع الشمس تكون يوم السبت 20 ديسمبر/كانون الأول 2025 في تمام الساعة 01:43 بالتوقيت العالمي، والذي يتوافق مع توقيت غرينتش.

هذا الموعد قريب من الفجر، ولا يترك الكثير من الوقت للقمر كي يظهر بعد غروب الشمس، لذلك قد لا يكون من الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في دول العالم العربي.

يحدث ذلك رغم حدوث الاقتران السطحي قبل غروب الشمس، ويعود ذلك إلى ضعف إضاءة الهلال أو إلى اقترابه الشديد من الأفق، بحسب مركز الفلك الدولي، والمنظومة الحسابية التي طورها روبرت هاري فان غينت، أستاذ الرياضيات من جامعة أوترحت الهولندية.

ويتوافق يوم 20 ديسمبر/كانون الأول مع يوم 29 جمادى الآخرة بالنسبة لغالبية الدول العربية والإسلامية، ويعني ذلك أن المختصين من أهل الرؤية في تلك البلاد قد لا يتمكنون من رؤية الهلال قبل الغروب.

يعني ذلك أن يوم 21 ديسمبر/كانون الأول يحتمل أن يعلن مُتما لشهر جمادى الآخرة، في حين يحتمل أن تكون غرة شهر رجب يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر/كانون الأول.

