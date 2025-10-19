عجائب القمر.. فيلم علمي مدهش وممتع من الجزيرة الوثائقية

في ليال هادئة، حين يغمر ضوء القمر سطح البحر ويغزل ظلالا على وجوه الجبال، ينسى كثيرون أن هذا القرص الفضي هو شريكنا الأقدم في الرحلة الكونية.

في الوثائقي الجديد "عجائب القمر.. حكاية الضوء الذي شكّل حياتنا وأحلامنا"، الذي أنتجته "بي بي سي"، والذي عرضته منصة الجزيرة الوثائقية مؤخرا مدبلجا للعربية على شاشتها وعلى صفحتها على يوتيوب، يأخذنا العالم الأيرلندي دارا أوبراين في رحلة آسرة تجمع بين العلم والتاريخ، لتذكرنا بأن القمر لم يكن يوما مجرد جرم في السماء، بل له قوة خفية تؤثر في تشكل الأرض والحياة عليها منذ 4 مليارات عام.

تاريخ مدهش لجار الأرض

منذ فجر التاريخ، كان القمر ساعة الإنسان الأولى وبوصلته القديمة، لكن الوثائقي يذهب أبعد من ذلك، فيوضح أن القمر لم يحدد الزمن فقط، بل له أثر في صنع كوكبنا نفسه.

يشرح دارا كيف وُلد القمر من اصطدام هائل بين الأرض البدائية وجسم سماوي ضخم يعرف باسم ثيا، وهي لحظة كونية أعادت تشكيل الكوكبين معا، فصار أحدهما الأرض التي نعرفها، والآخر رفيقها المضيء في الليل.

منذ تلك اللحظة، بدأ القمر يمارس تأثيره الخفي، فهو الذي يسحب المحيطات ليصنع المد والجزر، ويُبطئ دوران الأرض تدريجيا، ويحافظ على ثبات ميل محور دورانها، الأمر الذي جعل فصول السنة ممكنة، وبالتالي الحياة كما نعرفها. بكلمات أوبراين: "لولا القمر، لما كنا هنا".

يستمر هذا التأثير وصولا حتى لتصورات الناس عن تأثير القمر في حياتهم: "هل حقا نغضب خلال اكتمال البدر؟ هل تزيد زيارات المستشفيات في أثناء ذلك الطور القمري المدهش؟".

الجمع بين العلم والإنسانية

يهتم الوثائقي بعرض أهم مكتشفات العلماء حول القمر، لكن في سياق الكيفية التي تمت بها تلك المكتشفات، فيلتقي أوبراين علماء متخصصين ليشرحوا له كيف يتم ذلك، ويزور أهم مراصد ووكالات الفضاء في سبيل الإجابة عن أسئلته.

يتنقل الوثائقي بين أسئلة متنوعة، فمثلا: ما الجانب الآخر للقمر وكيف تعرفنا عليه؟ ولماذا تتغير أطوار القمر بهذا الشكل العجيب؟ وما الذي تخبرنا به الصخور التي عادت من القمر؟ وماذا عن ماء القمر، هل حقا سيفيدنا مستقبلا؟

لا يخلو ذلك من التعرض لجوانب أرضية مدهشة، ففي أثناء اكتماله، تخرج الحيوانات المفترسة متأخرة عن عاداتها لأن الضوء الفضي يكشف تحركاتها، بينما تستغل القوارض تلك اللحظات للهروب.

وفي البحار، تهاجر أنواعٌ من المرجان وتضع بيوضها بدقة مدهشة تتزامن مع الدورة القمرية، وكأنها تقرأ في السماء رزنامة سرية.

حتى الإنسان لم ينجُ من هذا "السحر"، فكل الثقافات القديمة تقريبا نسجت حول القمر أساطير عن الولادة والموت والبعث.

دارا أوبراين، المعروف بخفة ظله وعمق معرفته العلمية، يقدّم الوثائقي بأسلوب يجمع بين الدعابة الدقيقة والتأمل الهادئ، وهو ما ييسر المعرفة العلمية المقدمة به بشكل كبير.