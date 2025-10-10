علوم|مصر

"الفلسبار المصري" يعزز قوة الخرسانة ويعد بمستقبل أخضر

English: A mineral is a naturally-occurring, solid, inorganic, crystalline substance having a fairly definite chemical composition and having fairly definite physical properties. At its simplest, a mineral is a naturally-occurring solid chemical. Currently, there are over 5800 named and described minerals - about 200 of them are common and about 20 of them are very common. Mineral classification is based on anion chemistry. Major categories of minerals are: elements, sulfides, oxides, halides, carbonates, sulfates, phosphates, and silicates. The silicates are the most abundant and chemically complex group of minerals. All silicates have silica as the basis for their chemistry. "Silica" refers to SiO2 chemistry. The fundamental molecular unit of silica is one small silicon atom surrounded by four large oxygen atoms in the shape of a triangular pyramid - this is the silica tetrahedron - SiO4. Each oxygen atom is shared by two silicon atoms, so only half of the four oxygens "belong" to each silicon. The resulting formula for silica is thus SiO2, not SiO4. The simplest & most abundant silicate mineral in the Earth's crust is quartz (SiO2). All other silicates have silica + impurities. Many silicates have a significant percentage of aluminum (the aluminosilicates). Feldspar is a group of common silicate minerals. Feldspars are silicate minerals having one-fourth of all the silicons in SiO2 replaced by aluminum (Si4O8 to (Si3Al)O8). When this happens, the (Si3Al)O8 has a -1 electric charge. The charge is satisfied by the addition of one or more metals. The (Si3Al)O8- structure has relatively large holes, and the only metals that tend to stay in these holes are: K (potassium), Na (sodium), Ca (calcium), Cs (cesium), Ba (barium), Sr (strontium), and Pb (lead). Of these, K & Na & Ca are the most common metals that enter the matrix. Sometimes, several different metals enter the structure, resulting in "garbage can minerals". Chemical analyses of feldspars show that they range in composition from K-feldspar to Na-feldspar and from Na-feldspar to Ca-feldspar. Mineralogists have thus established two "families" of feldspars. There is no chemical gradient between K-feldspar and Ca-feldspar. The potassium feldspars (K-feldspars) (also known as alkali feldspars) are those that range in composition from pure K-feldspar to pure Na-feldspar (actually, feldspars with ~even & random mixes of potassium and sodium are rare). The feldspars with Na and/or Ca are the plagioclase feldspars. All feldspars have similar physical properties: a hardness of 6 on the Mohs Hardness Scale, a white streak, and two cleavage planes at or very near 90º. Potassium feldspar is usually whitish to cream-colored to pinkish-orangish-salmon colored. "Potassium feldspar" refers to a group of several different K-rich minerals: orthoclase, microcline, adularia, sanidine, and anorthoclase. Orthoclase, microcline, and adularia have the chemical formula KAlSi3O8 - potassium aluminosilicate. Sanidine and anorthoclase have the formula (K,Na)AlSi3O8. Photo gallery of orthoclase: www.mindat.org/gallery.php?min=3026 Photo gallery of microcline: www.mindat.org/gallery.php?min=2704 Photo gallery of adularia: www.mindat.org/gallery.php?min=28 Photo gallery of sanidine: www.mindat.org/gallery.php?min=3521 Photo gallery of anothoclase: www.mindat.org/gallery.php?min=248 Date 30 January 2023, 14:13:43 Sour62/ Author James St. John Wikipedia
الفلسبار هو مجموعة من المعادن الصخرية تُعدّ من أكثر المعادن انتشارا في القشرة الأرضية (جيمس ستيوارت جون)

محمد الحداد

Published On 10/10/2025
آخر تحديث: 22:22 (توقيت مكة)

كشفت دراسة علمية حديثة أن استخدام معدن الفلسبار، المتوفر بكثرة في الصحراء المصرية، يمكن أن يحدث نقلة نوعية في أداء الخرسانة المنشطة قلويا، وهي أحد أهم البدائل المنخفضة الانبعاثات للخرسانة التقليدية، عبر تحسين متانتها وتقليل نفاذية المياه فيها.

الدراسة التي أعدّها فريق بحثي من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ونشرت مؤخرا في مجلة "جورنا أوف إنجينيرنج آند أبلايد ساينس"، سعت إلى استغلال الموارد المحلية في تعزيز كفاءة الخرسانة التي تعد من أكثر المواد استهلاكا في العالم وتسهم وحدها بنحو 8% من الانبعاثات الكربونية العالمية.

الفِـلْسْبَار هو مجموعة من المعادن الصخرية، تتكون أساسا من سيليكات الألمنيوم التي تحتوي على البوتاسيوم أو الصوديوم أو الكالسيوم، وتُعدّ من أكثر المعادن انتشارا في القشرة الأرضية، إذ تشكل نحو 60% من تركيبها، وهو مكوّن رئيسي في الصخور النارية (كالغرانيت والبازلت)، وكذلك في بعض الصخور المتحولة والرسوبية.

أثناء اختبار العلماء لخليط الخرسانة (الفريق البحثي)
بديل جزئي

ووفقا للبحث، جرى اختبار نسب مختلفة من الفلسبار كبديل جزئي لمادة "الخبث" في الخرسانة المنشطة قلويا، وهي مادة تستخدم عادة لتحسين خواصها الميكانيكية. وتراوحت نسب الاستبدال بين 10 و50%، مع قياس تأثير ذلك على قوة الانحناء، ومقاومة التآكل، ونفاذية المياه، والانكماش الناتج عن الجفاف.

وأظهرت النتائج أن إضافة 10% فقط من الفلسبار حققت أفضل أداء توازني للخرسانة، إذ زادت قوة الانحناء بنحو 24.5% خلال الأسبوع الأول من التصلب مقارنة بالخرسانة التقليدية، كما انخفض معدل التآكل السطحي بنسبة تجاوزت 10%، وتراجعت نفاذية المياه بنسبة 15%، وهو ما يعني أن الخرسانة أصبحت أكثر مقاومة لتسرب الماء والعوامل البيئية القاسية.

وأوضح الفريق البحثي أن الفلسبار في هذه النسبة يعمل كأنه "حشو دقيق" يملأ الفراغات في بنية الخرسانة ويجعلها أكثر تماسكا، فينعكس ذلك مباشرة على متانتها وطول عمرها، في حين يساعد أيضا على تقليل الانكماش الناتج عن الجفاف الذي يسبب عادة تشققات في المنشآت مع مرور الزمن.

الكشف الجديد يسهم في تقليل انبعاثات صناعة الخرسانة (رويترز)

خرسانة من نوع خاص

لكن الدراسة حذرت من أن زيادة نسبة الفلسبار إلى أكثر من 20% تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ تبدأ خصائص الخرسانة في التراجع تدريجيا، وتنخفض مقاومتها للانحناء، وتزداد قابليتها لتسرب المياه، وهو ما يعزى إلى انخفاض كمية المادة الرابطة الفعالة في الخلطة الإسمنتية.

ويرى الباحثون أن هذا النهج لا يقدم فقط حلا بيئيا يقلل من انبعاثات صناعة الخرسانة، بل يحمل فوائد اقتصادية أيضا، إذ يقلل الاعتماد على المواد المستوردة باعتماد خامات محلية متوفرة بكثرة في مصر، مثل الفلسبار، الأمر الذي يفتح الباب أمام تطوير مواد بناء أكثر استدامة وأقل كلفة.

وتعد الخرسانة المنشطة قلويا واحدة من أكثر البدائل الواعدة في عالم البناء الأخضر، نظرا لقدرتها على خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالخرسانة التقليدية، مما يجعل تحسين خصائصها خطوة أساسية في مساعي قطاع البناء نحو الاستدامة. وتؤكد الدراسة أن إضافة بسيطة لمعدن متوفر محليا قد تكون كفيلة بإحداث فرق كبير في مستقبل مواد البناء، في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية للانتقال إلى أنماط إنتاج أقل كربونا وأكثر توافقا مع أهداف المناخ.

المصدر: مواقع إلكترونية

