الحكومة الأميركية تحذر من عواصف ثلجية "مميتة" فما السبب؟

فيما وصف بأنه "اجتياح قطبي"، تستعد الولايات المتحدة لموجة برد تُنذر بدرجات حرارة قياسية وأمطار ثلجية كثيفة ستؤثر على ملايين من المواطنين الأميركيين والمقيمين خلال الأسبوع القادم.

وتشير التحليلات إلى أن هذه الموجة قد تكون من أشد موجات البرد في السنوات الأخيرة، مع انخفاض درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية تحت المتوسط الموسمي، ويعتقد الباحثون أن هذه البرودة القاسية ناتجة عن تغيرات كبيرة في الضغط الجوي وتحولات في الدوامة القطبية.

📉A significant pattern change is expected across much of the country as an Arctic Outbreak is forecast to spread from the Northern Plains to the south and east, leading to exceptionally high probabilities of below-normal temperatures expected across much of the East.🧵 ❗️The… pic.twitter.com/Ym2qoykkGC — National Weather Service (@NWS) December 31, 2024

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية حدوث اضطرابات كبيرة في حركة السفر، مع رياح باردة خطرة جنوب شرق البلاد، وتساقط ثلوج كثيف في مناطق مثل جبال الأبلاش ووادي أوهايو وبحيرات غريت ليكس والوسط الأطلسي. ومن المتوقع أن تستمر هذه الظاهرة الجوية العنيفة حتى منتصف يناير/كانون الثاني، مما يجعلها واحدة من أبرد بدايات العام منذ أكثر من عقد.

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التيار القطبي وتأثيراته

تعرف الدوامة القطبية بأنها مناطق ضغط منخفض مستمرة وواسعة النطاق تدور بطريقة تشبه الإعصار أعلى كل قطب، وتمتد في عمق الغلاف الجوي للأعلى، تتسبَّب هذه الدوامات في كتلة كبيرة من الهواء البارد الكثيف تحتها وتُحيط بكل قطب.

في الحالة الطبيعية، فإن هذه الدوامات تكون في صورة خلية أو قُبة واحدة متماسكة، وبالتالي يكون الهواء البارد أسفلها محصورا تماما عند الدوائر القطبية فقط، لكن في بعض الأحيان فإن تلك الدوامات قد تضعف، هنا يمكن أن تنقسم إلى خليتين أو أكثر، وتبدأ في السفر بعيدا عن القطبين، وعندما تكون ضعيفة للغاية يمكن أن تتفتَّت بشكل كبير وبالتالي تسافر جنوبا إلى مناطق أعمق، وصولا إلى عمق دول مثل الولايات المتحدة الأميركية.

وفي هذا العام، تسهم منطقتان للضغط المرتفع في توجيه الهواء الجليدي من كندا إلى الولايات المتحدة، مهيئة الظروف المناسبة لفترات طويلة من الطقس البارد والعواصف الثلجية.

وتستعد مدن مثل نيويورك وشيكاغو وبوسطن وفيلادلفيا وواشنطن لتساقط كثيف للثلوج، أما سواحل الخليج وشبه جزيرة فلوريدا، المعروفة بطقسها الشتوي المعتدل، فقد تشهد درجات حرارة متجمدة، كما أفاد بول باستيلوك، رئيس التنبؤات الطويلة الأمد في "أكو ويذر"، بأن هذه الموجة القطبية ستكون حدثا ممتدا لعدة أيام، مع توالي موجات من الهواء الشديد البرودة، مما يجعلها أكثر تأثيرا من موجات البرد القصيرة.

وتشكل الموجة القطبية تهديدا كبيرا بإحداث اضطرابات واسعة النطاق، بما في ذلك تلف شبكات الكهرباء، وتجمد الأنابيب، وأضرار مائية في المنازل ذات العزل الرديء، وتشير توقعات "أكو ويذر" إلى أنه إذا استمرت البرودة القطبية إلى ما بعد منتصف يناير/كانون الثاني، فقد تعادل برودة يناير/كانون الثاني 2014، الذي كان أبرد بمقدار3.3 درجات مئوية عن المتوسط التاريخي في المناطق المتأثرة.