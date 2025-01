الحكومة الأميركية تحذر من عواصف ثلجية "مميتة" فما السبب؟

فيما وصف بأنه "اجتياح قطبي"، تستعد الولايات المتحدة لموجة برد تُنذر بدرجات حرارة قياسية وأمطار ثلجية كثيفة ستؤثر على ملايين من المواطنين الأميركيين والمقيمين خلال الأسبوع القادم.

وتشير التحليلات إلى أن هذه الموجة قد تكون من أشد موجات البرد في السنوات الأخيرة، مع انخفاض درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية تحت المتوسط الموسمي، ويعتقد الباحثون أن هذه البرودة القاسية ناتجة عن تغيرات كبيرة في الضغط الجوي وتحولات في الدوامة القطبية.

📉A significant pattern change is expected across much of the country as an Arctic Outbreak is forecast to spread from the Northern Plains to the south and east, leading to exceptionally high probabilities of below-normal temperatures expected across much of the East.🧵

❗️The… pic.twitter.com/Ym2qoykkGC

— National Weather Service (@NWS) December 31, 2024