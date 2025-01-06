صاروخ "نيو غلين".. منافس سبيس إكس الأشرس يحصل على ترخيص للانطلاق

حصلت شركة "بلو أوريجن"، المملوكة لرجل الأعمال الأميركي جيف بيزوس، على ترخيص تجاري لإطلاق صاروخها المرتقب "نيو غلين" من إدارة الطيران الفدرالية الأميركية، ويمتد هذا الترخيص لفترة 5 سنوات، مما يتيح للشركة تنفيذ مهام مدارية انطلاقا من مجمع الإطلاق في محطة كيب كانافيرال للقوات الفضائية.

ويمتاز الصاروخ الجديد بمرحلته الأولى القابلة لإعادة الاستخدام، حيث صممت هذه المرحلة للهبوط على منصة في المحيط الأطلسي بعد الوصول إلى ارتفاعات محددة داخل الغلاف الجوي للأرض، يأتي هذا الابتكار ضمن جهود الشركة لتعزيز الاستدامة وخفض تكاليف استكشاف الفضاء.

يشكل هذا الإنجاز خطوة نوعية لشركة "بلو أوريجن"، التي تدخل الآن في منافسة محتدمة مع "سبيس إكس"، المملوكة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، و"يونايتد لونش ألاينس"، وهو مشروع مشترك بين شركتي بوينغ ولوكهيد مارتن، وتتنافس جميع هذه الشركات على عقود إطلاق الأقمار الاصطناعية للأمن القومي في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الترخيص ضمن برنامج وزارة الدفاع الأميركية، الذي تبلغ ميزانيته 5.6 مليارات دولار، ويهدف إلى تعزيز القدرات الفضائية للأمن القومي.

تحديات من منافس شرس

كانت المهمة الأولى لصاروخ "نيو غلين" مقررة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لنقل مركبتين تابعتين لوكالة ناسا إلى المريخ، إلا أن تأخر إصدار الترخيص دفع ناسا إلى اللجوء إلى خيارات أخرى.

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وبدلا من ذلك، ستخصص الرحلة الأولى للصاروخ لاختبار تقنيات جديدة ضمن برنامج "بلو رينغ"، الذي يهدف إلى توفير مركبات فضائية مناورة لدعم وزارة الدفاع الأميركية، مما يعزز دور "بلو أوريجن" في مشاريع الأمن القومي المستقبلية.

في المقابل، تواجه "بلو أوريجن" منافسة قوية من "سبيس إكس"، التي أحدثت نقلة نوعية في صناعة الفضاء من خلال صاروخها "فالكون 9″، وهي تعمل حاليا على تطوير صاروخ "ستارشيب" القابل لإعادة الاستخدام بالكامل. وقد حققت "سبيس إكس" مؤخرا إنجازا بارزا خلال تجربة طيران، حيث نجحت في إعادة المرحلة الأولى من "ستارشيب" إلى منصة الإطلاق في تكساس دون أضرار.

وفي ظل هذا التنافس المحتدم، تسعى "بلو أوريجن" إلى تسريع جاهزية "نيو غلين" من خلال تغييرات جوهرية على المستوى الإداري، ولتحقيق ذلك، عيّنت الشركة "ديف لمب"، أحد كبار موظفي شركة "أمازون" السابقين، لقيادة عمليات التطوير والتشغيل.

نحو مستقبل جديد

تتجه الأنظار نحو المهمة الأولى لصاروخ "نيو جلين"، التي تمثل خطوة حاسمة للحصول على شهادة الإطلاق المطلوبة لتنفيذ مهام إطلاق الأقمار الاصطناعية للأمن القومي وفقا لتوجيهات "قوات الفضاء الأميركية".

وستحدد نتائج هذه المهمة قدرة "بلو أوريجن" على تجاوز التحديات السابقة وإثبات كفاءتها كمنافس رئيس في قطاع الإطلاق الفضائي الذي يزداد تنافسية.

تعكس طموحات "بلو أوريجن" تحولا أوسع في صناعة الفضاء، حيث أصبحت الشركات الخاصة شريكا أساسيا في تنفيذ المهام الحكومية الحساسة، ومع استمرار تطور هذه الصناعة، قد يكون نجاح "نيو غلين" بمثابة نقطة تحول للشركة، مما يتيح لها الاقتراب من منافسيها البارزين مثل "سبيس إكس" وتعزيز دورها في مجالي الفضاء التجاري والحكومي.