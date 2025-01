ظاهرة فريدة.. ما سبب ظهور جزيرة جديدة في بحر قزوين؟

في مطلع عام 2023 ظهرت جزيرة غامضة في بحر قزوين من العدم، لكنها سرعان ما بدأت تختفي تدريجيا تحت تلاطم الأمواج مع نهاية عام 2024، وتظهر الصور الملتقطة حديثا بواسطة الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا أن هذه الجزيرة المعروفة باسم "جزيرة الأشباح"، على وشك الاختفاء مجددا إلى حيث قدمت في غياهب العدم.

تقع الجزيرة عند قمة بركان طيني يعرف بـ"بنك كوماني"، وهو معلم جيولوجي تحت الماء بالقرب من الشواطئ الأذربيجانية، وعندما يصادف أن يثور هذا البركان الطيني، فإن بعض الجزر تبدأ بالظهور بشكل مؤقت، ولا تعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها هذه الجزيرة المريبة.

ورغم الأحداث الدرامية التي غالبا ما تصاحب ثوران البراكين الطينية، مثل الانفجارات النارية التي يُخطئ تفسيرها أحيانا باعتبارها حوادث بشرية في منصات النفط، فإن ظهور الجزيرة الأخير في 2023 كان هادئا بشكل غير اعتيادي.

وقد حظى الظهور القصير لجزيرة الأشباح بمستوى جديد من الاهتمام في مطلع هذا العام، عندما اختار الموقع الرسمي لناسا إحدى الصور للجزيرة لتكون في الركن المخصص لـ"صورة اليوم"، ويعكس هذا التقدير مدى ندرة وأهمية هذه الظواهر الطبيعية العابرة.

Kumani Bank has erupted many other times since, with the island suddenly appearing in 1927, 1928, 1939, 1950, 1959, 1993 and 2001.

In each instance, the island only lasted a few months to ~2 years before eroding away.

Source: https://t.co/GngtjGXXvS pic.twitter.com/Xj8G4UQVy3

November 7, 2024