أيام الرحمة تقترب.. متى يبدأ شهر شعبان 1446؟

في الشريعة الإسلامية، يخرج المختصون من الهيئات الشرعية للبحث عن هلال الشهور الهجرية بعد غروب شمس الرؤية، وهو 29 من الشهر الهجري، لكن البيانات الفلكية المتاحة يمكن أن تعطينا بعض المعرفة عما سيحدث في هذا اليوم.

دورة القمر

لفهم الأمر يجب أن نبدأ بفهم بعض أساسيات علم الفلك المبسطة، فالقمر يدور حول الأرض مرة كل حوالي 28 يومًا، ويمكن لك بسهولة أن تلاحظ هذه الدورة من منزلك، فقط اصعد إلى سطح المنزل في الموعد نفسه كل يوم، وتأمل موضع القمر في السماء، ستجد أنه يغير مكانه كأنه يقفز في السماء يومًا بعد يوم مبتعدًا عن الشمس.

الآن دعنا نفترض نظريا أننا نتمكن من إعادة الزمن للخلف يومًا بعد يوم، يعني ذلك أن القمر سيعود ليقف إلى جوار الشمس تمامًا، في علم الفلك فإن تلك هي لحظة الاقتران.

بعد لحظة الاقتران، يبدأ القمر في الابتعاد عن الشمس في السماء شيئًا فشيئًا، لا نتمكن من رؤيته في البداية بسهولة لأنه يكون قريبًا من الشمس، لكن بعد عدد من الساعات يمكن لعينين مجردتين أن تريا القمر في السماء بعد غروب الشمس.

معيار الرؤية

لحظة الاقتران هذا العام ستكون يوم 29 يناير/كانون الثاني 2025 الساعة 15:36 بتوقيت الدوحة، وهي نفسها ليلة الرؤية في كل الدول العربية، ويترك ذلك القليل من الوقت للهلال قبل وصولنا لنقطة غروب شمس ذلك اليوم.

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ويعني ذلك أنه من غير المرجح أن تتمكن العينان المجردتان أو التلسكوبات البصرية من رؤية الهلال في هذه الحالة، نظرا للصعوبة الشديدة في رصده، لأنه يبقى بعد غروب الشمس دقائق قليلة في سماء الليل، وفي بعض المدن العربية ينزل الهلال أسفل الأفق قبل شمس الغروب أو معها.

ومن ثم فإن المرجح أن الدول التي تتطلب فيها الرؤية رصدا مباشرا بالعينين المجردتين أو التلسكوب ستعلن اليوم التالي (الموافق 30 يناير/كانون الثاني) متمّما لشهر رجب، إذ يصعب رؤية الهلال بعد غروب الشمس، ومن ثم يكون يوم 31 يناير/كانون الثاني غرة شهر شعبان لهذا العام.