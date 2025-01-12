لماذا تحدث حرائق الغابات في الشتاء؟ إليك تعليق الخبراء

وفقا للإعلام المحلي في الولايات المتحدة، فإن حصيلة الوفيات قد ارتفع إلى 16 شخصا جراء اندلاع شديد للحرائق اجتاح غربي البلاد في مدينة لوس أنجلوس تحديدا، وقد أدت الحرائق إلى إخلاء مئات المباني في عدة مناطق من ولاية كاليفورنيا، ليبلغ عدد النازحين 180 ألف شخص، في حين أن هناك 200 ألف شخص يستعدون للنزوح بناء على إرشادات السلطات.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الحرائق هي الأشد فتكا في تاريخ الولاية، نظرا إلى عدة عوامل ساهمت بشكل فعال في انتشار الحرائق على نحو متسارع وصعّبت على رجال الإطفاء احتواء الخطر وتقليص الضرر، منها أن لوس أنجلوس كانت تعاني من فترة جفاف قاسية حيث لم تستقبل المدينة سوى 0.4 سم من الأمطار منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى أن رياح "سانتا آنا" الجافة والحارة التي تنشأ عادة في منطقة جبال سييرا نيفادا، بلغت سرعتها 95-130 كيلومترا بالساعة، فدفعت إلى انتشار الحرائق وسط أكوام من الأعشاب الجافة التي كانت وقودا سريع الاشتعال.

وفي إطار البحث عن مسببات الحريق الهائل الذي انتشر على 5 نقاط أساسية، ما زال المحققون في حيرة في أمرهم عما إذا كان الحريق بفعل فاعل أو أنه نتيجة لحدث طبيعي، لا سيما أن ثمة حقائق تستبعد أن يكون الحريق سببه صواعق البرق -الذي يعد أكثر شيوعا للحرائق في أميركا- فإن الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق نفت هذا السبب سريعا كون البلاد لم تشهد أي حادثة برق عند بدء اشتعال الحريق.

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لماذا في الشتاء؟

ويستعرض تقرير بحثي صادر عن المركز الإعلامي للعلوم تعليقات بعض العلماء المتخصصين حيال ما يحدث الآن في حرائق لوس أنجلوس، ويعد المركز الإعلامي للعلوم منظمة خيرية تأسست في عام 2002، وهي معنية بالعلوم والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية على حد سواء، ويقع مقرها في بريطانيا.

قال الدكتور أبولوستولوس فولغاراكيس، أستاذ التغير المناخي العالمي والتغير البيئي في كلية لندن الإمبراطورية: "إن حرائق الغابات المستمرة في كاليفورنيا غير مسبوقة، من حيث كونها شديدة الحدة في هذا الوقت من العام، وهو الموسم الذي يُفترض أن يشهد أدنى معدلات حدوث الحرائق في المنطقة. ومع ذلك، أظهرت الأبحاث أن موسم الحرائق يتسع بالفعل في كاليفورنيا نتيجة للتغير المناخي".

ويضيف فولغاراكيس أن منطقة غرب الولايات المتحدة بشكل عام منطقة تشهد احترارا مناخيا مصحوبا بانخفاض في معدلات الأمطار، وهي عوامل تؤدي إلى حرائق أكثر ضراوة وشدة. ومن المتوقع أن تسير الأمور إلى هذا الاتجاه في المستقبل وتزداد سوءا.

ويوضح أستاذ التغير المناخي أن الرياح الساخنة والجافة المعروفة برياح سانتا آنا، التي تؤثر غالبا على جنوب كاليفورنيا وتشعل حرائق ضخمة مثل الحرائق الحالية، زادت من تعقيد الأمور. وأظهرت الأبحاث أن حدوث رياح سانتا آنا في الخريف قد يزداد أيضا مع تغير المناخ، مما يؤدي إلى نباتات أكثر جفافا، وانتشار أسرع للحرائق".

أما الدكتور دوغلاس كيلي من المركز البريطاني لعلم البيئة والهيدرولوجيا، فقد أجاب عندما سئل عن الوضع الحالي؟ قائلا "تشهد كاليفورنيا حرائق غابات واسعة خلال فصل الشتاء، تغذيها عوامل متضافرة من النباتات الجافة بشكل غير مسبوق، وارتفاع درجات الحرارة، والرياح القوية القادمة من اليابسة، وهي ظاهرة شائعة في هذا الوقت من العام".

وقال البروفيسور ستيفان دور، رئيس تحرير "المجلة الدولية لحرائق الأراضي البرية" ومدير "مركز أبحاث حرائق الغابات" بجامعة سوانزي إن العوامل الرئيسة لحدوث حرائق الغابات هي الرطوبة النسبية المنخفضة والرياح القوية والجفاف. ولا يتطلب الأمر درجات حرارة مرتفعة بشكل كبير، علما بأن درجات الحرارة العالية تؤدي إلى انخفاض الرطوبة.

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وعند انخفاض الرطوبة، تسهم الرياح القوية في "انتزاع" الرطوبة من النباتات الجافة، مما يزيد من قابليتها للاشتعال. وبمجرد اشتعال النار، تساعد الرياح القوية في تأجيج اللهب. وتزيد التضاريس من تفاقم الوضع، إذ تنشب الحرائق بشكل أكثر كثافة وتنتشر بسرعة أكبر في المناطق الجبلية، بالإضافة إلى أن المنطقة في كاليفورنيا تتميز بنباتات شجرية شديدة القابلية للاشتعال.

ويضيف دور: "نعلم من الأدلة السابقة أن تغير المناخ قد زاد من شدة طقس الحرائق وأطال موسم الحرائق في معظم مناطق العالم. وأن الحرائق شائعة وطبيعية في هذه المنطقة، فإن كاليفورنيا شهدت بعضا من أكبر الزيادات في طول وشدة موسم طقس الحرائق على مستوى العالم في العقود الأخيرة، نتيجة لتغير المناخ".

مستقبل متوتر

وأما عن سبب الحريق، فقال الدكتور روري هادين، أستاذ علوم الحرائق في جامعة إدنبره: "من المحتمل أن السبب الرئيس للحريق لا يمكن التكهن به في الوقت الحالي، والأحرى هو البحث عن آليات وطرق لمكافحة انتشار الحريق".

وأضاف أن "التضاريس هنا، الجبلية والوعرة، تشكل تحديا في مكافحة الحرائق. وأحد الأسباب الرئيسة هو أن الناس يرغبون في البناء في هذه المواقع لأنها على أطراف المدن، قرب الطبيعة، ويكمن خطر الحرائق في الشرر الطائر، فهذه الجمرات الصغيرة التي تحملها الرياح يمكن أن تهبط في الأحياء وتسبب اشتعال المباني".

وقالت الدكتورة كيمبرلي سيمبسون، من كلية العلوم الحيوية بجامعة شيفيلد، أن هذه الحرائق المدمرة لا تحدث فقط بكثافة أكبر ولكنها أيضا تضرب في وقت أبكر من موسم الحرائق المعتاد في جنوب كاليفورنيا، مما يبرز النقطة المهمة حول قدرة تغير المناخ على تشكيل أنماط الحرائق على كوكب الأرض، وبينما نعمل على إبطاء آثار تغير المناخ وتقليل مخاطر الحرائق من خلال إدارة النباتات بشكل إستراتيجي، يجب علينا أيضا التكيف مع ‘الطبيعة الجديدة’ لحرائق الغابات الكبرى والشديدة، وتعزيز استعدادنا لهذه التحديات المتصاعدة في المستقبل".

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وأما بما يتعلق بوتيرة ازدياد الحرائق على مستوى العالم خلال فصل الشتاء، فقالت الدكتورة ماريا لوسيا فيريرا باربوسا، عالمة حرائق الغابات في مركز المملكة المتحدة لبيئة الأراضي والهيدرولوجيا: "رغم أنه من المبكر ربط حرائق لوس أنجلوس الحالية بتغير المناخ، فإن أبحاثنا أظهرت أن الاحتباس الحراري يؤدي إلى فترات جفاف أطول تزيد من انتشار حرائق الغابات. ومن المتوقع أن يزيد معدل الحرائق الشديدة عالميا بنسبة تصل إلى 14% بحلول عام 2030، و30% بحلول عام 2050، و50% بحلول نهاية القرن".