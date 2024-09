كويكب صغير يضرب الأرض خلال ساعات قليلة

سيضرب كويكب صغير يبلغ عرضه نحو متر واحد الغلاف الجوي للأرض اليوم الرابع من سبتمبر/أيلول 2024، ويتوقع الباحثون من وكالة الفضاء الأوروبية أن الكويكب سيضرب الغلاف الجوي فوق الفلبين حوالي الساعة 19:46 بتوقيت الدوحة.

ومن المتوقع أن يحترق كويكب بهذا الحجم في الغلاف الجوي للأرض بشكل كامل، وربما يخلق كرة نارية ساطعة يمكن لأي شخص أن يشاهدها في هذه المنطقة من العالم.

📣UPDATE 2: We expect the ~1 m asteroid discovered this morning to strike Earth's atmosphere over the Philippines near Luzon Island at 16:39 UTC today.

Thanks to new observations, we now have a very good idea of where it will impact.

And the object has a name! Welcome to Earth… https://t.co/C1lVUfP9Uu pic.twitter.com/agxS4tRuHm

— European Space Agency (@esa) September 4, 2024