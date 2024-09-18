في البحر الأحمر.. اكتشاف نوع جديد من الأسماك "يبدو مستاءً على الدوام"

اكتشف فريق من الباحثين من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في السعودية وجامعة واشنطن نوعا جديدًا من الأسماك وصفه الباحثون بأنه "يبدو مستاء على الدوام" فأطلقوا عليه اسم "القزم الغاضب" إلى جانب الاسم العلمي الجديد "سويفيوتا أويثنز".

ويوضح الفريق البحثي في بيان صحفي رسمي أنه رغم صغر حجمه الذي يقل عن سنتيمترين، فإن "القزم الغاضب" له مظهر مخيف بشكل مدهش، فأنيابه الكبيرة وتعبيراته العنيفة تمنحه مظهرًا مخيفا إلى حد ما لمثل هذه السمكة الصغيرة التي تعد في عالمها الصغير حيوانا مفترسا مخيفا.

وبحسب الدراسة التي نشرها هذا الفريق البحثي في دورية "زوكيز" المختصة بدراسة عالم الحيوان، فإن اللون الأحمر الزاهي لهذا النوع من الأسماك يساعد على اندماجه في بيئته الطبيعية.

ويعيش "القزم الغاضب" في جحور وشقوق صغيرة في جدران ونتوءات الشعاب المرجانية المغطاة بالطحالب المرجانية الحمراء، وتضيف الدراسة أنه يستخدم أنيابه الكبيرة لاصطياد اللافقاريات الصغيرة.

عالم متغير

ووجد الباحثون العينات الأولى في ضفاف إحدى جزر منطقة فرسان، وهي أرخبيل جزر يقع جنوب البحر الأحمر تابعة لمنطقة جازان جنوب غرب السعودية، ثم عثروا على عينات إضافية لاحقا بالقرب من منطقة ثول التي تقع على ساحل البحر الأحمر على مسافة 80 كيلومترا شمال مدينة جدة.

ويوضح الباحثون أن الاكتشاف المستمر لأنواع جديدة مميزة مثل "القزم الغاضب" يُظهر مقدار التنوع البيولوجي الذي لم يتم اكتشافه في البحر الأحمر.

ويأتي هذا الكشف في سياق العديد من الاضطرابات الكبيرة الناجمة عن تغير المناخ والتي تعرض لها البحر الأحمر السنوات الأخيرة، بما في ذلك تبييض المرجان على نطاق واسع ونفوقه.

ويأمل الباحثون أن يدفع اكتشاف أنواع جديدة في هذه البيئة المتغيرة بسرعة لتسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى استمرار البحث العلمي من أجل الحفاظ على هذا التنوع البيولوجي المدهش بالبحر الأحمر.

يأتي ذلك في سياق اعتقاد فريق من العلماء أن الأرض بسبب النشاط الإنساني تشهد انقراضا سادسًا كبيرا، حيث تختفي الأنواع بمعدلات أسرع بمئات المرات مقارنة بالمتوسط الطبيعي.

وخلال السنوات المئة السابقة انقرض 200 نوع من الفقاريات فقط، ومن بين أكثر من 27 ألف نوع معروف من البرمائيات والثدييات والزواحف، انخفضت أعدادها بقيمة 50% في أماكن انتشارها بصورة لافتة، ومع المتابعة الدقيقة لأكثر من 177 نوعا من الثدييات وجد انخفاض ملحوظ في أعداد 40% منها.