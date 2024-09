لماذا يعجز العلماء عن حل لغز صخرة النصلة في السعودية؟

في جميع أنحاء العالم، نجد تشكيلات صخرية مذهلة، مثل أولورو في أستراليا، وصخور أربول دي بيدرا الشبيهة بالشجرة في بوليفيا، وجسر العمالقة في مقاطعة أنتريم على الساحل الشمالي من أيرلندا.

يمكن تفسير كل هذه التشكيلات المذهلة بعمليات طبيعية، ومع ذلك، فإن صخرة النصلة أو ما يُطلق عليها الصخرة المقسومة أو المشطورة الواقعة في واحة تيماء بتبوك شمالي السعودية تتحدى التفسير.

يقول الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن لعبون، رئيس مجلس إدارة جمعية "الجيولوجيون السعوديون"، في تصريحات لـ"الجزيرة نت" عن سبب تسمية واحدة من العجائب الجيولوجية بالسعودية إن "هذه الصخرة اكتسبت اسم الصخرة المقسومة بسبب انشطارها إلى نصفين بشكل شبه هندسي أثار دهشة كل من رآها، يفصل بينهما فراغ مستقيم دقيق وكأنه صنع بآلة ميكانيكية حديثة".

ويضيف ابن لعبون أن "النصلة هي جزء تنصل بعيدًا بشكل فردي عن الجبال المجاورة لها، وتسمى هذه النصلات نسبة إلى سلسلة الجبال المحيطة بها في منتصف الصحراء إلا أن هذه الصخرة التي نتحدث عنها تتميز بأن الجبل القريب منها أخذ اسم جبل النصلة منها لاحقًا وليس العكس".

اشتهرت صخرة النصلة عن غيرها بسبب شكلها الغريب الذي يتألف من حجرين كبيرين مثبتين على قاعدة حجرية صغيرة تجعل الصخور تبدو وكأنها تطفو في الهواء في توازن مثالي، ويفصل بين الجانبين مساحة رقيقة وموحدة وكأنها شُطرت إلى نصفين باستعمال أداة حديثة مثل الليزر نظرًا لدقته المتناهية.

ويبلغ ارتفاع الصخرة 6 أمتار وطولها حوالي 9 أمتار وعرضها 8 أمتار تقريبًا، وهي عبارة عن طبقات سميكة من الأحجار الرملية، وتتسم بالشكل المخروطي الذي تشكل بسبب العوامل الجوية والرياح.

بالنسبة للعمر الجيولوجي للنصلة، يقول ابن لعبون إن الصخرة تقع ضمن منظومة متكونات صخرية، وهذه طبقات سميكة من أحجار رملية ترسبت قبل أكثر من 400 مليون سنة.

ويرجح ابن لعبون أن الانشطار حصل منذ زمن قديم، ويستدل على ذلك بعدم وجود رسومات متصلة من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى، فرسومات كل جهة مستقلة بذاتها، وبالتالي انفصلت قبل أن يبدأ الإنسان القديم الرسم عليها"، ويضيف "إذا قدرنا عمر هذه الرسومات بما لا يقل عن 15 ألف سنة، يكون الصدع قبل هذه الفترة".

The Al Naslaa rock formation, found in Saudi Arabia, is one of Earth’s greatest mysteries. Two boulders, six meters (20 feet) high, stand atop their own pedestals, separated by a perfectly smooth crack. #ngss #ngsschat #nsta pic.twitter.com/UVXcWxyYGE

— Phenomena (@NGSSphenomena) March 22, 2022