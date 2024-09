إيلون ماسك يعلنها: نستهدف إطلاق صاروخ "ستارشيب" إلى المريخ خلال عامين

أعلنت شركة "سبيس إكس" على لسان مؤسسها ومديرها التنفيذي الملياردير الأميركي "إيلون ماسك" عن عزمها على إرسال أول رحلة غير مأهولة إلى كوكب المريخ خلال العامين المقبلين، بواسطة المركبة الفضائية العملاقة "ستارشيب".

وستقلع الرحلة الفضائية طويلة الأمد عندما تتزامن مع نافذة الانتقال التالية بين الأرض والمريخ، وهي الفرصة المثالية للسفر بين الكوكبين، إذ تستغرق الرحلة نحو 150-300 يوم.

وعلّق ماسك، في منشور أمس الأحد على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الرحلة الأولى من نظام الإقلاع الفضائي "ستارشيب" إلى المريخ ستكون خلال عامين، حينما تحين النافذة المناسبة للانتقال بين الكوكبين.

وقال "سيجري إرسال عدة مراكب فضائية من طراز ستارشيب غير مأهولة لاختبار مدى قدرة الهبوط السليم على المريخ، وإذا ما سارت الأمور على ما يرام، فستكون أولى الرحلات المأهولة إلى المريخ بعد 4 سنوات، أي في النافذة اللاحقة".

The first Starships to Mars will launch in 2 years when the next Earth-Mars transfer window opens.

These will be uncrewed to test the reliability of landing intact on Mars. If those landings go well, then the first crewed flights to Mars will be in 4 years.

Flight rate will… https://t.co/ZuiM00dpe9

— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2024