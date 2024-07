تحذير من رفات الفراعنة للعاملين بالكتابة.. عظامكم في خطر

يتلقى ممتهنو الكتابة تحذيرات دائمة من مشاكل صحية تصيب عظامهم، ولكن التحذير يأتي هذه المرة من عمق التاريخ، وتحديدا من هياكل عظمية قديمة، تخص فئة "الكتبة" في مصر القديمة.

وتمتع الرجال الذين يتقنون الكتابة بمكانة متميزة في المجتمع المصري القديم في الألفية الثالثة قبل الميلاد، وعادة ما تركز الأبحاث التي تناولت هذه الفئة على ألقابهم، والتماثيل الخاصة بهم، وتم إهمال الأفراد أنفسهم وبقايا هياكلهم العظمية.

وعالجت دراسة نشرت في دورية "ساينتفيك ريبورتس"، هذه المشكلة، لتخرج بقائمة من التغيرات التنكسية التي حدثت في هياكلهم العظمية، بسبب أوضاع الكتابة والقراءة التي فرضتها عليهم المهنة.

وخلال الدراسة، فحص فريق بحثي بقيادة بيترا بروكنر هافيلكوفا من قسم الأنثروبولوجيا بالمتحف الوطني في براغ بالتشيك، رفات 69 رجلا بالغا، 30 منهم كانوا كتبة، دُفنوا في مقبرة أبو صير بمصر في الفترة ما بين 2700 و2180 قبل الميلاد.

وحدد الباحثون التغيرات التنكسية في المفاصل التي كانت أكثر شيوعا بين الكتبة، مقارنة بالرجال الذين يعملون في مهن أخرى، وكانت التغيرات في المفاصل التي تربط الفك السفلي بالجمجمة، وعظمة الترقوة اليمنى، وأعلى عظم العضد الأيمن (حيث يلتقي بالكتف)، وعظم المشط الأول في الإبهام الأيمن، وأسفل الفخذ (حيث يلتقي بالركبة)، وفي جميع أنحاء العمود الفقري، ولكن بشكل خاص في الجزء العلوي.

وحدد الباحثون أيضا تغيرات العظام التي يمكن أن تشير إلى الإجهاد البدني الناتج عن الاستخدام المتكرر لعظم العضد وعظم الورك الأيسر، والتي كانت أكثر شيوعا بين الكتبة، مقارنة بالرجال الذين يعملون في مهن أخرى.

ومن السمات الهيكلية الأخرى التي كانت أكثر شيوعا بين الكتبة وجود مسافة في كلتا الرضفتين وسطح مسطح على عظمة في الجزء السفلي من الكاحل الأيمن.

ويقترح الباحثون أن التغيرات التنكسية التي لوحظت في العمود الفقري وأكتاف الكتبة يمكن أن تنتج عن جلوسهم لفترات طويلة في وضع القرفصاء مع انحناء الرأس للأمام، وانحناء العمود الفقري، وأذرعهم غير مدعومة.

ومع ذلك، فإن التغييرات في الركبتين والوركين والكاحلين يمكن أن تشير إلى أن الكتبة ربما كانوا يفضلون الجلوس مع الساق اليسرى في وضع الركوع أو وضع القرفصاء وثني الساق اليمنى مع توجيه الركبة للأعلى (في وضع القرفصاء أو الانحناء).

ولاحظ المؤلفون أن التماثيل وزخارف الجدران في المقابر تصور الكتبة جالسين في كلا الوضعين، بالإضافة إلى الوقوف، أثناء العمل، ويمكن أن يكون تنكس مفاصل الفك ناتجا عن مضغ الكتبة لنهايات سيقان البوص لتشكيل رؤوس تشبه الفرشاة يمكنهم الكتابة بها، في حين أن تنكس الإبهام الأيمن يمكن أن يكون ناجما عن الضغط المتكرر على أقلامهم.

Repetitive tasks carried out by ancient Egyptian scribes and the positions they sat in while working may have led to degenerative skeletal changes, according to a study in @SciReports. https://t.co/ttcuQ0X0zx pic.twitter.com/VrmqP0YsKW

— Nature Portfolio (@NaturePortfolio) June 27, 2024