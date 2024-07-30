أعجوبة عالم الحيوان.. أفراس النهر ترفع كل أقدامها في الهواء حينما تجري

كشف فريق من الباحثين في نطاق الميكانيكا الحيوية التطورية، بكلية الطب البيطري الملكية في جامعة لندن البريطانية، أن أفراس النهر عندما تركض بأقصى سرعة تكون أقدامها الأربعة في الهواء تماما مثل الأحصنة.

وللتوصل إلى تلك النتائج، التي نشرت في ورقة بحثية بدورية "بير جي"، قام العلماء باستخدام كاميرات عالية السرعة لالتقاط لقطات متفرقة لأفراس النهر، وتمكنوا من التقاط 169 دورة ركض لنحو 30 فرس نهر منفردا، في منتجع فلامنجو لاند في شمال مقاطعة يوركشاير.

ويشبه ذلك رهان ليلند ستانفورد، وهو رجل صناعة وسياسي أميركي ومؤسس جامعة ستانفورد، فقد دار الرهان مع بعض الأصدقاء للكشف عما إذا كان الحصان أثناء حركته يرفع أقدامه الأربعة عن الأرض أم لا، فقام ليلند بتكليف إدوارد ميوبريدج العالم البريطاني من أصل هولندي بالفصل في ذلك الرهان.

وباستخدام 12 كاميرا، قام ميوبريدج بالتقاط مجموعة من الصور لحصان يجري في أحد الحقول، ودمجها معا لصناعة أول فيلم صامت قصير يصور حركة شيء ما، ويؤكد بالفعل أن الحصان يرفع حوافره الأربعة عن الأرض أثناء الجري، هنا ربح ليلند الرهان وبدأ عصر جديد للتصوير وعلومه.

كيف بلغ فرس النهر هذه السرعة؟

وعلى الرغم من ضخامة أفراس النهر، إذ يبلغ متوسط ​​وزن الذكور 1500 كغ والإناث 1300 كغ، فإنها تركض بسرعة مدهشة بالنظر إلى وزنها، فقد سجلت هذه الحيوانات سرعات تصل إلى 30 كم/ساعة.

ويمكن لك أن تقارن ذلك مثلا بسرعة العداء الجامايكي يوسين بولت التي بلغت في أقصى رقم قياسي له قرابة 44 كيلومترا في الساعة مع متوسط وصل فقط إلى 37 كيلومترا في الساعة، وتم حساب هذا الرقم بناء على نتائج سباقات قصيرة أصلا. لاحظ كذلك أن وزن بولت هو حوالي 90 كيلوغراما، وهو لا يقارن بأي حال من الأحوال مع وزن أفراس النهر.

وفي هذه الدراسة الجديدة، تساءل الباحثون عن كيفية وصول هذا الكائن الثقيل إلى تلك السرعة، مشيرين إلى أن أبحاثا قليلة قد أجريت على طريقة جري فرس النهر لأن الاقتراب منه يشكل خطورة كبيرة، بحسب بيان صحفي رسمي صدر عن كلية الطب البيطري الملكية.

وفي تحليل الفيديو، وجد الباحثون أن أفراس النهر تميل فقط إلى الركض بسرعة عالية عندما يطاردها فرس نهر آخر، وعادة ما يكون ذلك علامة على الهيمنة.

ووجد الباحثون كذلك أن أفراس النهر عندما تركض بسرعة فإنها ترفع أقدامها الأربعة عن الأرض في الوقت نفسه، وتفعل ذلك بنسبة 15% من الوقت أثناء الجري، بينما استمرت كل حالة رفع للأقدام الأربعة 0.3 ثانية تقريبًا.

وبحسب الدراسة، فإن هذا النمط من الهرولة هو ما يكسب أفراس النهر تلك السرعة التي تعد استثنائية إذا ما قورنت بأوزانها.

أعجوبة عالم الحيوان

وبوجه عام، فإن البنية الجسدية لأفراس النهر كانت دائما مثيرة لانتباه الباحثين، ويرى فريق منهم أن هذا الكائن يمتلك عددا من السمات التي أهّلته للحصول على تلك القدرات، منها أن أفراس النهر تمتلك أرجلا قوية وعضلية بشكل لا يصدق، تساعدها في إطلاق اندفاعات سريعة قصيرة زمنيا، وهي قدرة ضرورية للوصول بسرعة إلى الماء أو الدفاع ضد التهديدات.

وعلى الرغم من أن أجسام تلك الكائنات كبيرة، فإنها انسيابية بشكل نسبي يساعدها في تقليل المقاومة عند الحركة، وذلك يسمح لها بتحقيق سرعات أعلى سواء في الماء أو على الأرض.

وتقضي أفراس النهر كثيرا من الوقت في الماء، ويساعدها ذلك في دعم وزنها ويقلل من الضغط على أرجلها، ويسمح لها نمط الحياة المائي هذا بالحفاظ على قوة عضلاتها مدة زمنية أطول.

وأفادت دراسات سابقة بأن أفراس النهر تستخدم طريقة هرولة فريدة تسمى التسلسل الجانبي، إذ تتحرك كلتا الساقين على جانب واحد من الجسم معًا، وتوفر هذه الطريقة الاستقرار وتسمح لها بالتحرك بسرعة وكفاءة على أرض غير مستوية.