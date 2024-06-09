وكالة الفضاء الأوروبية تعلن عن موعد إطلاق صاروخها الجديد

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية عن موعد الإطلاق الافتتاحي لصاروخ الفضاء "أريان 6" والذي سيكون في التاسع من شهر يوليو/تموز المقبل من مركز "غويانا للفضاء" الواقع شمالي القارة اللاتينية. وجاء الإعلان على لسان المدير العام للوكالة "جوزيف أشباخر" ضمن فعاليات معرض برلين الجوّي.

ويعد "أريان 6" آخر الصواريخ الحديثة الثقيلة الصادرة عن شركة "أريان سبيس"، وينتمي إلى عائلة صواريخ "أريان"، وللصاروخ الجديد استخدامات عديدة، ويحتوي على مرحلة علوية قابلة لإعادة الاستخدام عدّة مرات، مما يسمح بتنفيذ مهام متعددة في مدارات مختلفة في رحلة فضائية واحدة.

وأكد "أشباخر" أهمية الخطوة قائلا: "يمثّل صاروخ أريان 6 حقبة جديدة من السفر والتحليق في الفضاء المستقل والمتنوّع على صعيد دول الاتحاد الأوروبي، وهذا الصاروخ القوّي ليس إلا تتويجا لسنوات طويلة من الجهد والعمل الجاد لآلاف الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا".

وبالنسبة للاتفاقية التي تمّت للعمل على تطوير "أريان 6″، تكفّلت وكالة الفضاء الأوروبية بتصميم وهندسة نظام الإطلاق، في حين عملت شركة "أريان غروب" على تطوير مركبة الإطلاق، وأخيرا عمل "المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية" على تطوير القسم الأرضي من المهمة وكلّ ما يتعلّق به من مركز التحكم وأنظمة الاتصالات ومرافق الدعم المخصصة لإطلاق الصاروخ ومراقبته.

وستتكفّل وكالة الفضاء الأوروبية الرحلة الافتتاحية للصاروخ، على أن تتولى شركة "أريان سبيس" مسؤولية إطلاق الرحلات اللاحقة المتعلقة بالمهام التجارية وغير ذلك.

وصرّح "مارتن سيون" الرئيس التنفيذي لشركة "أريان غروب" التي تندرج تحتها "أريان سبيس"، بأنّ الإعلان عن الموعد المقرر لأوّل رحلة لصاورخ "أريان 6" يضع الجميع في حالة استعداد تام، وسيشهد السوق الأوروبي الفضائي نموا كبيرا خلال العامين المقبلين.

ومع وجود 30 مهمة فضائية مجدولة على قائمة الانتظار، يتعهد المسؤولون بإطلاق رحلة إضافية أخرى قبل نهاية هذا العام، وسيلي ذلك ازدياد في عدد الرحلات إلى أن تصل إلى 10 رحلات فضائية في العام الواحد.

وسيكون الإطلاق القادم المرتقب بمثابة الإعلان الرسمي لجهازية الصاروخ الفضائي الذي سيكون قادرًا على رفع حمولة بوزن 4.5 أطنان إلى المدار الأرضي المتوسط، في حين يتضاعف هذ الرقم إلى 10.35 أطنان إلى المدار القريب من الأرض.

وتعد عائلة صواريخ "أريان" الأقدم والأكثر كفاءة من بين الصواريخ التي يصنعها الاتحاد الأوروبي، وكانت البداية مع صاروخ "أريان 1" حينما شُوهِدت لحظة إطلاقه في نهاية سبعينيات القرن الماضي.