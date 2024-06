شاهد: بعد 3 محاولات فاشلة.. ستارشيب تنجح في هبوط ناعم

نجحت المركبة الفضائية "ستارشيب" التابعة لشركة "سبيس إكس" في تحقيق هبوط ناعم في مياه المحيط الهندي بعد إتمام رحلتها المدارية في الفضاء القريب، مخترقةً الغلاف الجوّي للأرض بسرعة تفوق سرعة الصوت لدى عودتها، وهو النجاح الأوّل للمركبة الفضائية بعد 3 محاولات فاشلة.

وانطلقت المركبة الفضائية صباح أمس الخميس 6 يونيو/حزيران، من منصة إطلاق الصواريخ "ستار بيس" الخاصة بالشركة في ولاية تكساس الأميركية في رحلة مدتها 65 دقيقة، لتحقق نجاحا باهرا على صعيد مراكب وصواريخ الفضاء المصممة لإعادة الاستخدام والقادرة على الهبوط على أسطح مختلفة من الأجرام السماوية مثل القمر والمريخ.

وتنتمي "ستارشيب" إلى نظام إطلاق فضائي كامل؛ يشمل في مرحلة أولى الصاروخ الحامل الذي يُطلق عليه "سوبر هيفي"، ويُستخدم لرفع المركبات الفضائية والأقمار الصناعية والحمولات من سطح الأرض إلى الفضاء الخارجي، ثم في مرحلة ثانية المركبة الفضائية نفسها التي تمتلك نظام دفع خاص بها تستخدمه عند انفصال الجسمين عن بضعهما البعض عند ارتفاع معيّن، ويبلغ طولهما مجتمعين نحو 122 مترا.

وشهدت المهمة التجريبية الأخيرة انفصال المرحلة الأولى عن المرحلة الثانية عند ارتفاع 74 كيلومترا، وحينها عاد الصاروخ الحامل العملاق "سوبر هيفي" إلى الأرض محققًا هبوطا ناعما في خليج المكسيك. في حين انطلقت المركبة الفضائية "ستارشيب" باستخدام محركات الدفع الخاصة بها بسرعة 25 ألف كيلومتر في الساعة لتصل إلى ارتفاع 200 كيلومتر عن سطح الأرض.

وبفضل أجهزة التصوير الموجودة على متن المركبة، عرضت "سبيس إكس" بثًا مباشرا لرحلة "ستارشيب" أثناء عودتها إلى الأرض، وشُوهِد في البث حقل البلازما شديد السخونة يتشكّل حول الجزء الخارجي من المركبة الفضائية، وظهرت البلازما بعدة ألوان مثل البرتقالي والأحمر والأرجواني والأخضر.

وبسبب الاحتكاك الكبير مع ذرّات الهواء، فإنّ البلاط الأسود الذي يغلّف المركبة الفضائية أخذ يتطاير بالإضافة إلى بعض الألواح المعدنية من الدرع الحراري، كما تفككت أجزاء من أجنحة المركبة الفضائية المسؤولة عن التحكم الديناميكي الهوائي، لكنها ظلّت تعمل بالكفاءة المطلوبة.

وفي منتصف طريق العودة، عادت محركات "ستارشيب" إلى العمل لتخفيف سرعة الهبوط إلى أن وصلت إلى السرعة المطلوبة قبل أن تهبط على سطح الماء.

Despite loss of many tiles and a damaged flap, Starship made it all the way to a soft landing in the ocean!

Congratulations @SpaceX team on an epic achievement!! https://t.co/UnXbnmZ2pE

— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2024