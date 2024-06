ناسا تنشر تسجيلا صوتيا بالخطأ لروّاد فضاء بحالة صحية خطيرة

عبر بثها المباشر المعتاد على منصة يوتيوب، نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" من غير قصد صوت محاكاة لرائد فضاء يتلقى تعليمات بعد مروره بأزمة صحيّة حادة، مما أثار موجة قلق واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأربعاء 12 يونيو/حزيران الجاري.

ويتضح من التسجيل الصوتي أنّ أحد رواد الفضاء كان يعاني من إحدى أكثر المشاكل الصحية شيوعا في الفضاء الخارجي، وهو مرض انخفاض الضغط (داء الغوّاص)، ومحاولة زملائه جاهدين اتباع الإرشادات الصحية من أحد المسؤولين الموجودين على الأرض، وفتح ذلك بابا للعديد من الاستفسارات والتكهنات عن حالة روّاد الفضاء على محطة الفضاء الدولية.

وكانت التعليمات التي تلقاها روّاد الفضاء إعادة رائد الفضاء المصاب إلى بدلته الفضائية وفحص نبضه وإعطائه الأكسجين، وقد أشير إلى أنّ حالته غير مستقرة أو "هشّة".

ووفقًا لرويترز، فإنّ بعض الحسابات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي شاركت نسخا من التسجل الصوتي والحوار الذي جرى، مشيرين إلى أنّ ثمّة حالة طوارئ على متن محطة الفضاء الدولية، لكنّ "ناسا" لم تُدلِ بأي تعقيب على تلك المنشورات.

There is no emergency situation going on aboard the International Space Station. At approximately 5:28 p.m. CDT, audio was aired on the NASA livestream from a simulation audio channel on the ground indicating a crew member was experiencing effects related to decompression…

— International Space Station (@Space_Station) June 13, 2024