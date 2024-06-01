إلغاء أول رحلة سياحية مأهولة إلى القمر

ألغى الملياردير الياباني "يوساكو مايزاوا" صباح اليوم السبت، مشروع "ديرمون" الذي يستهدف إرسال أوّل بعثة سياحية إلى القمر تشمل عددا من الفنانين والمشاهير، وجاء الإعلان دون ذكر أسباب تفصيلية وفقًا لوكالة رويترز.

وقال منظمو المشروع الذي يرأسه مايزاوا في بيان لهم: "مع ضبابية موعد انطلاق الرحلة خلال الفترة المقبلة، اتخذ مايزاوا قرارا حتميا بإلغاء المشروع بكل أسف. وإلى كل من دعم هذا المشروع وتطلع إلى تحقيقه، نحن نقدر ذلك بصدق ونقدم اعتذارنا عن هذه النتيجة".

وفي منشور آخر، أشار رجل الأعمال الياباني إلى أنّ سبب الإلغاء هو غياب الوضوح بشأن مراحل تطور المشروع، وأوضح أنه وقع على عقد في عام 2018 مع شركة "سبيس إكس" التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، يضمن بموجبه انطلاق الرحلة بحلول نهاية عام 2023، وهذا ما لم يحدث.

وألمح مايزاوا إلى أنّ سبب التعليق والتأخير يتعلق بإطلاق مركبة الفضاء ستارشيب التي ما زالت قيد تجارب الطيران، والتي ستشهد الاختبار الرابع لها في 5 يونيو/حزيران.

وأردف قائلا: "لا أستطيع التخطيط لمستقبلي في مثل هذا الوضع، وأشعر بالفزع لأنني أجعل أفراد الطاقم قيد الانتظار لفترات طويلة، وكان هذا الدافع لقراري الصعب بإلغاء المشروع في هذه المرحلة".

وكان مشروع "ديرمون" أعلن عام 2022 عن طاقم الرحلة الخاصة إلى القمر والمكوّن من 8 أشخص إضافة إلى "مايزاوا" نفسه، وذكر أن المركبة الفضائية ستمر قرب القمر فقط وتعود إلى الأرض، إلا أنّ الإعلان الأخير المفاجئ ربما ينهى فكرة سياحة القمر خلال الفترة الحالية.

ومايزاوا هو مؤسس متجر الأزياء الياباني الإلكتروني "زوزو"، وتبلغ ثروته مليارا وربع المليار دولار، ويُعد أوّل مسافر خاص على متن رحلة سبيس إكس في عام 2018، وهو العام نفسه الذي وقّع فيها العقد مع شركة رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك.

وفي غضون 3 سنوات أصبح أول مسافر خاص يحلّق إلى محطة الفضاء الدولية خلال السنوات الـ10 السابقة بعد أن انطلق على متن صاروخ "سويوز" الروسي.