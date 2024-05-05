عجلة الموت.. أحد الحلول للحفاظ على لياقة رواد الفضاء على القمر

ابتكر باحثون من جامعة ميلانو الإيطالية تقنية جديدة لمساعدة رواد الفضاء على الحفاظ على صحة أجسامهم في ظل انخفاض تأثير قوّة الجاذبية على سطح القمر، معتمدين على مفهوم "عجلة الموت" التي تُستخدم على الأرض غالبا للترفيه.

وتُعد إحدى أكبر المعضلات التي يواجهها روّاد الفضاء في الفضاء الخارجي اختلاف تأثير قوّة الجاذبية على أجسامهم، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في جميع الأعضاء الحيّة، وعلى رأسها العضلات التي يصيبها الضمور والتآكل مع مرور الوقت. ولهذا السبب يخصص رواد الفضاء ساعات معيّنة لممارسة الرياضة ضمن برنامجهم اليومي للحفاظ على لياقتهم وجاهزيتهم البدنية داخل محطة الفضاء الدولية.

ويشير البحث الذي نُشِر في مجلة "رويال سوسايتي أوبن ساينس" مطلع شهر مايو/أيار الجاري، أنّ آلة تشبه عجلة الموت ستكون خيارا فعّالا لأداء الغرض المطلوب والحفاظ على لياقة روّاد الفضاء البدنية. ويمكن رؤية عجلة الموت في السيرك والمنتزهات، وتتكوّن عادة من حلقة كبيرة ملقاة على أحد جانبيها فيسير بداخلها أحد المتسابقين بسرعات قصوى لتفادي السقوط.

وفي الحقيقة، فإنّ السير بداخل الحلقة مهما بلغت سرعة الإنسان القصوى لن يشفع له بالبقاء على المسار، فما هي إلا لحظات حتى يهوي ساقطا بسبب جاذبية الأرض القويّة، وربما ينجح الأمر فقط إذا استخدم دراجة نارية أو ما شابه.

لكن قوّة جاذبية القمر تساوي سدس قوّة جاذبية الأرض، ولهذا فإن التغلّب على جاذبية القمر وارد، ومن الممكن لرائد الفضاء أن يجري بمسارٍ مستقر داخل الحلقة دون التعرض للسقوط. ويُعد الأمر محاكاة للجري على سطح مستو في ظروف جاذبية ملائمة، لأنّ الحركة الدورانية تولّد قوّة طرد مركزي تدفع بعيدا عن محور الحلقة.

وللتحقق من النتائج، أجرى الباحثون اختبارات على أرض الواقع باستخدام "عجلة موت" يبلغ قطرها 9.4 أمتار، واستعانوا بمشاركين للجري من الداخل على طول المسار الحلقي، ودعموهم بحبال معلّقة لمحاكاة ظروف الجاذبية على القمر.

وبعد قياس سرعات المتسابقين وأطوال خطواتهم والقوّة الناتجة عن اصطدام أقدامهم بالمسار، توصّلوا إلى أنّ المشاركين كانوا يعانون من ظروف مشابهة لتلك الظروف عند الجري الطبيعي على الأرض.

ومع ما توصلوا إليه من نتائج، يعتقد الباحثون أنّ بضع لفات في داخل الحلقة على سطح القمر يوميا، ستكون فعّالة وكافية لمنع أي خسارة للكتلة العضلية أو حدوث ضمور في العضلات.