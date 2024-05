ماذا يخبرنا اللون الأزرق الذي نتج عن احتراق نيزك في سماء البرتغال؟

التقطت عدد من الكاميرات اختراق نيزك للغلاف الجوّي للأرض في مظهر مهيب مساء السبت 18 مايو/أيار الجاري، ونتج عنه ظهور وميض شديد باللون الأزرق المخضر، أنار السماء بشدّة سطوعه، كما لو أنّ المشهد من أعمال الخيال العلمي.

وأكدت وكالة الفضاء الأوروبية أنّها تمكنت من رصد النيزك عن طريق التلسكوب الخاص بها في مدينة كاسيريس الإسبانية، وأشارت الوكالة إلى أنّ النيزك ليس إلا قطعة "هربت" من مذنب كان يسير بسرعة قياسية تبلغ نحو 161 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة أعلى بنحو 65 مرّة من السرعة القصوى لطائرة مقاتلة من طراز إف 16.

وأضافت الوكالة أنّه من المرجح أنّ النيزك الأزرق الملتهب احترق فوق المحيط الأطلسي بعد مروره من سماء كل من أسبانيا والبرتغال على ارتفاع 60 كيلومترا فوق سطح البحر.

☄️😍 ESA’s fireball camera in Cáceres, Spain, spotted this stunning meteor last night!

Our Planetary Defence Office are currently analysing the size and trajectory of the object to assess the chance that any material made it to the surface.

Credit: ESA/PDO/AMS82 – AllSky7 pic.twitter.com/gSU4unncQW

— ESA Operations (@esaoperations) May 19, 2024