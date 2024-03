ستارشيب.. الصاروخ الأضخم ينجح في الهروب من جاذبية الأرض

حققت شركة "سبيس إكس" الأميركية المملوكة لإيلون ماسك نجاحا واعدا بإطلاق صاروخها الضخم "ستارشيب" خارج الغلاف الجوي للأرض لأول مرة، وسط احتفاء جماهيري كبير، ومن المقرر أن يكون هذا الصاروخ هو المسؤول عن حمل البشر إلى سطح المريخ في المستقبل.

ويعد صاروخ ستارشيب أضخم الصواريخ وأثقلها على الإطلاق؛ إذ يبلغ إجمالي طوله نحو 122 مترًا، ويزن 5000 طن.

وانطلق الصاروخ من منصّة إقلاع الصواريخ الخاصة بشركة سبيس إكس الواقعة جنوبي ولاية تكساس في أميركا عند الساعة الرابعة وخمسة وعشرين دقيقة بتوقيت مكّة المكرمة يوم الخميس 14 مارس/آذار.

استغرقت الرحلة الفضائية نحو 49 دقيقة، ووصل الصاروخ إلى مستويات قياسية على ارتفاع 200 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، إلا أنّ ستارشيب لم ينج لدى عودته إلى الغلاف الجوّي للأرض متحطما بسبب انفجاره فوق المحيط الهندي، ولم تعلن أيّ جهة رسمية حتى الآن عن أيّ إصابات أو خسائر.

وعلّق مسؤولون في سبيس إكس أنّ هذه المهمة الفضائية حققت العديد من الأهداف الأساسية والهامة، وتعد المهمة التجريبية الثالثة بالنسبة لصاروخ ستارشيب الضخم، ويُطلق على هذه المهمة التجريبية "اختبار الطيران المدمج" (IFT)، وهو تجربة كلا الجزئين مندمجين معًا الذي يتألف منهما الصاروخ، وهما الجزء العلوي وهو مركبة الفضاء التي ستحمل رواد الفضاء مستقبلا، والجزء السفلي وهو الداعم والذي يحتوي على نظام دفع لتوجيه الصاروخ.

وقد فشلت كلتا المهمتين التجريبيتين من قبل بانفجارهما قبل إتمام المهام المطلوبة العام الماضي، في حين تمّكن المهندسون من استرداد الكثير من البيانات التقنية الجوهرية التي تتعلّق بعمل المحركات البالغ عددها 33 محركا، وساعدتهم النتائج على إنجاح المهمة التجريبية الثالثة. ومن المتوقّع أن يعمل المهندسون بالمثل بالاستفادة من البيانات الناتجة عن هذه المهمة للوصول إلى الحالة المثالية لاستخدام ستارشيب في المستقبل.

وجرى تصميم صاروخ ستارشيب لكي يكون قابلا لإعادة الاستخدام بشكل كامل، تماما كما هو الحال بالنسبة لصواريخ (فالكون 9) التي باتت علامة فارقة في صناعات الفضاء اليوم.

كما صادف يوم إطلاق الصاروخ أمس 14 مارس/فبراير مناسبتين هامتين؛ يوم العدد "باي" (Pi)، وكذلك يوم تأسيس شركة سبيس إكس قبل 22 عاما. وقد هنأ مؤسس الشركة إيلون ماسك طاقمه على هذا الإنجاز وعلّق بمنشور مقتضب على منصّة إكس قائلا : بوزن يصل إلى 5000 طن تقريبا، ستارشيب هو أكبر جسم طائر صنعه الإنسان على الإطلاق.

At ~5000 tons, Starship is the largest flying object ever made https://t.co/r5kzjpbD9B

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2024