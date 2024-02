مركبة أوديسيوس الأميركية تحط على سطح القمر.. بعد انقطاع لأكثر من 50 عاما

حققت مركبة الهبوط القمرية "أوديسيوس" هبوطا ناجحا على سطح القمر في الساعات الأولى من يوم الجمعة 23 فبراير/شباط الجاري بتوقيت مكّة المكرمة، وذلك بعد انقطاع بعثات الهبوط الأميركية عن القمر لأكثر من 50 عاما.

ويمثّل هذا الإنجاز كذلك تمكن أوّل مركبة تجارية من الهبوط على سطح القمر، بعد فشل محاولة الهبوط السابقة في الشهر الماضي، وتُعد الرحلة ضمن سياق مهام الشحن التي تعتمدها وكالة الفضاء الأميركية ناسا ضمن برنامجها الجديد.

تمثل مركبة الهبوط القمرية أوديسيوس الملقبة بـ "أودي"، أول مركبة أميركية تهبط على سطح القمر منذ رحلة "أبولو 17" في عام 1972. وصُممت المركبة بواسطة شركة "إنتيوتيف ماشينز"، وهي مجموعة تجارية للمهمات القمرية. وتُعد أوديسيوس جزءا من خطّة أوسع تهدف إلى توصيل حمولات وشحنات صغيرة إلى سطح القمر خلال الفترة القادمة.

وفي سياق البعثات الفضائية، يُقصد بـ"الحمولة" المكونات المسؤولة عن تحقيق الأهداف الأساسية للمهمة، مثل الأجهزة العلمية أو معدات الاتصالات أو أي معدات متخصصة أخرى.

وصَممت الشركة مركبة الهبوط القمرية على نمط "نوفا سي"، لتكون بحجم كابينة الهاتف البريطانية بأرجل مرفقة. وتشير ناسا إلى أنّ مركبة أوديسيوس أقرب لشكل المنشور السداسي بطول 4 أمتار وعرض 1.57 متر. ويصل وزن الحمولة المرسلة نحو 100 كيلوغرام.

ووفقا لبيان لوكالة الفضاء ناسا، فإنّها تستهدف إرسال الحمولات المعنيّة باختبار تقنيات الاتصال والتنقل والهبوط الدقيق، وجمع البيانات العلمية حول تفاعل عادم الصواريخ مع تربة القمر، بالإضافة إلى دراسة الطقس في الفضاء والتفاعلات التي تحدث على سطح القمر وتؤثر في علم الفلك الراديوي "الإشعاعي".

وفي إطار برنامج "خدمات الحمولة القمرية التجارية" التابع لوكالة الفضاء، وقّعت الشركة المصنّعة عقدا بقيمة 118 مليون دولار لإنهاء هذه المهمة لغرض استكشاف بيئة القمر عند أحد قطبيه.

وأشار جويل كيرنز نائب المدير المساعد للاستكشاف في مديرية المهام العلمية التابعة لناسا، في حديث مع الجزيرة أنّ هذه المهمة أقرب لأن تكون خدمة توصيل بضائع، إذ تعمل ناسا عميلا يدفع للشركة المصنّعة للقيام بالمهام المطلوبة من إدراة المهمة وتصميم مركبة الهبوط وشراء الصاروخ وإنشاء أنظمة الاتصالات، ومن ثمّ استرجاع البيانات الضرورية من القمر إلى الأرض.

وإلى جانب الأدوات العلمية ثمّة بعض المنتجات الفنيّة، كما يتضح بأنّ الفنان الأميركي جيف كونز ساهم بصندوق يحتوي على 125 كرة صغيرة من الفولاذ المقاوم للصدأ تمثل مختلف أطوار القمر خلال الشهر، وتعقّب الشركة المصنّعة إنتيوتيف ماشينز على أنّ هذا العمل يخلّد الإنجازات السابقة ويلهم الأجيال القادمة.

في 15 فبراير/شباط أُطلقت مركبة أوديسيوس من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا بواسطة صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، وحقق الصاروخ سرعات قصوى تجاوزت 40 ألف كيلومتر في الساعة ليجع المركبة الفضائية في مدار حول الأرض. وبعد 48 دقيقة من لحظة الإقلاع، استنفد الصاروخ وقوده كاملا وانفصل عن المركبة ليعود أدراجه إلى الأرض، بينما انطلقت مركبة الهبوط القمرية مبتعدة وعلى متنها خريطة خاصة لتوجيهها في الفضاء.

وبعد رحلة استمرت لحوالي 400 ألف كيلومتر، شرعت المركبة الفضائية بعملية الهبوط التي استغرقت 73 دقيقة. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة المصنّعة ستيفن ألتيموس إلى أنّ احتمالية نجاح المهمة تصل إلى 80% تقريبا.

وكان قد اتضح للمراقبين طوال المهمة أنّ ثمة عقبة تقنية كبيرة تهدد إنهاء المهمة على وجه سليم، ففي الساعات التي سبقت الهبوط، تعطّل نظام الملاحة بالليزر في المركبة وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، ونتيجة لذلك اضطر الفريق المتحكّم بعملية الطيران للجوء إلى نظام ليزر تجريبي تابع لوكالة ناسا على متن المركبة، وهو نظام الملاحة "دوبلر ليدار". وتطلّب هذا التغيير الطارئ إضافة رحلة مدارية أخرى حول القمر لتحقيق الاستجابة السريعة في اللحظات الأخيرة.

ويقول براسون ديساي نائب المدير المساعد لمديرية مهمة تكنولوجيا الفضاء التابعة لناسا: "لقد وضعنا جهاز الملاحة دوبلر ليدار كعرضٍ تقني، ولم نكن فعليا نخطط لاستخدامه في المهمة، ولكننا اضطررنا لاستخدامه، وهو في الأساس النظام الأساسي للمساعدة على توفير معلومات تتعلّق بالسرعة والارتفاع عن السطح".

وبعد تحقيق هبوط ناجح، لم تكن تصل أي إشارة من مركبة الهبوط القمرية أديسيوس في اللحظات الأولى. وزاد الأمر سوءا مع مرور بضع دقائق، حتى أثيرت بعض المخاوف إزاء حالة المركبة الفضائية. ولكن في غضون ساعتين، استجابت مركبة أديسيوس مع طاقم إدارة المهمة، وبدأت بإرسال بعض الصور إلى الأرض من القمر.

"We can confirm without a doubt our equipment is on the surface of the Moon and we are transmitting," said flight director Tim Crain after controllers detected a weak signal from Odysseus' high gain antenna. We are awaiting an update on the condition of the spacecraft. pic.twitter.com/mFoPpM8k7a

— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) February 23, 2024